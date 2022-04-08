LevitasBio发布LeviCell EOS系统：开启样本处理和定性新时代

加利福尼亚州门洛帕克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--LevitasBio, Inc.今天发布了LeviCell™ EOS系统，这是该公司的新一代细胞分离和富集解决方案，具有更高的通量和活性细胞同步靶向选择。利用经过现场验证的悬浮技术，研究人员现在能有效地将实验规模扩增16倍，每次运行处理多达4000万个细胞。LeviCell EOS系统以及用于组织解离和细胞靶向选择的新款LeviPrep和LeviSelect产品线将在4月8日至13日路易斯安那州新奥尔良召开的美国癌症研究学会2022年大会上首次亮相。

前所未有的样本通量和可扩增性

LevitasBio于2020年发布LeviCell系统，率先颠覆了样本制备过程，该系统为研究人员带来了一种温和、快速、无偏倚的方法，能够通过磁悬浮来分离和富集感兴趣的细胞。不到两年后，LevitasBio满足了研究人员经常提出的有关可扩增性的愿望，无论是在样本数量还是能悬浮和访问的细胞数量上。新一代LeviCell EOS系统可将样本通量扩增4倍，并可支持多达4个LeviCell EOS模块互连和独立控制，从而将总体可扩增性提高到16倍。研究人员现在能凭借前所未有的样本处理能力和洞察力来加快他们的发现。

样本处理的新时代

LeviCell EOS系统引入了若干新功能，可增强无偏倚样本处理，以优化自然生物学研究。首先是一个嵌入式热控制系统，使用户能够从一系列预定义的温度中进行选择，确保在理想温度下处理样本以保持细胞状态。

此外，先进的全网状成像系统能在处理过程中实现强大的实时样本定性分析。研究人员能实时查看分馏、细胞计数、活力评估和品质测量等重要指标，因此能在下游研究中就如何更好地利用他们的富集样本做出明智决策。

最后，LeviCell EOS系统可通过模块化和可互换的EOS磁芯提供前所未有的灵活性。越来越多的可选核心模块系列将在单一平台上实现广泛的针对性优化应用。

LevitasBio首席执行官Martin Pieprzyk表示：“我们正在从整体上改变研究人员开展实验的方式。新款LeviCell EOS系统为通量扩增后的样本处理和精准定性的全集成方法铺平了道路，标志着科学家们处理样本方式的深刻转变。”

如需了解更多信息，请访问http://www.levitasbio.com/eos。如需进行合作和业务开发，请联系Paul Steinberg：steinberg@levitasbio.com。

关于LevitasBio

LevitasBio开创了一种功能强大的新型细胞富集和分析方法。利用专有的悬浮技术，我们的LeviCell平台能精准、温和地检测、量化、富集和测试细胞。我们的无偏倚、无标记方法能在最短时间内通过最少的处理步骤检出细胞类型和状态，并已广泛用于各种关键应用，包括单细胞多组学、CRISPR和细胞系开发。

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