Biognosys et NeoGenomics élargissent leurs initiatives mondiales de partenariats stratégiques portant sur plusieurs solutions protéomiques de découverte de médicaments visant à appuyer la R&D biopharmaceutique

Biognosys, un chef de file des solutions protéomiques de nouvelle génération de découverte et de développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de partenariat stratégique mondial avec NeoGenomics, Inc. (Nasdaq: NEO), un fournisseur de premier plan de tests oncologiques et de services mondiaux de recherche contractuelle. Ce partenariat stratégique englobera de nombreuses initiatives stratégiques et commerciales, y compris les laboratoires de NeoGenomics offrant l'accès aux plateformes protéomiques de Biognosys, aux présentations et discussions relatives aux affaires médicales et scientifiques conjointes, ainsi qu'aux initiatives scientifiques et techniques conjointes.

"Chez Biognosys, nous repoussons continuellement les frontières du possible grâce à nos solutions protéomiques, afin de relever les défis clés en matière de développement de médicaments," a déclaré Kristina Beeler, Ph.D., cheffe de la direction des Affaires chez Biognosys. "Nos plateformes transforment la recherche - de la découverte précoce de médicaments à l'identification des biomarqueurs. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de pouvoir combiner nos plateformes protéomiques et la plateforme de profil immunitaire de NeoGenomics pour faire progresser les programmes de développement de médicaments en oncologie de nos partenaires biopharmaceutiques."

L'un des premiers efforts réalisés par Biognosys dans le cadre de cette collaboration portait sur l'association de la plateforme protéomique de TrueDiscovery™ avec l'analyse de biomarqueurs à résolution spatiale par immunofluorescence multiplex (mIF) MultiOmyx™, en tant qu'approche multimodale d'analyse des protéines d'échantillons de tumeurs prélevés sur des patients atteints de mélanome au stade tardif traités par inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. Cette double approche de profilage protéomique et mIF permet de caractériser de façon exhaustive les patients atteints de mélanome. Elle a permis d'identifier une série spécifique de biomarqueurs susceptibles d'être utilisés pour prédire la réponse d'un patient aux inhibiteurs du point de contrôle. Le développement et l'utilité de cette approche multimodale seront présentés cette semaine, via deux affiches, par Biognosys et NeoGenomics lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Association for Cancer Research (AACR). L'offre multimodale sera également disponible dans le commerce pour les partenaires biopharmaceutiques des deux sociétés.

"Notre priorité absolue est de répondre au besoin qu'ont nos clients pharmaceutiques d'accéder à la prochaine technologie de pointe pour améliorer leurs diagnostics et essais cliniques," a déclaré Gina Wallar, Ph.D., présidente des Services pharmaceutiques chez NeoGenomics Laboratories, Inc. "Le partenariat avec Biognosys nous offre un avantage supplémentaire, celui d'élargir nos compétences à la protéomique, l'analyse de données et à leurs résultats ultérieurs exploitables, non seulement dans le domaine des découvertes précoces et de la recherche translationnelle, mais, en fin de compte, dans des essais cliniques ayant une réelle incidence sur la qualité des soins au patient," a-t-elle poursuivi.

Affiches présentées lors de l'AACR

Résumé 3923: les Ubiquitine ligases comme biomarqueurs prédictifs de résultats médiocres à l'immunothérapie chez les patients atteints de mélanome

Dans cette affiche présentée le 13 avril par Biognosys, on a réalisé un profilage protéomique objectif à l'aide de TrueDiscovery pour caractériser les patients atteints de mélanome ainsi que leur réponse à l'immunothérapie anti-PD1. Le profilage a permis d'identifier une série de 103 biomarqueurs protéomiques associés à des voies d'ubiquitination établissant une corrélation avec les résultats du traitement. Les résultats ont fait l'objet d'une analyse croisée avec l'analyse de tissu spatial réalisée via la plateforme MultiOmyx. Ces conclusions doivent encore être confirmées dans des cohortes orthogonales. Cependant les données semblent souligner la possibilité d'un ciblage plus précis des patients atteints de mélanome dans le cadre de l'immunothérapie.

Résumé 1267: approche double utilisant une solution protéomique objective et une immunofluorescence multiplex pour détecter des marqueurs prédictifs d'une immunothérapie chez les patients atteints de mélanome

Malgré les avancées cliniques, des réponses durables aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaires ne sont pas observées chez 40-60% des patients atteints de mélanome, et les biomarqueurs actuels ne distinguent pas clairement les patients présentant une réponse. Dans cette étude présentée aujourd'hui par NeoGenomics, une double approche protéomique et de profilage mIF a permis de caractériser de façon exhaustive les patients atteints de mélanome, stratifiant avec succès les patients ne répondant pas en comparaison avec les répondants, sur la base d'une série de biomarqueurs choisis de protéines.

Pour découvrir toute la portée des solutions Biognosys lors de la réunion annuelle 2022 de l'AACR, veuillez vous référer au présent communiqué de presse ou visitez biognosys.com/aacr22.

À propos de TrueDiscovery™

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées pour l'ensemble du pipeline de développement des médicaments.

TrueDiscovery est alimentée par la spectrométrie de masse de surveillance de l'hyperréactivité (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante de données (DIA), co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est l'unique plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus importantes, notamment un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet d'établir le profil le plus en profondeur et le plus objectif des protéomes des tissus et des fluides biologiques avec une spécificité inégalée à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables aux essais cliniques. Les études sont réalisables dans un environnement conformes aux BPL et aux BPC. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web à l'adresse truediscovery.bio.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous pensons que la connaissance approfondie du protéome est la clé de découvertes innovantes qui peuvent améliorer de manière notable la santé humaine. Nous permettons aux chercheurs en sciences de la vie et aux chasseurs de médicaments d'examiner le protéome sous tous les angles grâce à notre portefeuille polyvalent de services, nos logiciels et nos kits protéomiques exclusifs de nouvelle génération, notamment les plateformes TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ et le logiciel phare Spectronaut™. Ces solutions offrent une vision multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et dans tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines à travers des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un rendement à la pointe de l'industrie. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables pour la R&D et la recherche clinique. Pour de plus amples informations, veuillez visiter biognosys.com.

À propos de NeoGenomics, Inc.

NeoGenomics, Inc. est spécialisée dans les tests génétiques de prédisposition au cancer et les services d'informations. La Société fournit l'une des offres de tests les plus vastes au monde en oncologie, qui aide les médecins à diagnostiquer et à traiter le cancer. La Division des services pharmaceutiques de la Société sert les clients pharmaceutiques pendant les essais cliniques et le développement de médicaments.

NeoGenomics, qui a son siège à Fort Myers, en Floride, exploite des laboratoires agréés par le CAP et certifiés CLIA à Fort Myers et Tampa, en Floride; à Aliso Viejo, Carlsbad, Fresno et San Diego, en Californie; à Houston, Arizona, au Texas; à Atlanta, en Géorgie; à Nashville, dans le Tennessee; ainsi que des laboratoires agréés CAP à Rolle, en Suisse, et à Singapour. NeoGenomics répond aux besoins des pathologistes, des oncologues, des centres universitaires, des systèmes hospitaliers, des sociétés pharmaceutiques, des réseaux de fourniture de services intégrés, des organismes de gestion intégrée des soins dans l'ensemble des Etats-Unis, et des sociétés pharmaceutiques en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements à propos de NeoGenomics, veuillez visiter neogenomics.com.

