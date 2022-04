NetApp kündigt die Absicht an, Instaclustr zu übernehmen, die branchenführende Plattform für die Bereitstellung und das Management von Open-Source-Daten und Workflow-Anwendungen as a Service

SAN JOSE, Kalifornien (USA),--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Instaclustr bekannt, einem führenden Anbieter von vollständig gemanagten Open-Source-Datenbank-, Pipeline- und Workflow-Anwendungen, die als Service bereitgestellt werden („as a Service“). Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Moderne Cloud-Anwendungen setzen auf eine wachsende Zahl von Basisdiensten, darunter mehrere Open-Source-Datenbanken, Datenpipelines und Workflow-Lösungen. Das effiziente Management der zunehmenden Komplexität und der operativen Anforderungen dieser Anwendungen und Services stellt die ohnehin schon überlasteten Infrastruktur-, Datenbank- und Operations-Teams vor neue Herausforderungen, wodurch die Kosten für die Anwendungsintegration und -bereitstellung steigen, die Anwendungsbereitstellung verlangsamt und die Anwendungsinnovationen eingeschränkt werden.

„NetApp ist seit langem ein führender Anbieter von Lösungen, die es Kunden ermöglichen, Anwendungen auszuführen“, sagt George Kurian, CEO von NetApp. „Mit der Übernahme von Instaclustr vereinen wir die etablierte Führungsrolle von NetApp bei der kontinuierlichen Optimierung von Speichersystemen und Rechenleistung mit den vollständig gemanagten Datenbank- und Datenpipeline-Services von Instaclustr, um unseren Kunden eine ‚Cloud Operations‘-Plattform zu bieten, die die beste und optimalste Grundlage für ihre Anwendungen in den Public Clouds und vor Ort darstellt.“

Die Übernahme von Instaclustr setzt eine Reihe strategischer Übernahmen von NetApp fort und bietet eine führende Best-of-Suite-Plattform für CloudOps. Die strategischen Übernahmen von NetApp, darunter Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt und jetzt Instaclustr, haben Spot by NetApp zu einer attraktiven Plattform für Anwendungen in einer und mehrerer Clouds gemacht – kontinuierliche Optimierung, Automatisierung, Monitoring und Sicherheit in Kombination mit der Erfahrung bei der Bereitstellung und dem Betrieb von Open-Source-Anwendungen in öffentlichen und privaten Clouds, die alle als Service bereitgestellt werden, um Kunden mehr Cloud bei geringeren Kosten und weniger Zeitaufwand zu bieten.

„Technologieplattformen für das Datenmanagement werden für heutige moderne Unternehmen immer wichtiger, da sie nach neuen Wegen suchen, die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Instaclustr bietet vollständig gemanagte Open-Source-Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Produktivität erhöhen und ihre Kosten verringern können“, sagte Peter Lilley, CEO und Mitbegründer von Instaclustr. „Das Wachstum von Instaclustr wurde dadurch angetrieben, dass Unternehmen Open-Source-Datenbanken, Pipelines und Workflow-Anwendungen nutzen wollen, ohne sich mit der Komplexität und den Kosten für deren Verwaltung und Betrieb zu überfordern. Wir sind begeistert, dass Unternehmen, die Anwendungen für ihre Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebung entwickeln, direkt von den Daten-PaaS-Lösungen von Instaclustr in Kombination mit den Infrastrukturlösungen von NetApp und Spot by NetApp profitieren und gleichzeitig den Aufwand für den operativen Betrieb minimieren können.“

„Im Zuge des Wettlaufs um die Modernisierung und die digitale Transformation in der Cloud müssen Unternehmen Lösungen implementieren, die sie in die Lage versetzen, sich stärker auf die schnelle Entwicklung und Freigabe von wegweisenden Anwendungen zu konzentrieren und weniger für das Infrastrukturmanagement und den operativen Betrieb auszugeben“, sagt Anthony Lye, Executive Vice President und General Manager des Bereichs Public Cloud Services bei NetApp. „Instaclustr ist genau das und wird eine wichtige Ergänzung unseres ‚Spot by NetApp‘-Portfolios sein. Damit lösen wir gängige Probleme wie die Komplexität der Cloud, Kostenüberschreitungen, die Bindung an einen einzigen Anbieter und den Mangel an internen technischen Ressourcen der Kunden. Die Übernahme ist ein bedeutender Fortschritt in unserer Strategie, anwendungsorientierte Plattformen und Infrastrukturen zu betreiben.“

„Aus technologischer und produktbezogener Sicht passen die leistungsstarken Infrastrukturlösungen von NetApp perfekt zu den Data-Layer-as-a-Service-Lösungen und -Services von Instaclustr“, sagt Ben Bromhead, CTO und Mitbegründer von Instaclustr. „Für Unternehmenskunden, die Anwendungen in der öffentlichen Cloud oder vor Ort betreiben, bietet die gemeinsame Plattform von NetApp und Instaclustr eine einzigartige Lösung, um die Komplexität der Cloud zu überwinden und gleichzeitig das Risiko einer Anbieterbindung und die hohen Kosten für den Aufbau und die Aufrechterhaltung desselben Know-hows im eigenen Haus zu vermeiden.“

