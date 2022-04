Watch video to learn more about the LeviCell EOS System.

MENLO PARK, Californië--(BUSINESS WIRE)--LevitasBio, Inc. heeft vandaag het LeviCell™ EOS-systeem onthuld, hun volgende generatie oplossing voor celscheiding en -verrijking, met een hogere doorvoer en gelijktijdige gerichte selectie van levensvatbare cellen. Met behulp van in de praktijk bewezen levitatietechnologie kunnen onderzoekers hun experimenten nu effectief opschalen tot 16x en tot 40 miljoen cellen per run verwerken. Het LeviCell EOS-systeem debuteert, samen met nieuwe LeviPrep- en LeviSelect-productlijnen voor weefseldissociatie en gerichte celselectie, op de 2022 American Association for Cancer Research General Meeting, gehouden van 8-13 april in New Orleans, Louisiana.

Ongekende monsterdoorvoer en schaalbaarheid

LevitasBio bracht in 2020 voor het eerst een revolutie teweeg in de monstervoorbereiding met de lancering van het LeviCell-systeem, dat onderzoekers kennis liet maken met een zachte, snelle en onbevooroordeelde methode om interessante cellen te scheiden en te verrijken via magnetische levitatie. Minder dan twee jaar later heeft LevitasBio de vaak uitgesproken wens van onderzoekers naar schaalbaarheid aangepakt, zowel in de hoeveelheid monsters als in de hoeveelheid cellen die kunnen worden opgetild en geopend. Het nieuwe LeviCell EOS-systeem verviervoudigt de monsterdoorvoer en maakt het mogelijk om maximaal vier LeviCell EOS-modules met elkaar te verbinden en onafhankelijk te besturen, waardoor de totale schaalbaarheid met 16x wordt vergroot. Onderzoekers kunnen hun ontdekkingen nu versnellen met ongekende verwerkingskracht en inzichten van monsters.

