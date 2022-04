Anunciados os 10 enfermeiros finalistas para o primeiro Prêmio Internacional de Enfermagem Aster Guardians

Top 10 finalist nurses announced for inaugural Aster Guardians Global Nursing Award selected from over 24,000 nurses from 184 countries. (Video: AETOSWire)

Top 10 finalist nurses announced for inaugural Aster Guardians Global Nursing Award selected from over 24,000 nurses from 184 countries. (Video: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Prêmio Internacional de Enfermagem Aster Guardians acaba de anunciar seus 10 finalistas vindos de todo o mundo. Esses enfermeiros foram selecionados entre mais de 24 mil enfermeiros que se inscreveram em mais de 184 países, por meio de um rigoroso processo de análise realizado de forma independente pela Ernst & Young LLP, pelo júri de triagem e pelo grande júri. Todas as inscrições foram avaliadas para criar uma lista restrita de 181 enfermeiros, que passou por uma análise mais aprofundada para apresentar as 41 principais inscrições. Estas 41 inscrições foram, em seguida, analisadas pelo grande júri para anunciar os 10 finalistas. Todos os enfermeiros inscritos foram convidados a apresentar as inscrições com base em quatro áreas de contribuição: Liderança, Pesquisa/Inovação, Atendimento ao Paciente e Serviço à Sociedade/Comunidade.

Os 10 finalistas, que agora passarão por uma nova avaliação para reivindicar o grande prêmio de US$ 250 mil, são: Anna Qabale Duba, do Quênia; Dida Jirma Bulle, do Quênia; Francis Michael Fernando, do Reino Unido; Jasmine Mohammed Sharaf, dos Emirados Árabes Unidos; Julia Dorothy Downing, do Reino Unido; Lincy Padicala Joseph, da Índia, Manju Dhandapani, da Índia; Matthew James Ball, da Austrália; Rachel Abraham Joseph, dos Estados Unidos; e Wais Mohammad Qarani, do Afeganistão. Para saber mais sobre os 10 finalistas, visite: https://www.asterguardians.com/.

Ao comentar sobre os 10 finalistas e a próxima cerimônia de premiação, a ser realizada em 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, no The Atlantis, Dubai, o Dr. Azad Moopen, presidente fundador e diretor administrativo da Aster DM Healthcare disse: “Mais de 7 mil enfermeiros formam o principal pilar da nossa organização e nós, da Aster, testemunhamos o compromisso e compaixão de cada um deles os dias. Durante esta pandemia, a fundamental contribuição de cada um, com dedicação e sacrifício, colocando sua própria segurança e vidas em risco, ocupou um lugar de destaque globalmente. Achamos oportuno instituir um prêmio a nível global para os enfermeiros, a fim de reconhecermos os membros desta nobre profissão. Com mais de 24 mil inscrições de enfermeiros, estamos impressionados com a resposta recebida de diferentes partes do mundo para a edição inaugural do Prêmio Internacional de Enfermagem Aster Guardians. Tem sido uma tarefa difícil para os eminentes membros do júri selecionar os 10 melhores entre os extraordinários enfermeiros que fazem parte do grande número de candidatos. Desejamos aos finalistas indicados no top 10 o melhor para o processo de avaliação final”.

O vencedor receberá o grande prêmio de US$ 250 mil e os outros nove finalistas receberão um prêmio monetário. A rodada final consistirá de votação pública para cada um dos enfermeiros a partir de 26 de abril e entrevista pessoal com os membros do grande júri, composto por Howard Catton, diretor executivo, Conselho Internacional de Enfermeiros, Suíça; Prof. Sheila Tlou, copresidente, Coalizão Global sobre Prevenção do HIV e ex-ministra da Saúde e membro do Parlamento, Governo do Botsuana; Prof. James Buchan, professor adjunto, Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da Enfermagem; Muralee Thummarukudy, chefe interino, Resiliência a Desastres e Conflitos, divisão de Apoio Global, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Suíça; e Dra. Carolyn Gomes, diretora executiva, Coalizão de Comunidades Vulneráveis do Caribe (CVC), Jamaica.

Sobre a Aster DM Healthcare

A Aster DM Healthcare Limited é uma das maiores prestadoras de serviços de saúde particulares operando no Conselho de Cooperação do Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC) e na Índia. Com uma ênfase inerente em excelência clínica, somos uma das poucas entidades do mundo com uma forte presença na assistência à saúde primária, secundária, terciária e quaternária por meio dos nossos 27 hospitais, 118 clínicas, 323 farmácias e 66 laboratórios e centros de experiência do paciente em sete países, inclusive a Índia. Contamos com mais de 24.350 funcionários dedicados, inclusive 3.110 médicos e 7.063 profissionais de enfermagem por todas as regiões onde estamos presentes, entregando uma promessa simples, porém forte, às nossas diversas partes interessadas: “Nós cuidaremos bem de você”.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.