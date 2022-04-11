Cequence Security宣布与Software AG合作

加州森尼韦尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--API安全领域的行业领导者Cequence Security今天宣布，与致力于打造广泛互联世界的软件先驱企业Software AG建立战略合作伙伴关系。API 安全平台与Software AG的webMethods网关相整合，将为企业安全团队带来端到端的API安全解决方案。

Software AG全球联盟和渠道主管Jason Johns表示：“ 我们长期致力于为客户赋能，帮助他们成为真正互联和安全的企业。我们已在这方面深耕50多年，但疫情加速催生的数字化转型时代凸显出市场亟需相关解决方案，以预防针对API漏洞的攻击、欺诈企图或对敏感信息的访问。我们与Cequence Security的合作将带来业界长期缺乏的强大API安全保护。”

API如今已成为应用的基石，可支持企业针对具有较高发布和更新频率的应用程序采取更多的迭代开发方法。Software AG webMethods网关支持客户集中管理他们的API，实施访问控制并防止流量激增。Cequence API安全平台通过全面的API攻击面发现、滥用和攻击检测，补充和扩展了webMethods的功能，是目前唯一能够实时自动地缓解API攻击的解决方案。

长期以来，企业依赖其周边安全服务来保护其API。这种趋势现已改变：在2021年7月至12月期间，Cequence Security阻挡的攻击中有80%以上针对API。上述整合将使安全团队更加胸有成竹地使用集成至webMethods网关的安全功能，并能更加深入地洞察针对API的请求，帮助他们在威胁影响业务之前将其发现和屏蔽。

Software AG公司API、集成和微服务部总经理Suraj Kumar表示：“ 我们很高兴与Cequence Security合作，更好地满足当今数字商业环境中日益增长的对增强API安全的需求。他们全面的API安全平台结合了可视性和风险评估，以保护和防止复杂的攻击。结合Software AG的API管理能力，我们与Cequence Security的全新合作关系将帮助企业发现并更好地保护他们的API免受各类威胁攻击。”

Cequence Security总裁兼首席执行官Larry Link表示：“ 相关研究显示，数据泄露和针对API的攻击在过去一年里急剧上升。我们的使命是通过战略整合，为企业提供与API安全有关的一键解决方案。我们很高兴与Software AG合作，在扩展他们能力的同时履行我们的双重使命：让企业能够在增加收入的同时不必担心API攻击。”

关于 Cequence Security

企业依靠Cequence Security来保护他们的API和网络应用程序。Cequence Security提供非常有效和适应性强的防御措施来对抗在线欺诈、商业逻辑攻击、漏洞和意外数据泄漏，帮助企业在当今不断变化的业务和威胁环境中保持弹性。Cequence Security提供唯一的API安全平台产品，将API发现、库存跟踪、风险分析和原生修复与成熟的实时威胁保护统一起来，以应对不断变化的在线攻击。如需了解更多信息，请访问www.cequence.ai

关于Software AG

Software AG是一家软件先驱企业，致力于打造真正互联的世界。自1969年以来，Software AG已帮助1万多家组织通过软件来连接人员、部门、系统和设备。Software AG利用集成技术与API、物联网与分析，以及业务与IT转型，为真正的互联企业赋能。Software AG的产品可建立流畅的数据流，使每件事和每个人都能一起运转。公司在70多个国家拥有逾4,800名员工，年收入超过8亿欧元。Software AG正在努力实现其设立的目标，即到2023年收入超过10亿欧元，营业利润率（EBITA，非国际财务报告准则）达到25%至30%。如需了解更多信息，请在LinkedIn和Twitter上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。