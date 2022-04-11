IQM Quantum Computers、耶路撒冷希伯來大學和巴伊蘭大學合作加速量子技術研究

芬蘭埃斯波、耶路撒冷和以色列拉馬特甘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IQM Quantum Computers、耶路撒冷希伯來大學和巴伊蘭大學開始就量子技術進行研究合作，IQM將向兩所大學提供商業級量子計算硬體元件。

量子電腦領域的泛歐領導者IQM與世界一流學府耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University of Jerusalem)和巴伊蘭大學(Bar-Ilan University)今天宣布，開始在量子計算領域進行合作，重點包括相關研究、技術交流和量子硬體。

合作的目的是為耶路撒冷希伯來大學（由物理系和量子資訊科學中心Nadav Katz教授領導的團隊）和巴伊蘭大學（由物理系Michael Stern教授領導的團隊）的研究人員提供由IQM開發的商業級量子計算硬體。這些團隊的研究人員將使用IQM硬體展開實驗，以進一步推動科學發展。

該合作計畫還包括對IQM的量子位技術進行測試並根據其硬體進行實驗。各方的長期合作將帶來重大的科學突破、若干學術貢獻和新產品創新，符合IQM致力於為客戶和合作夥伴直接提供硬體元件的策略。

IQM共同創辦人兼營運長Juha Vartiainen博士在談到此次合作時表示：「我們非常高興能與耶路撒冷希伯來大學和巴伊蘭大學合作，並期待能夠實現富有成效的長期科學和商業合作。此次合作與我們為全球研究團體提供商業級量子計算硬體的策略非常吻合。」

Juha補充道：「此次合作也是我們與以色列國內世界級量子生態系統合作旅程中的一個重要里程碑。隨著量子電腦的進一步發展，在以色列開發的專有技術，例如圍繞機器學習和量子軟體而開發的技術，在未來將變得更加關鍵。」

未來，各方還將致力於擴展合作範圍，在以色列建立針對科學和商業用途的全堆疊式量子電腦。

耶路撒冷希伯來大學量子資訊科學中心主任Nadav Katz教授表示：「我們對此次與IQM的新合作感到振奮，我們已在以色列實驗室中對幾台持續高同調IQM設備進行了測量。現在只是未來富有成效和成果合作的開始階段。」

IQM量子位的高同調控制振盪已在以色列（耶路撒冷希伯來大學）進行了測量。

Michael Stern教授表示：「我們很自豪參與這項研究，該研究將把以色列和多所以色列大學帶到全球量子電腦開發工作的前線。雖然這條道路仍然漫長，但我相信，在巴伊蘭大學和希伯來大學合作夥伴的共同努力下，我們必將獲得成功並取得突破性的成果。」

關於IQM Quantum Computers：

IQM是建構量子電腦的泛歐品類領導者。

IQM為超級計算中心和研究實驗室提供內部量子電腦，並提供對其硬體的全方位存取權。對於工業客戶，IQM透過獨特的、針對具體應用的聯合設計方法提供量子計算的優勢。

IQM正在與VTT聯手建造芬蘭第一台商用54量子位元量子電腦。同時，由IQM領導的聯盟(Q-Exa)正在德國建造量子電腦，該電腦將整合到一台用於高效能運算的超級電腦中，以加速未來的科學研究。IQM擁有160多名員工，在巴黎、畢爾巴鄂、慕尼黑和埃斯波設有辦事處。

如需瞭解更多資訊，請造訪：www.meetiqm.com

IQM最近發布的公告：

- BioNTech營運長Sierk Poetting博士將出任IQM董事長，負責領導IQM的全球擴張。

- IQM繼續在歐洲擴張；新設立的法國子公司將專注於IQM在航空、航太和網路安全方面的共同設計客戶。

- IQM在芬蘭啟用獨家量子處理器製造工廠。

- IQM已經與VTT合作取得了芬蘭量子電腦聯合創新專案的第一個里程碑；5量子位元量子電腦現已經投入運轉。

- 作為Q-Exa聯盟的成員，IQM正在德國建造量子電腦，該電腦將首次整合到用於高效能運算的超級電腦中。

登記地址：

IQM Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Finland

關於耶路撒冷希伯來大學

耶路撒冷希伯來大學(HUJI)是以色列領先的學術和研究機構，擁有6個校區以及來自約80個國家的2.5萬多名學生。耶路撒冷希伯來大學由阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)、哈伊姆·魏茨曼(Chaim Weizmann)、西格蒙德·佛洛伊德(Sigmund Freud)和馬丁·布伯(Martin Buber)等傑出人士於1918年創立，在世界一流大學排名中名列前茅。耶路撒冷希伯來大學擁有傲人的創新和卓越傳統，迄今為止，該校的教師和校友已獲得了8座諾貝爾獎(Nobel Prize)、1座菲爾茲獎(Fields Medal)和1座阿貝爾獎(Abel Prize)。

https://en.huji.ac.il/en

關於巴伊蘭大學：

巴伊蘭大學創立於1955年，是以色列領先的高等教育機構之一。該大學致力於以獨具特色的方式將尖端科學研究與浸透在猶太價值觀和社會責任之中的教育結合起來。從最初的70名學生，到如今的近2.05萬名學生，巴伊蘭大學在科學、人文，以及人類追求的所有領域均取得了里程碑式的成就，在以色列國的發展歷史上留下了不可磨滅的印記。

https://www.biu.ac.il/en

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