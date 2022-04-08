LevitasBio發布LeviCell EOS系統：開啟樣本處理和定性新時代

加州門洛派克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--LevitasBio, Inc.今天發布了LeviCell™ EOS系統，這是該公司的新一代細胞分離和富集解決方案，具有更高的通量和活性細胞同步標的篩選。利用經過現場驗證的懸浮技術，研究人員現在能有效地將實驗規模擴增16倍，每次作業處理多達4000萬個細胞。LeviCell EOS系統以及用於組織解離和細胞標的篩選的新款LeviPrep和LeviSelect產品線將在4月8日至13日路易斯安那州新奧爾良召開的美國癌症研究學會2022年大會上首次亮相。

前所未有的樣本通量和可擴增性

LevitasBio於2020年發布LeviCell系統，率先顛覆了樣本製備過程，該系統為研究人員帶來了一種溫和、快速、無偏差的方法，能夠透過磁懸浮來分離和富集感興趣的細胞。不到兩年後，LevitasBio滿足了研究人員經常提出的有關可擴增性的願望，無論是在樣本數量還是能懸浮和存取的細胞數量上。新一代LeviCell EOS系統可將樣本通量擴增4倍，並可支援多達4個LeviCell EOS模組互連和獨立控制，從而將總體可擴增性提高到16倍。研究人員現在能憑藉前所未有的樣本處理能力和洞察力來加快他們的發現。

樣本處理的新時代

LeviCell EOS系統引進了若干新功能，可增強無偏差樣本處理，以最佳化自然生物學研究。首先是一個嵌入式熱控制系統，讓使用者能夠從一系列預先定義的溫度中進行選擇，確保在理想溫度下處理樣本以保持細胞狀態。

此外，先進的全網狀影像系統能在處理過程中實現強大的即時樣本定性分析。研究人員能即時查看分餾、細胞計數、活力評估和品質測量等重要指標，因此能在下游研究中就如何有效利用他們的富集樣本做出明智決策。

最後，LeviCell EOS系統可透過模組化和可互換的EOS磁芯提供前所未有的靈活性。越來越多的可選核心模組系列將在單一平臺上實現廣泛的針對性最佳化應用。

LevitasBio執行長Martin Pieprzyk表示：「我們正在從整體上改變研究人員推展實驗的方式。新款LeviCell EOS系統為通量擴增後的樣本處理和精準定性的全整合方法奠定了基礎，象徵著科學家們處理樣本方式的深刻轉變。」

如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.levitasbio.com/eos。如需進行合作和業務開發，請聯絡Paul Steinberg：steinberg@levitasbio.com。

關於LevitasBio

LevitasBio開創了一種功能強大的新型細胞富集和分析方法。利用專有的懸浮技術，我們的LeviCell平臺能精準、溫和地檢測、量化、富集和測試細胞。我們的無偏差、無標記方法能在最短時間內透過最少的處理步驟檢出細胞類型和狀態，並已廣泛用於各種關鍵應用，包括單細胞多體學、CRISPR和細胞株開發。

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