集傳統與創新於一身的德國法蘭克福足球俱樂部將在歐足聯歐洲聯賽八強賽中對決巴塞隆納

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Eintracht play Barcelona for the first time in a competitive fixture. While the Eagles respect their opponents immensely and recognize the size of the task at hand, they fully believe they can advance.

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德國法蘭克福--()--(美國商業資訊)--法蘭克福足球俱樂部(Eintracht Frankfurt)是積極進取的創新俱樂部，擁有悠久的歷史和豐富的傳統。該俱樂部成立於1899年，並於1963年與多家足球俱樂部共同創建德國足球甲級聯賽，之後一直影響著德國乃至全世界的足球界和社會。

這家德國俱樂部即將迎接一場重要比賽，將在本週歐足聯(UEFA)歐洲聯賽八強賽中對決巴塞隆納足球俱樂部(FC Barcelona)。法蘭克福俱樂部曾6次闖入該聯賽的八強賽，最近一次是在2019年。當時，他們擊敗了本菲卡(Benfica)，並在隨後的準決賽中遭遇該屆冠軍切爾西俱樂部(Chelsea FC)。雙方在次回合比賽加時結束時以2:2戰平，法蘭克福在隨後的點球大戰中以3:4落敗。憑藉截至目前在2021/22年度歐足聯歐洲聯賽中的驚豔表現，法蘭克福俱樂部希望確保再次進入歐洲聯賽的準決賽。在小組賽中擊敗奧林匹亞科斯、安特衛普和費內巴切之後，該俱樂部自動獲得進入16強的資格。法蘭克福在對決皇家貝蒂斯時上演了最後一秒絕殺，在第120分鐘攻入一球，從而以3:2的總比分擊敗了對手，接下來將會面對來自西班牙甲級聯賽(La Liga)的對手巴塞隆納，這是雙方第一次在正規賽事中碰面，亦是雙方首次在德國對決。兩支俱樂部曾在1973年和1976年踢過友誼賽，但場地均在巴塞隆納。

這場比賽對法蘭克福來說是艱巨的挑戰，但首席教練Oliver Glasner和全隊上下已做好了充分準備，並對比賽充滿了期待。Glasner在談及即將舉行的比賽時表示：「巴塞隆納絕對稱得上是過去30年中的頂級俱樂部之一，但法蘭克福這座城市、俱樂部以及球隊有足夠能力去應付這場比賽。我們向準決賽邁進的決心不會有任何動搖。雙方兩回合的比賽將為球迷帶來精彩的足球大餐。」

在賽場之外，“Eintracht”一詞意指團結與和平，法蘭克福俱樂部將繼續以人們對足球的共同愛好為依託，聚集不同背景和文化的民眾。法蘭克福俱樂部堅決支持團結統一的價值觀，包括多元化、包容性和人人平等。這些價值觀不僅體現在球隊、俱樂部以及法蘭克福球迷身上，還傳遍了整個世界。透過各種社群媒體宣傳活動，法蘭克福俱樂部致力於利用自身影響力來推動公平和包容。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jacqueline Cruz博士，法蘭克福俱樂部國際傳播負責人
電郵：j.cruz@eintrachtfrankfurt.de

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電郵：j.cruz@eintrachtfrankfurt.de