IQM Quantum Computers、耶路撒冷希伯来大学和巴伊兰大学合作加速量子技术研究

芬兰埃斯波、耶路撒冷和以色列拉马特甘--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IQM Quantum Computers、耶路撒冷希伯来大学和巴伊兰大学开始就量子技术进行研究合作，IQM将向两所大学提供商业级量子计算硬件组件。

量子计算机领域的泛欧领导者IQM与世界一流学府耶路撒冷希伯来大学和巴伊兰大学今天宣布，开始在量子计算领域进行合作，重点包括相关研究、技术交流和量子硬件。

合作的目的是为耶路撒冷希伯来大学（由物理系和量子信息科学中心Nadav Katz教授领导的团队）和巴伊兰大学（由物理系Michael Stern教授领导的团队）的研究人员提供由IQM开发的商业级量子计算硬件。这些团队的研究人员将使用IQM硬件开展实验，以进一步推动科学发展。

该合作举措还包括对IQM的量子位技术进行测试并基于其硬件进行实验。各方的长期合作将带来重大的科学突破、若干学术贡献和新产品创新，符合IQM致力于为客户和合作伙伴直接提供硬件组件的战略。

IQM联合创始人兼首席运营官Juha Vartiainen博士在谈到此次合作时表示：“我们非常高兴能与耶路撒冷希伯来大学和巴伊兰大学合作，并期待能够实现富有成效的长期科学和商业合作。此次合作与我们为全球研究团体提供商业级量子计算硬件的战略非常吻合。”

Juha补充道：“此次合作也是我们与以色列国内世界级量子生态系统合作旅程中的一个重要里程碑。随着量子计算机的进一步发展，在以色列开发的专有技术，例如围绕机器学习和量子软件而开发的技术，在未来将变得更加关键。”

未来，各方还将致力于扩展合作范围，在以色列建立面向科学和商业用途的全栈式量子计算机。

耶路撒冷希伯来大学量子信息科学中心主任Nadav Katz教授表示：“我们对此次与IQM的新合作感到振奋，我们已在以色列实验室中对几台持续高相干IQM设备进行了测量。现在只是未来富有成效和成果合作的开始阶段。”

IQM量子位的高相干控制振荡已在以色列（耶路撒冷希伯来大学）进行了测量。

Michael Stern教授表示：“我们很自豪参与这项研究，该研究将把以色列和多所以色列大学推到全球量子计算机开发工作的前沿。虽然这条道路仍然漫长，但我相信，在巴伊兰大学和希伯来大学合作伙伴的共同努力下，我们必将获得成功并取得突破性的成果。”

关于IQM Quantum Computers：

IQM是构建量子计算机的泛欧品类领导者。

IQM为超级计算中心和研究实验室提供内部量子计算机，并提供对其硬件的全方位访问权。对于工业客户，IQM通过独特的、针对具体应用的联合设计方法提供量子计算的优势。

IQM正在与VTT联手建造芬兰第一台商用54量子位量子计算机。同时，由IQM牵头的联盟(Q-Exa)正在德国建造量子计算机，该计算机将集成到一台用于高性能计算的超级计算机中，以加速未来的科学研究。IQM拥有160多名员工，在巴黎、毕尔巴鄂、慕尼黑和埃斯波设有办事处。

如需了解更多信息，请访问：www.meetiqm.com

IQM最近发布的公告：

- BioNTech首席运营官Sierk Poetting博士将出任IQM董事长，负责领导IQM的全球扩张。

- IQM继续在欧洲扩张；新设立的法国子公司将专注于IQM在航空、航天和网络安全方面的合作设计客户。

- IQM在芬兰启用独家量子处理器制造工厂。

- IQM已经与VTT合作取得了芬兰量子计算机联合创新项目的第一个里程碑；5量子位量子计算机现已经投入运行。

- 作为Q-Exa联盟的成员，IQM正在德国建造量子计算机，该计算机将首次集成到用于高性能计算的超级计算机中。

注册地址：

IQM Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Finland

关于耶路撒冷希伯来大学

耶路撒冷希伯来大学(HUJI)是以色列领先的学术和研究机构，拥有6个校区以及来自约80个国家的2.5万多名学生。耶路撒冷希伯来大学由阿尔伯特·爱因斯坦、哈伊姆·魏茨曼、西格蒙德·弗洛伊德和马丁·布伯等杰出人士于1918年创立，在世界一流大学排名中名列前茅。耶路撒冷希伯来大学有着傲人的创新和卓越传统，迄今为止，该校的教师和校友已获得了8个诺贝尔奖、1个菲尔兹奖和1个阿贝尔奖。

https://en.huji.ac.il/en

关于巴伊兰大学：

巴伊兰大学创立于1955年，是以色列领先的高等教育机构之一。该大学致力于以独具特色的方式将前沿科学研究与浸透在犹太价值观和社会责任之中的教育结合起来。从最初的70名学生，到如今的近2.05万名学生，巴伊兰大学在科学、人文，以及人类追求的所有领域均取得了里程碑式的成就，在以色列国的发展历史上留下了不可磨灭的印记。

https://www.biu.ac.il/en

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