10 Finalisten des ersten Aster Guardians Global Nursing Award bekannt gegeben

Top 10 finalist nurses announced for inaugural Aster Guardians Global Nursing Award selected from over 24,000 nurses from 184 countries. (Video: AETOSWire)

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Der Aster Guardians Global Nursing Award hat just seine 10 Finalisten aus der ganzen Welt bekannt gegeben. Diese Finalisten wurden unter mehr als 24.000 Pflegekräften, die sich aus über 184 Ländern beworben hatten, anhand eines strengen Überprüfungsprozesses ausgewählt, der von Ernst & Young LLP, einer Screening Jury und einer Grand Jury unabhängig durchgeführt wurde. Alle Bewerbungen wurden ausgewertet, wovon 181 in die engere Wahl genommen und dann einer weiteren Überprüfung unterzogen wurde, um die 41 Top-Bewerbungen vorzulegen. Diese 41 Bewerbungen wurden dann von der Grand Jury geprüft, um die 10 Finalisten bekannt zu geben. Alle Pflegekräfte wurden gebeten, ihre Bewerbungen auf Grundlage ihrer Beiträge in den folgenden vier Bereichen einzureichen: Führung, Forschung/Innovation, Patientenversorgung und Gesellschaft/gemeinnützige Arbeit.

Die 10 Finalisten, die nun einer weiteren Bewertung unterzogen werden, um den mit 250.000 USD dotierten Hauptpreis zu gewinnen, sind: Anna Qabale Duba aus Kenia; Dida Jirma Bulle aus Kenia; Francis Michael Fernando aus Großbritannien; Jasmine Mohammed Sharaf aus den Vereinigten Arabischen Emiraten; Julia Dorothy Downing aus Großbritannien; Lincy Padicala Joseph aus Indien, Manju Dhandapani aus Indien; Matthew James Ball aus Australien; Rachel Abraham Joseph aus den Vereinigten Staaten und Wais Mohammad Qarani aus Afghanistan. Um mehr über die 10 Finalisten zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.asterguardians.com/.

Bezug nehmend auf die 10 Finalisten und die bevorstehende Preisverleihung, die am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflegenden, im The Atlantis, Dubai, stattfinden wird, sagte Dr. Azad Moopen, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Aster DM Healthcare: „Mehr als 7.000 Pflegekräfte bilden die Hauptsäule unserer Organisation, so dass wir deren Engagement und Mitgefühl bei Aster jeden Tag hautnah erleben können. Diese Pandemie hat weltweit deutlich gemacht, mit welcher Hingabe und Opferbereitschaft sie ihren kritischen Beitrag leisten, wobei sie ihre eigene Sicherheit und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Wir waren der Ansicht, dass es angebracht ist, eine Auszeichnung auf globaler Ebene für Pflegekräfte einzuführen, um die Mitglieder dieses edlen Berufsstands zu würdigen. Mehr als 24.000 Pflegekräfte haben sich beworben, und wir sind überwältigt von der Resonanz, die wir aus verschiedenen Teilen der Welt auf den ersten Aster Guardians Global Nursing Award erhalten haben. Es war eine schwierige Aufgabe für die hochkarätigen Jurymitglieder, aus der großen Anzahl von Bewerbern 10 außergewöhnliche Pflegekräfte in die engere Wahl zu ziehen. Wir wünschen den 10 nominierten Finalisten alles Gute für das abschließende Bewertungsverfahren.“

Während einem Gewinner der Hauptpreis von 250.000 US-Dollar zuerkannt wird, erhalten die anderen neun Finalisten ebenfalls eine Geldprämie. Die Endrunde umfasst eine öffentliche Abstimmung über die Pflegekräfte, die am 26. April beginnt, sowie ein persönliches Interview mit den Mitgliedern der Grand Jury, bestehend aus Herrn Howard Catton – Chief Executive Officer, International Council of Nurses, Schweiz; Prof. Sheila Tlou – Stellvertretende Vorsitzende, Global HIV Prevention Coalition und Ex-Gesundheitsministerin & -Parlamentarierin – Regierung von Botswana; Prof. James Buchan – Lehrbeauftragter, WHO Collaborating Centre for Nursing; Herrn Muralee Thummarukudy – Amtierender Leiter, Resilience to Disasters and Conflicts Global Support Branch, Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Schweiz; und Dr. Carolyn Gomes – Executive Director, Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC), Jamaika.

*Quelle: AETOSWire

