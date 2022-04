LevitasBio dévoile le système LeviCell EOS : une nouvelle ère en matière de traitement et de caractérisation des échantillons

Watch video to learn more about the LeviCell EOS System.

Watch video to learn more about the LeviCell EOS System.

MENLO PARK, Californie--(BUSINESS WIRE)--LevitasBio, Inc. a dévoilé aujourd’hui le système LeviCell™ EOS, sa solution de nouvelle génération destinée à la séparation et à l’enrichissement des cellules, qui offre un rendement supérieur ainsi qu’une sélection ciblée et simultanée des cellules viables. En utilisant la technologie Levitation éprouvée dans la pratique, les chercheurs peuvent désormais multiplier par 16 leurs expérimentations, et traiter jusqu’à 40 millions de cellules par cycle. Le LeviCell EOS System va faire l’objet d’un lancement, aux côtés des nouvelles gammes de produits LeviPrep et LeviSelect destinées à la dissociation tissulaire et à la sélection cellulaire ciblée, à l’occasion de l’assemblée générale 2022 de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer, se tenant du 8 au 13 avril à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Rendement des échantillons et évolutivité sans précédent

LevitasBio avait déjà révolutionné la préparation des échantillons en 2020, grâce au lancement du système LeviCell, qui a offert aux chercheurs une méthode délicate, rapide et impartiale pour séparer et enrichir des cellules d’intérêt via la lévitation magnétique. Moins de deux ans plus tard, LevitasBio a répondu au désir d’évolutivité souvent exprimé par les chercheurs, à la fois concernant la quantité d’échantillons et de cellules qui peuvent être lévités et accessibles. Le nouveau système LeviCell EOS multiplie par quatre le rendement d’échantillons, et permet d’interconnecter et de contrôler de manière indépendante jusqu’à quatre modules LeviCell EOS, multipliant ainsi par 16 l’évolutivité totale. Les chercheurs peuvent désormais accélérer leurs découvertes grâce à une puissance et à des renseignements de traitement des échantillons sans précédent.

Une nouvelle ère s’ouvre pour le traitement des échantillons

Le système LeviCell EOS est doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent le traitement impartial des échantillons, afin d’optimiser l’étude de la biologie naturelle. Tout d’abord, un système de contrôle thermique intégré permet aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de températures prédéfinies, afin de veiller à ce que les échantillons soient traités à des températures idéales pour maintenir les états cellulaires.

En outre, un système d’imagerie entièrement réticulé et avancé permet une analyse en temps réel performante de la caractérisation des échantillons en cours de traitement. Plusieurs données importantes, telles que le fractionnement, la numération cellulaire, l’évaluation de la viabilité et les mesures de la qualité, peuvent être examinées en temps réel, ce qui permet aux chercheurs de prendre des décisions éclairées sur la manière d’utiliser au mieux leurs échantillons enrichis dans le cadre d’études en aval.

Enfin, le système LeviCell EOS offre une flexibilité sans précédent, grâce à un noyau magnétique EOS modulaire et interchangeable. Une gamme croissante de modules de base sélectionnables permettra un large éventail d’applications spécifiquement optimisées sur une plateforme unique.

« Nous révolutionnons la manière dont les chercheurs mènent leurs expérimentations », a déclaré Martin Pieprzyk, PDG de LevitasBio. « Le nouveau système LeviCell EOS ouvre la voie à des approches entièrement intégrées en matière de traitement et de caractérisation précise des échantillons, et ce à des débits adaptés. Ceci marque un changement profond dans la manière dont les scientifiques travaillent avec leurs échantillons. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.levitasbio.com/eos. Pour toute demande relative aux collaborations et au développement commercial, veuillez contacter Paul Steinberg à l’adresse steinberg@levitasbio.com.

À propos de LevitasBio

LevitasBio a lancé une nouvelle méthode performante d’enrichissement cellulaire et d’analyse. Utilisant la technologie exclusive Levitation, notre plateforme LeviCell détecte, quantifie, enrichit et teste des cellules, avec précision et délicatesse. Notre méthode impartiale et sans étiquette détecte le type et l’état des cellules en requérant un minimum de temps et de manipulation, et a été adoptée dans une large gamme d’applications critiques, notamment la multiomique unicellulaire, les CRISPR, et le développement de lignées cellulaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.