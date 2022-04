PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--SkyHive, een innovator op het gebied van personeelstechnologie die krachtige inzichten levert voor verbeterd human capital management (HCM), heeft vandaag aangekondigd dat Deutsche Bank, de leidende bank van Duitsland, een aanzienlijke aandeleninvestering in het bedrijf heeft gedaan via haar strategische Corporate Venture Capital-eenheid. De financiering valt samen met de Europese oprichting van SkyHive en de toenemende vraag van multinationale klanten.

Michael Ilgner, Global Head of HR & Real Estate bij Deutsche Bank, zei: “ Door data intelligent en doelgericht te gebruiken, wordt het beheer van menselijk kapitaal naar een hoger niveau getild. SkyHive pakt een belangrijk probleem met een tekort aan talent aan dat in alle sectoren wordt waargenomen en met name voorkomt in de financiële dienstverlening. De waardepropositie om werkgevers een beter inzicht te geven in de vaardigheden van hun personeel en in de markt, maakt de weg vrij voor verbeterd resource beheer, bijscholing van personeel en het behoud van werknemers.”

