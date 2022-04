Genalta Power og Proton Technologies signerer intensjonsavtale for leveranser av drivstoff

Service rig on oxygen injection well in Canada (Photo: Business Wire)

Service rig on oxygen injection well in Canada (Photo: Business Wire)

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Det nye fakkelgasskraftanlegget «Kopahawakenum» til SaskPower, Flying Dust First Nation og Genalta Power har inngått en intensjonsavtale for å kjøpe fakkelgass fra Proton Technologies Canada sitt oljefelt i Saskatchewan i Canada. Avtalen ble nylig signert av konsernsjef i Genalta Power, Paul Miller, og konsernsjef i Proton Technologies Canada, Grant Strem. Anlegget vil ha en kapasitet på 15 MW ved planlagt ferdigstillelse i 2023.

For å produsere tilstrekkelig fakkelgass til Kopahawakenum, i tillegg til Proton sitt eget kraftanlegg på 4,2 MW og leveranser til andre kunder, planlegger Proton å installere en kryogenisk luftseparasjonsenhet (Air Separation Unit / ASU), som vil separere ut oksygen fra luften. Ved å injisere oksygen og tredjeparts CO2 i oljereservoaret forsterker man en reaksjon som bidrar til økt hydrogenproduksjon, som er gassen Proton har som mål å produsere på sikt.

Nedkjølte gasser fra ASU-en kan, gjennom passiv varmeveksling, skille hydrokarbon-gassene fra Protons prosess ved å fryse dem eller gjøre dem flytende ved forskjellige lave temperaturer. De uønskede avgassene, som CO2, skal etter planen re-injiseres ned i reservoaret, der ulike reaksjoner kan føre til at de solidifiserer og omdannes til en karbonatbergart. Ved å injisere damp har Proton demonstrert denne patenterte metoden for å akselerere undergrunns karbonatdannelse.

Protons kraftforsyningsavtale har fått siste godkjenning og selskapet er i gang med design og planlegging. Genaltas kraftforsyningsavtale for Kopahawakenum er betinget godkjent under Oil and Gas Processing Investment Incentive (OGPII) og Saskatchewan Petroleum Innovation Incentive (SPII), hvorpå prosjektet kvalifiserer for royalty kreditter på henholdsvis 15% og 25% av kostnadene, etter at investeringene er gjort.

Grant Strem takker Genalta, myndighetene i Saskatchewan, First Nations Power Authority, og Flying Dust First Nation for at de muliggjør forbedringer i dagens energimarked. «Dette første prosjektet vil skape både økonomiske og økologiske fordeler, og vi tror det er tilsvarende potensiale fra hundrevis av lignende prosjekter verden rundt på lang sikt, som alle vil kunne takke partene som er involvert i dette første prosjektet globalt sett», sier Strem. «Proton er svært fornøyd med å ha Genalta som en kreativ og positiv kunde. Denne forsyningsavtalen bidrar til å kommersielt demonstrere mange av kjerneelementene i Protons metode for produksjon av lavkostshydrogen kombinert med undergrunns karbonlagring. Mange oljefelt som nærmer seg slutten av sin levetid kan konverteres til å produsere ren energi samtidig som man utnytter eksisterende infrastruktur på overflaten», forklarer Strem før han avslutter, «Vi planlegger å vokse så fort som våre finansielle midler tillater fremover».

Paul Miller sier at «Kopahawakenum er et hjørnestensprosjekt som vil bidra til at energibransjen i Saskatchewan møter målet de føderale myndighetene i Canada har om å redusere klimagassutslippene til industrisektoren med 30% innen 2030. I tillegg vil prosjektet inkludere First Nations i forvaltningen av provinsens energiressurser i et betydelig omfang, samtidig som det bidrar til nye arbeidsplasser og en kopierbar modell for å benytte områdets utslipp av fakkelgass og andre gasser til kraftproduksjon». Videre forklarer han at «Protons brenselforsyning er kritisk for prosjektet. Vi takker Proton for deres samarbeid og støtte. Deres visjonære prosjekt kan revolusjonere energimarkedet og har et gigantisk globalt potensiale for høyskala produksjon av utslippsfritt drivstoff til lav kost. Vi er stolte av å jobbe sammen med dem for å redusere utslippene i Saskatchewan og håper å kunne benytte deres rene hydrogen i fremtiden i takt med vår egen økning i ren kraftproduksjon i provinsen».