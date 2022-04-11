Cequence Security宣布與Software AG合作

加州森尼韋爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--API安全領域的產業領導者Cequence Security今天宣布，與致力於打造廣泛互聯世界的軟體先驅企業Software AG建立策略合作夥伴關係。API 安全平臺與Software AG webMethods閘道相整合，將為企業安全團隊帶來端對端的API安全解決方案。

Software AG全球聯盟和通路主管Jason Johns表示：「我們長期致力於為客戶賦能，幫助他們成為真正互聯和安全的企業。我們已在這方面深耕50多年，但疫情加速催生的數位化轉型時代凸顯出市場亟需相關解決方案，以預防針對API漏洞的攻擊、詐騙企圖或對敏感資訊的存取。我們與Cequence Security的合作將帶來業界長期缺乏的強大API安全保護。」

API如今已成為應用程式的基石，可支援企業針對具有較高發布和更新頻率的應用程式採取更多的反覆運算開發方法。Software AG webMethods閘道支援客戶集中管理其API，實作存取控制並防止流量激增。Cequence API安全平臺透過全面的API攻擊面發現、濫用和攻擊偵測，補足和擴充了webMethods的功能，是目前唯一能夠即時自動緩解API攻擊的解決方案。

長期以來，企業依賴其周邊安全服務來保護其API。這種趨勢現已改變：在2021年7月至12月期間，Cequence Security阻擋的攻擊中有80%以上針對API。上述整合將使安全團隊更加胸有成竹地使用整合至webMethods閘道的安全功能，並能更加深入地洞察針對API的請求，幫助他們在威脅影響業務之前將其發現和阻擋。

Software AG公司API、整合和微服務部總經理Suraj Kumar表示：「我們很高興與Cequence Security合作，充份滿足當今數位商業環境中日益成長的對增強API安全的需求。他們全面的API安全平臺結合了可視性和風險評估，以保護和防止複雜的攻擊。結合Software AG的API管理能力，我們與Cequence Security的全新合作關係將幫助企業發現並有效保護他們的API免受各類威脅攻擊。」

Cequence Security總裁兼執行長Larry Link表示：「相關研究顯示，資料洩露和針對API的攻擊在過去一年裡急劇上升。我們的使命是透過策略整合，為企業提供與API安全有關的一鍵解決方案。我們很高興與Software AG合作，在擴充他們能力的同時履行我們的雙重使命：讓企業能夠在增加收入的同時不必擔心API攻擊。」

關於 Cequence Security

企業依靠Cequence Security來保護他們的API和網路應用程式。Cequence Security提供非常有效和適應性強的防禦措施來對抗線上詐騙、商業邏輯攻擊、漏洞和意外資料洩漏，幫助企業在當今不斷變化的業務和威脅環境中保持彈性。Cequence Security提供唯一的API安全平臺產品，將API發現、庫存追蹤、風險分析和原生修復與成熟的即時威脅保護統一起來，以應對不斷變化的線上攻擊。如需瞭解更多資訊，請造訪www.cequence.ai

關於Software AG

Software AG是一家軟體先驅企業，致力於打造真正互聯的世界。自1969年以來，Software AG已幫助1萬多家組織透過軟體來連接人員、部門、系統和設備。Software AG利用整合式技術與API、物聯網與分析，以及業務與IT轉型，為真正的互聯企業賦能。Software AG的產品可建立流暢的資料流程，使每件事和每個人都能一起運轉。公司在70多個國家擁有逾4,800名員工，年收入超過8億歐元。Software AG正在努力實現其設立的目標，即到2023年收入超過10億歐元，營業利潤率（EBITA，非國際財務報告準則）達到25%至30%。如需瞭解更多資訊，請在LinkedIn和Twitter上掌握我們的最新動態。

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