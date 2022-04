Eintracht Frankfurt, le club allemand alliant tradition et innovation, affronte le FC Barcelona dans les quarts de finale de la Ligue Europa de l’UEFA

Eintracht play Barcelona for the first time in a competitive fixture. While the Eagles respect their opponents immensely and recognize the size of the task at hand, they fully believe they can advance.

FRANKFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Eintracht Frankfurt est un club moderne et innovant, fier d’une longue histoire et d’une riche tradition. Établi en 1899, Eintracht a été l’un des clubs fondateurs de la Bundesliga en 1963 et il a continué à influencer le football et la société en Allemagne et dans le monde entier.

Une tâche importante attend le club allemand cette semaine lors de son prochain match contre le FC Barcelona à l’occasion des quarts de finale de la Ligue Europa de l’UEFA. Le club a atteint les quarts de finale du tournoi à six reprises, la dernière fois en 2019 en battant Benfica et en affrontant le futur champion Chelsea FC en demi-finale. Après être parvenus à un score cumulé de 2-2, les Aigles ont été devancés de justesse aux tirs au but sur le score de 4-3. L’équipe espère assurer son retour en demi-finale après un parcours jusqu’à présent impressionnant dans la course à l’UEL 2021/22. Après avoir remporté la phase de groupes contre l’Olympiacos, Antwerp et Fenerbahce, ils se sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Eintracht a battu le Real Betis sur le score cumulé de 3-2 lors d’un match à suspens, en marquant à la 120ème minute. Le club affrontera donc le rival de La Liga, Barcelone, pour la première fois en compétition. Il s’agit également du tout premier match entre les deux clubs sur le sol allemand. Ils s’étaient affrontés lors de matchs amicaux en 1973 et 1976, mais ces deux rencontres avaient eu lieu à Barcelone.

Ce match sera un défi majeur pour les Aigles, mais l’entraîneur Oliver Glasner et son équipe sont prêts et impatients de se mesurer à leur nouvel adversaire. « Barcelone est sans aucun doute l’un des meilleurs clubs de ces 30 dernières années. La ville, le club et l’équipe ont plus que mérité ce tirage. Nous ne négligerons aucun détail pour atteindre les demi-finales. L’atmosphère des deux matchs sera magique », a déclaré Glasner à propos du match à venir.

Au-delà du terrain, « Eintracht », qui signifie unité et paix, continue de rassembler des personnes d’origines et de cultures diverses autour de l’amour partagé du football. Eintracht défend des valeurs unifiées, notamment la diversité, l’inclusion et l’égalité pour tous. Ces valeurs sont représentées non seulement par l’équipe, le club et les supporters à Francfort, mais aussi dans le monde entier. Grâce à diverses campagnes, Eintracht se sert de sa notoriété pour promouvoir l’égalité et la tolérance.

