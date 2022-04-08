i2c與金融科技獨角獸企業PingPong合作，為快速成長的B2B萬事達卡信用產品提供支援

加州紅木市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的數位支付和銀行科技提供商i2c Inc.今天宣佈，與總部位於中國杭州的金融科技獨角獸企業杭州乒乓智慧技術有限公司（簡稱PingPong）建立合作關係，為企業主提供現代化的跨境電子商務支付解決方案。

利用i2c的敏捷SaaS平臺，PingPong將把現有的商業信用產品擴展到新的地區，特別是香港特別行政區和歐洲。該產品可為商戶帶來即時支付服務，以及低至1%的交易費用，而過去對這些國際商戶收取的費率為5%。

i2c中東和非洲地區總經理Aurangzaib Khan表示：「我們很高興與PingPong合作。PingPong是為賣家重新定義全球電子商務的創新平臺，透過為規模龐大的B2B市場提供一體化支付解決方案，以及即時交易、顯著降低的交易費用等關鍵差異化優勢，PingPong正在打破國際商業壁壘，並將賣家的需求放在首位。」

PingPong創始人兼首席執行官陳宇表示：「我們選擇與i2c合作，是因為他們在全球的廣泛影響力以及在數位支付方面無與倫比的經驗。雙方的合作為我們不斷增長的產品組合提供了一流的整合式服務。透過此次合作性業務擴張，讓我們現在能夠進一步推進PingPong的使命——為全球賣家、企業家和企業主重新定義數位支付體驗。」

與i2c合作將使PingPong能夠利用i2c的Visa和萬事達卡認證，在香港地區的兩個合作夥伴卡網路上發行和處理卡片；並利用i2c的Visa認證在歐洲發行和處理卡片。PingPong信用卡支援15種貨幣的交易，具備向供應商、員工和商戶直接即時轉帳功能，同時還可以在PingPong虛擬錢包內從事零費率外匯交易。

關於PingPong

杭州乒乓智慧技術有限公司（簡稱PingPong）成立於2015年，是一流的科技公司，植基於為跨境數位商務發展賦能的全球願景而創立。我們是全球規模首屈一指的支付和數位化貿易解決方案提供商之一，為大約100萬家全球企業、個人、大型企業和金融機構提供服務。我們先進的科技平臺支援在全球任何市場以任何幣別從事業務。我們擁有符合監管規定的一站式綜合產品套組，包括電子商務支付、B2B貿易支付、收單服務、發卡、外匯管理、供應鏈金融、加值稅稅務服務、企業解決方案、商業智慧軟體等功能。

如今，PingPong已連接來自170多個國家/地區的業務流，並為其中43個國家/地區的當地客戶提供服務。我們經過測試和驗證的全球基礎設施已處理超過700億美元的交易量，並連通100多個國際電子商務市集和生態系統合作夥伴，以及100多家國際金融機構，包括世界十大商業銀行中的前8家。

PingPong在全球設立了20多個辦事處，在美國、歐洲、大中華區、日本和印度等全球大型經濟體內持有相關支付、外匯、融資和網際網路營運牌照和許可。

關於i2c Inc.

i2c是全球高度可配置支付和銀行解決方案提供商。利用i2c專有的「建構塊」處理技術，客戶可以輕鬆創建和管理一套全面的解決方案，包括信用、轉帳、儲值和貸款等，而且具有速度快、成本效益高的優勢。i2c透過單一全球軟體即服務(SaaS)平臺提供無與倫比的靈活性、敏捷性、安全性和可靠性。i2c成立於2001年，總部位於矽谷，其下一代技術可為200多個國家和地區以及所有時區的數百萬用戶提供支援。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.i2cinc.com並在@i2cinc關注我們。

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