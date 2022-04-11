NetApp宣布有意收购行业领先平台Instaclustr，以服务方式部署和管理开源数据和工作流应用

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，已经签署了一项收购Instaclustr的最终协议。Instaclustr是一家以服务方式提供完全托管型开源数据库、管道和工作流应用的领先平台提供商。此次收购尚需满足惯例成交条件。

现代云应用依赖一整套不断增长的基础服务，包括多个开源数据库、数据管道和工作流解决方案。有效地管理这些应用和服务日益增长的复杂性和运营要求将给已经捉襟见肘的基础设施、数据库和运营团队增加新的挑战，从而增加应用集成和交付的成本，延缓应用交付进度，限制应用创新。

NetApp首席执行官George Kurian表示：“长期以来，NetApp一直致力于帮助客户运行其应用，是相关解决方案的领导者。对Instaclustr的收购将把NetApp在持续存储和计算优化方面的既定领导地位与Instaclustr完全托管型数据库和数据管道服务结合起来，为客户提供一个云运营平台，为他们在公共云和本地的应用提供坚实的优化基础。”

对Instaclustr的收购建立在NetApp之前的一系列战略收购基础上，旨在提供一个领先的云运维(CloudOps)卓越平台。NetApp的战略收购包括Spot、CloudCheckr、Data Mechanics、Fylamynt，以及本次的Instaclustr。通过收购，Spot by NetApp已成为一个极具吸引力的平台，适用于单云和多云应用，可提供持续优化、自动化、监测和安全功能，再加上在公共和私有云上部署和运营开源应用的专业知识，所有这些都可以作为服务交付，从而为客户提供更多、成本更低、更节省时间的云。

Instaclustr首席执行官兼联合创始人Peter Lilley表示：“对当今的现代企业来说，数据管理技术平台是一个越来越重要的优先事项，因为公司正在寻找新的方法来加速应用开发以获得竞争优势。Instaclustr可提供完全托管型开源解决方案，为企业带来更高的生产效率，并降低成本。驱动Instaclustr增长的动力源自以下事实：企业希望利用开源数据库、管道和工作流应用，但又不想因为管理和运营这些应用的复杂性和成本而让自己不堪重负。我们很高兴众多公司采用我们的解决方案来构建应用，以应对多云和混合云的现实，他们可以直接受益于Instaclustr的数据PaaS解决方案，以及NetApp和Spot by NetApp的基础设施解决方案，同时还能尽可能地减少运营负担。”

NetApp执行副总裁兼公共云服务总经理Anthony Lye表示：“随着企业竞相在云中实现现代化和数字化转型，他们必须实施相关的解决方案，以便更加专注于快速构建和发布先进应用，同时减少在基础设施管理和运营方面的支出。Instaclustr从事的正是这方面的工作，它将成为我们Spot by NetApp产品组合的重要补充，可以解决有关云的复杂性、成本超支、单一供应商锁定和客户缺乏内部技术资源等共同挑战。此次收购标志着我们在运营应用驱动型平台和基础设施的战略上取得了关键进展。”

Instaclustr首席技术官兼联合创始人Ben Bromhead表示：“从技术和产品角度来看，NetApp强大的基础设施解决方案与Instaclustr的数据层即服务解决方案和服务互相配合，堪称完美。对在公共云或内部运行应用的企业客户来说，NetApp和Instaclustr合并后的平台将提供一个无与伦比的解决方案，有助于克服云的复杂性，同时消除供应商锁定风险，也免除了在内部建立和维护相同专业知识的高昂成本。”

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NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

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《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于本交易的预期利益、NetApp对未来策略的陈述及其对客户的影响等。实际结果，包括有关NetApp业务前景的实际结果，可能由于多种因素而有很大不同，这些因素包括但不限于：NetApp成功整合所收购人员和资产的能力；客户、员工和合作伙伴对本收购的反应；本交易给客户和合作伙伴带来的实际利益；保留关键人员的能力；以及NetApp实现更广泛的战略和运营目标的能力。我们不时地向美国证券交易委员会提交的报告和文件，包括我们最近提交的10-Q和10-K表格中的“风险因素”部分，描述了这些以及其他同样重要的因素。我们没有义务由于新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中所含的信息。

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