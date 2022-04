Cequence Security anuncia parceria com Software AG

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Cequence Security, líder do setor de segurança de APIs, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Software AG, empresa pioneira em software para um mundo verdadeiramente conectado. A integração da API Security Platform com o webMethods Gateway da Software AG estabelecerá uma solução de segurança de APIs de ponta a ponta para equipes de segurança corporativa.

“ Nossa meta sempre foi capacitar nossos clientes para que eles se tornem corporações verdadeiramente conectadas e protegidas”, disse Jason Johns, chefe de alianças globais e canais da Software AG. “ Fazemos isso há mais de 50 anos, mas a era da transformação digital causada pela COVID-19 colocou em destaque a necessidade do mercado por uma solução que proteja contra ataques visando vulnerabilidades das APIs, tentativas de fraude ou acesso a informações confidenciais. Nossa parceria com a Cequence Security oferecerá a proteção de APIs robusta que falta ao setor há muito tempo”.

As APIs hoje são o alicerce dos aplicativos, permitindo que as organizações adotem uma metodologia de desenvolvimento mais iterativa com maior frequência de lançamento e atualização de aplicativos. O webMethods Gateway da Software AG permite que os clientes administrem de forma centralizada suas APIs, apliquem controle de acesso e previnam picos de ataques volumétricos. A API Security Platform da Cequence complementa e expande as capacidades do webMethods com descoberta holística de área de superfície de ataques a APIs, detecção de mau uso e ataques e é a única solução disponível com mitigação nativa e em tempo real de ataques a APIs.

Historicamente, as organizações dependiam de seus serviços de segurança de perímetro para proteger suas APIs. Essa tendência mudou: mais de 80% dos ataques bloqueados pela Cequence Security de julho a dezembro de 2021 visaram APIs. Essa integração proporcionará às equipes de segurança mais visibilidade do uso de recursos de segurança no webMethods Gateway e mais insights sobre as solicitações visando suas APIs, habilitando-as a encontrar e deter ameaças antes que elas afetem o negócio.

“ Estamos muito empolgados com a parceria com a Cequence Security para melhor atender à crescente necessidade de maior segurança para as APIs na atual atmosfera de negócios digitais. A abrangente plataforma de segurança para APIs da empresa combina visibilidade e avaliação de risco para proteger os clientes e evitar ataques sofisticados. Em conjunto com as capacidades de gerenciamento de APIs da AG Software, nossa nova parceria com a Cequence Security ajudará as organizações a descobrir todos os tipos de ameaças a suas APIs e a protegê-las melhor”. – Suraj Kumar, gerente geral de API, integração e microsserviços da Software AG

“ Pesquisas indicam uma drástica aceleração das violações de dados e ataques visando APIs no último ano, e a nossa missão é oferecer às corporações um ‘botão único’ para tudo o que se refere a APIs por meio de integrações estratégicas”, disse Larry Link, presidente e diretor executivo da Cequence Security. “ Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Software AG para expandir as capacidades da empresa e realizar nossa dupla missão de capacitar as empresas a aumentar sua receita sem temer ataques a suas APIs”.

Sobre a Cequence Security

As organizações confiam na Cequence Security para proteger suas APIs e aplicativos web com a defesa mais eficaz e adaptativa contra fraudes on-line, ataques lógicos a negócios, explorações e vazamento não intencional de dados, o que permite que elas se mantenham resilientes no atual cenário de negócios e ameaças em constante mudança. A Cequence Security fornece a única plataforma de segurança para APIs que unifica descoberta de APIs, acompanhamento de inventário, análise de risco e remediação nativa com proteção comprovada e em tempo real contra os ataques on-line, que estão sempre em evolução. Saiba mais em www.cequence.ai

Sobre a Software AG

A Software AG é a empresa pioneira em software para um mundo verdadeiramente conectado. Desde 1969, a Software AG já ajudou mais de 10 mil organizações a usar software para conectar pessoas, departamentos, sistemas e dispositivos. A empresa capacita empresas verdadeiramente conectadas usando integração e APIs, internet das coisas e análise e transformação de negócios e TI. Os produtos da Software AG criam um fluxo de dados fluido que permite que tudo e todos trabalhem juntos. A empresa tem mais de 4.800 funcionários em mais de 70 países e receita anual superior a € 800 milhões. Ela está comprometida com sua ambição de superar € 1 bilhão em receita e atingir uma margem de lucro operacional (EBITA, não IFRS) entre 25% e 30% em 2023. Para mais informações, siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

