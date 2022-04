NetApp annonce son intention d’acquérir Instaclustr, plateforme leader dans le domaine du déploiement et de la gestion des données open source et des applications de flux de travail en tant que service

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue d’acquérir Instaclustr, fournisseur leader de plateformes de bases de données open source entièrement gérées, de pipelines, et d’applications de flux de travail délivrées en tant que service. Cette acquisition est sujette aux conditions de clôture habituelles.

Les applications cloud modernes s’appuient sur un ensemble croissant de services fondamentaux, notamment un grand nombre de bases de données open source, de pipelines de données et de solutions de flux de travail. La gestion efficace de la complexité et des besoins opérationnels croissants de ces applications et services implique de nouveaux défis pour les équipes d’ores et déjà débordées en charge des infrastructures, des bases de données et des opérations, ce qui a tendance à augmenter les coûts de délivrance et d’intégration des applications, à ralentir la délivrance d’applications et à limiter l’innovation en matière d’applications.

« NetApp est depuis longtemps un leader dans le domaine des solutions qui permettent aux clients d’exécuter des applications », a déclaré George Kurian, PDG de NetApp. « L’acquisition d’Instaclustr permettra de combiner le leadership établi de NetApp dans le domaine du stockage continu et de l’optimisation informatique, avec les services entièrement gérés de bases de données et de pipelines de données d’Instaclustr, afin de fournir aux clients une plateforme d’opérations cloud qui délivre la meilleure et la plus optimisée des fondations pour leurs applications dans les clouds publics et sur site. »

L’acquisition d’Instaclustr s’appuie sur une série d’acquisitions stratégiques effectuées par NetApp, afin d’offrir une plateforme haut de gamme destinées aux opérations de cloud. Les acquisitions stratégiques de NetApp, qui incluent Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt et désormais Instaclustr, ont fait de Spot by NetApp une plateforme convaincante pour les applications hébergées sur un cloud ou sur de multiples clouds - optimisation continue, automatisation, contrôle, et sécurité, combinés à l’expertise de l’entreprise en matière de déploiement et d’exploitation d’applications open source, le tout délivré en tant que service, sur des clouds publics et privés, afin de permettre aux clients de profiter davantage du cloud, en économisant du temps et de l’argent.

« Les plateformes technologiques de gestion des données sont une priorité de plus en plus incontournable pour les entreprises modernes d’aujourd’hui, à l’heure où ces dernières recherchent de nouveaux moyens d’accélérer le développement d’applications pour bénéficier d’un avantage concurrentiel. Instaclustr délivre des solutions open source entièrement gérées, qui offrent aux entreprises une productivité accrue et une réduction des coûts », a déclaré Peter Lilley, PDG et cofondateur d’Instaclustr. « La croissance d’Instaclustr est liée au fait que les entreprises souhaitent tirer parti des bases de données open source, des pipelines et des applications de flux de travail, sans toutefois avoir à subir la complexité et les coûts liés à leur gestion ainsi qu’à leur exploitation. Nous sommes ravis que les organisations qui bâtissent des applications destinées à leur univers multi-cloud et de cloud hybride puissent directement bénéficier des solutions PaaS de données d’Instaclustr, ainsi que des solutions d’infrastructure de NetApp et de Spot by NetApp, tout en minimisant la charge opérationnelle. »

« À l’heure où les entreprises se livrent à une course pour se moderniser et pour procéder à leur transformation numérique dans le cloud, elles doivent appliquer des solutions qui leur permettent de se focaliser davantage sur la création et la diffusion rapides d’applications de pointe, en réduisant leurs frais de gestion et d’exploitation des infrastructures », a déclaré Anthony Lye, vice-président exécutif et directeur général des services de cloud public chez NetApp. « C’est précisément ce que fait Instaclustr, et la société constituera un ajout important à notre portefeuille Spot by NetApp, en résolvant plusieurs difficultés courantes liées à la complexité du cloud, au dépassement des coûts, à la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique, ainsi qu’au manque de ressources techniques internes de la part des clients. L’acquisition marque une avancée significative dans notre stratégie consistant à exécuter des plateformes et des infrastructures basées sur les applications. »

« S’agissant des technologies et des produits, les solutions d’infrastructures performantes de NetApp se combinent parfaitement aux solutions de couche de données en tant que service et aux services d’Instaclustr », a déclaré pour sa part Ben Bromhead, directeur technologique et cofondateur d’Instaclustr. « Pour les entreprises clientes qui exploitent des applications dans le cloud public et sur site, la plateforme combinée de NetApp et Instaclustr offrira une solution inégalée permettant de surmonter les complexités du cloud, tout en éliminant les risques liés à la dépendance vis-à-vis du fournisseur, ainsi que les coûts élevés associés à la création et au maintien de cette même expertise en interne. »

Ressources supplémentaires

Consultez le blog : https://www.netapp.com/blog/netapp-moving-up-shifting-left/

En savoir plus sur Instaclustr : https://www.instaclustr.com/

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, qui permet aux entreprises de s’imposer grâce aux données à l’ère de la transformation numérique accélérée. La Société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui permettent aux entreprises d’exécuter leurs applications de manière optimale à partir du centre de données vers le cloud, qu’elles développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, applications et services appropriés aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur www.netapp.com/TM sont des marques déposées de NetApp, Inc.

Déclaration de « Règle refuge » en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les avantages attendus de la transaction, des descriptions de la future stratégie de NetApp, et de son impact sur les clients et partenaires. Les résultats réels, y compris concernant les perspectives d’affaires de NetApp, sont susceptibles de se révéler sensiblement différents en raison d’un certain nombre de facteurs parmi lesquels, sans s’y limiter : la capacité de NetApp à intégrer avec succès le personnel et les actifs acquis, la réaction des clients, employés et partenaires concernant l’acquisition ; les avantages réels de la transaction pour les clients et partenaires ; la capacité à conserver le personnel clé ; ainsi que la capacité de NetApp à atteindre plus généralement ses objectifs stratégiques et d’exploitation. Ces facteurs, ainsi que d’autres tout aussi importants, sont décrits dans les rapports et documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment les facteurs décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » de nos derniers rapports soumis sur formulaires 10-Q et 10-K. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.