IQM Quantum Computers, l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université Bar-Ilan collaborent pour accélérer la recherche sur la technologie quantique

Picture 3. - Highly coherent controlled oscillations of IQM’s qubits measured in Israel (HUJI). (Graphic: Business Wire)

ESPOO, Finlande, JERUSALEM et RAMAT GAN, Israël--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université Bar-Ilan ont initié une collaboration de recherche sur les technologies quantiques, dans le cadre de laquelle IQM fournit des composants de matériel d'informatique quantique de qualité commerciale aux deux universités.

IQM, le chef de file paneuropéen de l'informatique quantique, l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université Bar-Ilan, qui figurent parmi les principales universités au monde, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une collaboration dans le domaine de l'informatique quantique axée sur la recherche, l'échange de savoir-faire et le matériel quantique.

L'objectif de cette collaboration est de fournir aux chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem (groupe dirigé par le Professeur Nadav Katz, dans son département de Physique et au Centre scientifique d'informations quantiques) et de l'Université Bar-Ilan (groupe dirigé par le Professeur Michael Stern, du département de Physique) du matériel informatique quantique de qualité commerciale développé par IQM. Les chercheurs de ces groupes réaliseront des expériences à l'aide du matériel d'IQM, faisant ainsi progresser les avancées scientifiques.

Cette initiative inclut également la tenue de tests sur la technologie qubit d'IQM et la réalisation d'expériences basées sur son matériel. Cette collaboration de longue durée aboutira à des percées scientifiques significatives, plusieurs contributions universitaires et de nouvelles innovations produits. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie choisie par IQM, qui consiste à fournir à ses clients et partenaires un accès direct à ses composants matériels.

S'exprimant à propos de cette annonce, le Dr Juha Vartiainen, chef de l'exploitation et cofondateur d'IQM, a déclaré: "Nous sommes très heureux de travailler avec l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Université Bar-Ilan, et impatients d'initier une fructueuse collaboration scientifique et commerciale de longue durée. Cette annonce s'aligne favorablement sur notre stratégie qui vise à fournir du matériel informatique quantique de qualité commerciale à des groupes de recherche mondiaux."

"Cette coopération constitue également un jalon significatif dans le cadre de notre collaboration avec l'écosystème quantique de calibre mondial en Israël. Alors que les ordinateurs quantiques continuent de se développer, le savoir-faire développé en Israël - par exemple en matière d'apprentissage machine et de logiciels d'informatique quantique - va devenir de plus en plus critique à l'avenir," a ajouté Juha.

À l'avenir, l'ensemble des parties vise également à élargir la collaboration pour y inclure la fabrication d'ordinateurs quantiques full-stack, à des fins scientifiques et commerciales en Israël.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'entamer cette collaboration avec IQM et avons déjà mesuré plusieurs dispositifs IQM toujours de haute cohérence dans notre laboratoire, en Israël. Il ne s'agit là que du début d'une coentreprise productive et fructueuse," a partagé le Professeur Nadav Katz, directeur du Centre scientifique d'information quantique de l'HUJI.

"Nous sommes heureux de participer à une étude qui place Israël et ses universités à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à développer des ordinateurs quantiques. La route est encore longue, mais je crois que nous, à l'Université Bar-Ilan, aux côtés de nos partenaires de l'Université hébraïque, allons réussir à obtenir des résultats inédits," a affirmé le Professeur Michael Stern.

À propos d'IQM Quantum Computers:

IQM est le chef de file paneuropéen de sa catégorie dans le domaine de la construction d’ordinateurs quantiques.

IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site pour les centres de calcul haute performance et les laboratoires de recherche et offre un accès complet à son matériel informatique. IQM offre à ses clients industriels un avantage quantique grâce à son approche unique de conception conjointe et de produit spécifique à l’application.

IQM construit le premier ordinateur quantique commercial de 54 qubits de Finlande avec le VTT, et un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) construit l'ordinateur quantique de l'Allemagne, qui sera intégré à un superordinateur à haute performance pour créer un accélérateur pour de futures recherches scientifiques. IQM emploie plus de 160 personnes dans ses bureaux à Paris, Bilbao, Munich et Espoo.

Pour de plus amples informations: www.meetiqm.com

Récentes annonces effectuées par IQM:

- Le Dr Sierk Poetting, chef de l'exploitation chez BioNTech, va guider l'expansion mondiale d'IQM au poste de président du conseil.

- IQM continue son expansion en Europe; la nouvelle filiale française privilégiera les clients de co-conception d'IQM dans les secteurs de l'aviation, de l'espace et de la cybersécurité.

- IQM a ouvert son installation exclusive de fabrication de matériel quantique en Finlande.

- IQM a atteint le premier jalon dans le cadre du projet finlandais d'innovation conjointe en matière d'informatique quantique avec VTT; l'ordinateur quantique à 5 qubits est désormais opérationnel.

- IQM, dans le cadre du consortium Q-Exa, construit en Allemagne un ordinateur quantique qui sera intégré pour la première fois à un superordinateur HPC.

Siège social:

IQM Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo, Finlande

À propos de l'Université hébraïque de Jérusalem:

L'Université hébraïque de Jérusalem (HUJI) est le principal établissement universitaire et de recherche d'Israël. Elle accueille, sur 6 campus, plus de 25 000 étudiants originaires d'environ 80 pays. Fondée en 1918 par des sommités dont Albert Einstein, Chaim Weizmann, Sigmund Freud et Martin Buber, la HUJI se classe en tête des principales universités mondiales. À ce jour, l'Université et ses anciens élèves ont remporté 8 Prix Nobel, 1 médaille Fields et 1 Prix Abel - une fière tradition d'innovation et d'excellence.

https://en.huji.ac.il/en

À propos de l'Université Bar-Ilan:

Fondée en 1955, l'Université Bar-Ilanest est l'un des principaux établissements israéliens d'enseignement supérieur. Elle associe de façon unique une recherche scientifique de pointe et un enseignement imprégné de valeurs juives et de responsabilité sociale. Etant passée de 70 à près de 20 500 étudiants, ses réalisations marquantes dans le domaine des sciences et des sciences humaines, ainsi que dans l'ensemble des domaines de l'activité humaine, ont marqué d'une empreinte indélébile le paysage de l'Etat d'Israël.

https://www.biu.ac.il/en

