Cequence Security annonce un partenariat avec Software AG

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cequence Security, leader du secteur de la sécurité des API, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Software AG, société pionnière en matière de logiciels, qui œuvre pour un monde véritablement connecté. L’intégration d’API Security Platform avec webMethods Gateway de Software AG aboutira à une solution de sécurité des API, de bout en bout, pour les équipes de sécurité des entreprises.

« Nous avons toujours eu pour objectif de permettre à nos clients de devenir des entreprises véritablement connectées et sécurisées », a déclaré Jason Johns, directeur des Alliances et canaux mondiaux, chez Software AG. « C’est ce que nous faisons depuis 50 ans, mais l’ère de la transformation numérique, engendrée par la COVID-19 a souligné la nécessité pour le marché de disposer d’une solution de protection contre les attaques ciblant les vulnérabilités des API, contre les tentatives de fraude, ou contre l’accès à des informations sensibles. Notre partenariat avec Cequence Security apportera cette solide protection de la sécurité des API, qui manquait au secteur. »

Les API constituent désormais la pierre angulaire des applications, permettant aux organisations d’adopter une méthodologie de développement plus itérative, dans laquelle les applications sont lancées et actualisées plus fréquemment. webMethods Gateway de Software AG permet aux clients de gérer leurs API de manière centralisée, d’appliquer un contrôle des accès, et d’empêcher les pics de trafic volumétrique. API Security Platform de Cequence vient compléter et enrichir les capacités de webMethods, au moyen d’une recherche globale de la zone de surface d’attaque contre les API, ajoutée à la détection des utilisations frauduleuses et des attaques, constituant ainsi la seule solution disponible apte à remédier de manière native et en temps réel aux attaques contre les API.

Traditionnellement, les organisations recouraient aux services de sécurité de leur périmètre pour protéger leurs API. Or, cette tendance a changé : plus de 80 % des attaques bloquées par Cequence Security entre juillet et décembre 2021 ciblaient des API. Cette intégration conférera aux équipes de sécurité une meilleure visibilité sur l’utilisation des fonctionnalités de sécurité disponibles dans le cadre de webMethods Gateway, et davantage de renseignements sur les requêtes ciblant leurs API, leur permettant ainsi de les découvrir, et stopper les menaces, avant qu’elles nuisent à l’entreprise.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Cequence Security, afin de mieux répondre au besoin croissant relatif à une plus grande sécurité des API dans le paysage actuel des entreprises numériques. Sa plateforme de sécurité des API combine visibilité et évaluation du risque, pour fournir une protection et prévenir les attaques sophistiquées. Outre les capacités de gestion des API de Software AG, notre nouveau partenariat avec Cequence Security permettra aux organisations de détecter les risques et mieux protéger leurs API contre tous les types de menaces. » – Suraj Kumar, directeur général de la division API, intégration et microservices, chez Software AG

« Les recherches démontrent une nette augmentation quant au nombre de violations et d’attaques ayant ciblé des API, au cours de l’année passée, et notre mission consiste à conférer aux entreprises une solution simple pour tout ce qui concerne la sécurité des API, via des intégrations stratégiques », a commenté Larry Link, président-directeur général de Cequence Security. « Nous nous réjouissons de nous associer avec Software AG, afin d’enrichir ses capacités, et de mener notre double mission consistant à permettre aux entreprises d’accroître efficacement leur chiffre d’affaires sans avoir à redouter les attaques ciblant les API. »

À propos de Cequence Security

Les organisations font confiance à Cequence Security pour protéger leurs API et applications Web, grâce à la défense la plus efficace et la plus adaptative contre la fraude en ligne, les attaques logiques ciblant les entreprises, les exploits et les fuites de données non intentionnelles, ce qui leur permet de demeurer résilientes au sein d’un paysage actuel dans lequel les entreprises et les menaces ne cessent d’évoluer. Cequence Security fournit la seule plateforme de sécurité des API à réunir les fonctions suivantes : découverte des API, suivi d’inventaire, analyse du risque et remédiation native, grâce à une protection éprouvée, en temps réel, contre les menaces des attaques en ligne, en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cequence.ai

À propos de Software AG

Software AG est une société pionnière en matière de logiciels, qui œuvre pour un monde véritablement connecté. Depuis 1969, la société a permis à plus de 10 000 organisations d’utiliser des logiciels pour connecter individus, départements, systèmes et appareils. Software AG permet aux entreprises de devenir véritablement connectées en utilisant l’intégration et les API, l’IdO et l’analytique, ainsi que la transformation de leurs activités et de leur système informatique. Les produits de Software AG créent un apport fluide de données, permettant à tous les individus et objets de travailler ensemble. La société compte plus de 4 800 employés, répartis dans plus de 70 pays, et enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions EUR. Elle a pour engagement et ambition de dépasser 1 milliard EUR de chiffre d’affaires, et d’atteindre une marge bénéficiaire d’exploitation (BAIIA, non-IFRS) située entre 25 et 30 %, en 2023. Pour en savoir plus, suivez-nous également sur LinkedIn et Twitter.

