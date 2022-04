Eintracht play Barcelona for the first time in a competitive fixture. While the Eagles respect their opponents immensely and recognize the size of the task at hand, they fully believe they can advance.

Eintracht play Barcelona for the first time in a competitive fixture. While the Eagles respect their opponents immensely and recognize the size of the task at hand, they fully believe they can advance.

FRANKFURT AM MAIN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Eintracht Frankfurt is een vooruitstrevende en innovatieve club met een lange geschiedenis en rijke traditie. Eintracht, opgericht in 1899, was een van de stichtende clubs van de Bundesliga in 1963, en heeft nog steeds invloed op het voetbal en de samenleving in zowel Duitsland als de rest van de wereld.

De Duitse club heeft deze week een grote taak voor de boeg in hun komende wedstrijden tegen FC Barcelona in de kwartfinales van de UEFA Europa League. De club bereikte zes keer de kwartfinales van het toernooi, het meest recentelijk in 2019 toen ze Benfica versloegen en in de halve finales tegen de uiteindelijke kampioen Chelsea FC. Nadat ze tot een totaalscore van 2:2 kwamen, kregen de Eagles nauwelijks een voorsprong op penalty’s, 4:3. De ploeg hoopt hun terugkeer naar de halve finales veilig te stellen na een indrukwekkende reeks tot nu toe in de UEL-race 2021/22. Na het winnen van de groepsfase tegen Olympiakos, Antwerpen en Fenerbahçe, kwalificeerden ze zich automatisch voor de Round of 16. Eintracht versloeg Real Betis met een totale score van 3:2 in een laatste-seconde thriller door te scoren in de 120e minuut, en zal nu het voor het eerst in een competitieve wedstrijd tegen La Liga-rivaal Barcelona. Dit is ook de allereerste wedstrijd tussen de twee clubs op Duitse bodem. In 1973 en 1976 stonden ze in vriendschappelijke wedstrijden tegen elkaar, maar beide wedstrijden vonden plaats in Barcelona.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.