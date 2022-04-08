集传统与创新于一身的德国法兰克福足球俱乐部将在欧足联欧洲联赛四分之一决赛中对阵巴塞罗那

德国法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--法兰克福足球俱乐部(Eintracht Frankfurt)是一家积极进取的创新俱乐部，有着悠久的历史和丰富的传统。该俱乐部成立于1899年，并于1963年与多家足球俱乐部共同创建了德国足球甲级联赛，之后一直影响着德国乃至全世界的足球界和社会。

这家德国俱乐部现在迎来了一场重要比赛，将在本周欧足联(UEFA)欧洲联赛四分之一决赛中对阵巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona)。法兰克福俱乐部曾6次闯入该联赛四分之一决赛，最近一次是在2019年。当时，他们击败了本菲卡(Benfica)，并在随后的半决赛中遭遇了该届冠军切尔西俱乐部(Chelsea FC)。双方在次回合比赛加时结束时以2:2战平，法兰克福在随后的点球大战中以3:4惜败。凭借截至目前在2021/22年度欧足联欧洲联赛中的惊艳表现，法兰克福俱乐部希望确保再次进入欧洲联赛的半决赛。在小组赛中击败奥林匹亚科斯、安特卫普和费内巴切之后，该俱乐部自动获得了进入16强的资格。法兰克福在对阵皇家贝蒂斯时上演了最后一秒绝杀，在第120分钟攻入一球，从而以3:2的总比分击败了对手，接下来将会面对来自西班牙甲级联赛(La Liga)的对手巴塞罗那，这是双方第一次在正规赛事中碰面，亦是双方首次在德国进行对决。两支俱乐部曾在1973年和1976年踢过友谊赛，但场地均在巴塞罗那。

这场比赛对法兰克福来说是一项艰巨的挑战，但首席教练Oliver Glasner和全队上下已做好了充分准备，并对比赛充满了期待。Glasner在谈及即将打响的比赛时表示：“虽然巴塞罗那绝对称得上是过去30年中的顶级俱乐部之一，但法兰克福这座城市、俱乐部以及球队有足够能力去应对这场比赛。我们向半决赛迈进的决心不会有任何动摇。双方两回合的比赛将为球迷奉上精彩纷呈的足球大餐。”

在赛场之外，“Eintracht”一词意指团结与和平，法兰克福俱乐部将继续以人们对足球的共同爱好为依托，汇聚不同背景和文化的民众。法兰克福俱乐部坚决支持团结统一的价值观，包括多元化、包容性和人人平等。这些价值观不仅体现在球队、俱乐部以及法兰克福球迷身上，还传遍了整个世界。通过各种社交媒体宣传活动，法兰克福俱乐部致力于利用自身影响力来推动公平和包容。

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