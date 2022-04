Ultivue annonce une collaboration de co-marketing et de co-développement avec Paige pour des solutions d'imagerie de biomarqueurs dotées d'IA en médecine de précision.

CAMBRIDGE, Massachusetts et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, leader du secteur des outils de multiplexage pour l'analyse des biomarqueurs tissulaires, et Paige, le leader mondial des logiciels d'aide au diagnostic en pathologie dotés d'IA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour collaborer au co-développement et au co-marketing de capacités d'immunophénotypage spatial alimentées par l'IA destinées aux clients des secteurs pharmaceutique et de la recherche.

Les efforts de collaboration seront orientés dans un premier temps vers le développement de l'IA de façon à permettre une meilleure compréhension du microenvironnement tumoral et prendre en charge l'interprétation des nouveaux panels de biomarqueurs d'immuno-oncologie par immunofluorescence en multiplex (mIF) d'Ultivue.

Le portefeuille de Paige comprend la plateforme Paige, une solution d'imagerie complète composée de FullFocus™, approuvée par la FDA et disposant du marquage CE, une visionneuse intuitive et réactive pour les scanners en pathologie qui prennent en charge le diagnostic primaire, ainsi qu'une solution de gestion des données pour le stockage des scanners en pathologie. La visionneuse rapide, sans empreinte, compatible avec les scanners, les capacités de stockage et le logiciel de diagnostic basé sur l'IA, permettent aux pathologistes d'examiner les cas et de prendre en charge leur flux de travail global.

Ultivue, leader dans la promotion de solutions pour la médecine de précision grâce à l'accélération de la découverte et de la validation de biomarqueurs tissulaires, développe des solutions uniques agnostiques uniques pour les plateformes permettant une utilisation à la fois en imagerie mIF et en phénomique spatiale. Sa technologie exclusive InSituPlex®, conçue pour une exploration rapide et complète de cibles biologiquement pertinentes, jusqu'à 12 complexes, avec une analyse H&E sur la même lame dans des échantillons de tissus précieux, combine la puissance de la pathologie computationnelle et de la biologie spatiale pour orienter la science translationnelle en immuno-oncologie.

« Cette collaboration avec Paige est une étape très excitante pour Ultivue, car nous examinons l'impact évolutif des outils de l'IA et de l'apprentissage profond sur les images histopathologiques en milieu clinique », a déclaré Jacques Corriveau, CEO d'Ultivue. « Fait important, nos objectifs s'harmonisent autour de la promotion de la décentralisation et de la démocratisation de génération et d'analyses de données spatiales complexes ».

« La combinaison des solides capacités de détection de biomarqueurs d'Ultivue et de la technologie de pathologie computationnelle alimentée par l'IA de Paige, nous permet de proposer de nouveaux produits qui feront passer au niveau supérieur la méthodologie de recherche en immuno-oncologie pratiquée aujourd'hui », a déclaré David Klimstra, M.D., fondateur et médecin hygiéniste en chef chez Paige. « En réunissant deux technologies de plateforme agnostique, nous sommes très bien positionnés pour favoriser une large adoption de nos solutions d'imagerie de biomarqueurs alimentées par l'IA ».

À propos de Paige

Paige a été fondée en 2017 par Thomas Fuchs, Docteur en sciences , David Klimstra, M.D., et des collègues du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK). L'entreprise construit des produits de pathologie computationnelle conçus pour que les patients et leurs équipes de soins puissent prendre des décisions de traitement efficaces et plus éclairées. Grâce à cette nouvelle classe de technologies basées sur l'IA et positionnées pour façonner l'avenir du diagnostic, Paige a créé une plateforme permettant de fournir cette nouvelle technologie aux pathologistes afin de transformer leur flux de travail et d'augmenter la confiance et la productivité du diagnostic. Les produits de Paige fournissent des informations aux pathologistes et aux oncologues qui leur permettent d'établir efficacement des diagnostics plus précis des patients. Paige est la première société à recevoir l'approbation de la FDA pour un produit de pathologie numérique basé sur l'IA. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites paige.ai, Twitter et LinkedIn.

À propos d'Ultivue

Ultivue fournit aux chercheurs en médecine translationnelle des tests multiplex de biomarqueurs pour le phénotypage des tissus et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex permet une exploration et une interrogation avancées des échantillons de tissus pour la recherche en médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables et l'approche consultative scientifique renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ultivue.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.