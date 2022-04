SUNNYVALE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Cequence Security, de marktleider in API-beveiliging, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Software AG, de softwarepionier van een echt verbonden wereld. De integratie van het API Security Platform met de Software AG’s webMethods Gateway zal een end-to-end API-beveiligingsoplossing voor enterprise-beveiligingsteams opleveren.

“ Ons doel is altijd geweest om onze klanten in staat te stellen echt verbonden en beveiligde ondernemingen te worden”, zegt Jason Johns, Head of Global Alliances and Channels bij Software AG. “ We doen dit al meer dan 50 jaar, maar het tijdperk van digitale transformatie als gevolg van COVID-19 heeft de marktbehoefte aan een oplossing benadrukt die bescherming biedt tegen aanvallen gericht op API-kwetsbaarheden, pogingen om fraude te plegen of toegang tot gevoelige informatie. Onze samenwerking met Cequence Security zal die robuuste API-beveiliging bieden die de industrie ontbrak.”

