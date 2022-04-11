NetApp宣佈有意收購業界一流平臺Instaclustr，以服務方式部署和管理開源資料和工作流應用程式

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣佈已簽署收購Instaclustr的最終協議。Instaclustr是以服務方式提供完全託管型開源資料庫、管線和工作流應用程式的一流平臺提供商。此次收購尚需滿足慣例成交條件。

現代雲端應用程式依賴一整套不斷增長的基礎服務，包括多個開源資料庫、資料管線和工作流解決方案。有效管理這些應用程式和服務日益增長的複雜性和維運要求，對已經捉襟見肘的基礎設施、資料庫和維運團隊增加新的挑戰，從而增加應用程式整合和交付的成本，延緩應用程式交付進度，限制應用程式創新。

NetApp執行長George Kurian表示：「長期以來，NetApp一直致力於協助客戶運行其應用程式，是相關解決方案的領導者。對Instaclustr的收購將把NetApp在持續儲存和運算最佳化方面的既定領導地位與Instaclustr完全託管型資料庫和資料管線服務結合起來，為客戶提供雲端維運平臺，為他們在公共雲和內部部署的應用程式提供堅實的最佳化基礎。」

對Instaclustr的收購建立在NetApp之前的一系列策略性收購基礎上，旨在提供一流的雲端維運(CloudOps)卓越平臺。NetApp的策略性收購包括Spot、CloudCheckr、Data Mechanics、Fylamynt，以及本次的Instaclustr，使得Spot by NetApp成為極具吸引力的平臺，適用於單一雲端和多個雲端的應用程式，可提供持續最佳化、自動化、監測和安全功能，再加上在公共和私有雲上部署和運行開源應用程式的專業知識，所有這些都可以作為服務交付，從而為客戶提供更多成本更低、更節省時間的雲端。

Instaclustr執行長兼共同創辦人Peter Lilley表示：「對當今的現代企業來說，資料管理科技平臺是越來越重要的優先事項，因為公司正在尋找新的方法來加速應用程式開發以獲得競爭優勢。Instaclustr可提供完全託管型開源解決方案，為企業帶來更高的生產效率，並降低成本。驅動Instaclustr成長的動力源自以下事實：企業希望利用開源資料庫、管線和工作流應用程式，但又不想因為管理和運行這些應用程式的複雜性和成本而讓自己不堪負荷。我們很高興眾多公司採用我們的解決方案來建構應用程式，以應付多雲和混合雲的事實，他們可以直接受益於Instaclustr的資料PaaS解決方案，以及NetApp和Spot by NetApp的基礎設施解決方案，同時還能盡可能地減少維運負擔。」

NetApp執行副總裁兼公共雲服務總經理Anthony Lye表示：「隨著企業競相在雲端進行現代化和數位轉型，他們必須實施相關的解決方案，以便更加專注於快速建構和發佈先進應用程式，同時減少在基礎設施管理和維運方面的支出。Instaclustr從事的正是這方面的工作，它將強化我們的Spot by NetApp產品組合，可以解決有關雲端的複雜性、成本超支、單一供應商鎖定和客戶缺乏內部技術資源等共同挑戰。此次收購代表我們在運行應用程式驅動型平臺和基礎設施的策略上取得關鍵性進展。」

Instaclustr科技長兼共同創辦人Ben Bromhead表示：「從科技和產品角度來看，NetApp強大的基礎設施解決方案與Instaclustr的資料層即服務解決方案和服務互相配合，堪稱完美。對於在公共雲或內部運行應用程式的企業客戶來說，NetApp和Instaclustr合併後的平臺將提供無與倫比的解決方案，有助於克服雲端的複雜性，同時消除供應商鎖定風險，也免除了在內部建立和維護相同專業知識的高昂成本。 」

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關於NetApp

NetApp是以雲端為主導、以資料為中心的全球性軟體企業，在日益加速數位轉型的時代，傾力協助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式遷移到雲端，還是在內部自行打造類雲端體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，協助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式運行應用程式。此外，NetApp還提供在各種不同環境運行的解決方案，幫助企業建立自己的資料網路結構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

NETAPP、NETAPP標誌和www.netapp.com/TM上所列之標誌均為NetApp, Inc.的商標。

《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於本交易的預期利益、NetApp對未來策略的陳述及其對客戶的影響等。實際結果，包括有關NetApp業務前景的實際結果，可能由於多種因素而有很大不同，這些因素包括但不限於：NetApp成功整合所收購人員和資產的能力；客戶、員工和合作夥伴對本收購的反應；本交易對客戶和合作夥伴帶來的實際利益；保留關鍵人員的能力；以及NetApp實現更廣泛的策略和營運目標的能力。我們不時地遞交給美國證券交易委員會的報告和文件，包括我們最近遞交的10-Q和10-K表格中的「風險因素」部分，描述了這些以及其他同樣重要的因素。我們沒有義務由於新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中所含的資訊。

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