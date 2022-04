 Les dix meilleures infirmières finalistes annoncées pour le premier Prix Aster Guardians Global Nursing

Top 10 finalist nurses announced for inaugural Aster Guardians Global Nursing Award selected from over 24,000 nurses from 184 countries. (Video: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Le Prix Aster Guardians Global Nursing vient d'annoncer ses 10 finalistes provenant du monde entier. Ces infirmières ont été sélectionnées parmi plus de 24 000 infirmières qui ont déposé leurs candidatures dans plus de 184 pays, à travers un processus d'examen rigoureux géré indépendamment par Ernst & Young LLP, composée d'un jury de sélection et un grand jury. Toutes les candidatures ont été évaluées pour créer une liste restreinte de 181 candidatures. Celles-ci ont fait l'objet d'un examen plus approfondi qui a mis en avant les 41 meilleures candidatures. Ces 41 candidatures ont ensuite été examinées par le Grand Jury pour annoncer les 10 meilleurs finalistes. Toutes les infirmières candidates ont été invitées à soumettre leurs candidatures en fonction de quatre domaines de contribution : leadership, recherche/innovation, soins aux patients et société/service communautaire.

Les 10 meilleurs finalistes, qui feront maintenant l'objet d'une évaluation plus approfondie pour remporter le grand prix de 250 000 dollars, sont : Anna Qabale Duba du Kenya ; Dida Jirma Bulle du Kenya ; Francis Michael Fernando du Royaume-Uni; Jasmine Mohammed Sharaf des Emirats Arabes Unis; Julia Dorothy Downing du Royaume-Uni; Lincy Padicala Joseph d'Inde, Manju Dhandapani d'Inde; Matthew James Ball d'Australie; Rachel Abraham Joseph des États-Unis et Wais Mohammad Qarani d'Afghanistan. Pour en savoir plus sur les 10 meilleurs finalistes, veuillez consulter le lien suivant : https://www.asterguardians.com/

S'exprimant sur les 10 meilleurs finalistes et la prochaine cérémonie de remise des prix qui se déroulera le 12 mai à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, à l'Atlantis, Dubaï, le Dr Azad Moopen, président fondateur et directeur général d'Aster DM Healthcare, a déclaré : "Avec plus de 7000 infirmières comme pilier fondamental de notre organisation, nous, chez Aster, sommes témoins de leur engagement et de leur compassion au quotidien. Au cours de cette pandémie, leur contribution essentielle avec dévouement et sacrifice, mettant leur propre sécurité et leur vie en danger, a été portée au premier plan à l'échelle mondiale. Nous avons pensé qu'il convenait d'instituer un prix de niveau mondial pour les infirmières afin de reconnaître les membres de cette noble profession. Avec plus de 24 000 infirmières qui ont déposé leurs candidatures, nous sommes submergés par la réponse reçue de différents pays du monde pour l'édition inaugurale du Prix Aster Guardians Global Nursing. Il a été difficile pour les éminents membres du jury de présélectionner les 10 meilleures infirmières et les plus extraordinaires parmi ce grand nombre de candidats. Nous souhaitons aux finalistes nommés dans le top 10 tout le meilleur lors du processus d'évaluation finale".

Alors qu'un seul lauréat recevra le grand prix de 250 000 de dollars, les neuf autres finalistes recevront une récompense pécuniaire. Le phase final consistera en un vote public pour chacune des infirmières à partir du 26 avril et un entretien en présentiel avec les membres du Grand Jury composé de M. Howard Catton - Président-directeur général du Conseil international des infirmières, en Suisse ; le Prof. Sheila Tlou - Coprésidente de la Coalition mondiale pour la prévention du VIH, Députée et ex-ministre de la Santé au gouvernement du Botswana; le Prof. James Buchan - Professeur adjoint au Centre collaborateur de l'OMS pour les soins infirmiers; M. Muralee Thummarukudy, Chef par intérim au Service d'appui mondial à la résilience face aux catastrophes et aux conflits du Programme des Nations Unies pour l'environnement, en Suisse; et Dr Carolyn Gomes, Directrice exécutive de la Coalition des communautés vulnérables des Caraïbes (CVC), à la Jamaïque.

*Source: AETOSWire