i2c与金融科技独角兽企业PingPong合作，为快速增长的B2B万事达卡信贷产品提供支持

加州雷德伍德城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的数字支付和银行技术提供商i2c Inc.今天宣布，与总部位于中国杭州的金融科技独角兽企业杭州乒乓智能技术有限公司（简称PingPong）建立合作关系，为企业主提供现代化的跨境电子商务支付解决方案。

利用i2c的敏捷SaaS平台，PingPong将把现有的商业信贷产品扩展到新的地区，特别是香港特别行政区和欧洲。该产品可为商户带来即时支付服务，以及低至1%的交易费用，而过去对这些国际商家收取的费率为5%。

i2c中东和非洲地区总经理Aurangzaib Khan表示：“我们很高兴与PingPong合作。PingPong是一家为卖家重新定义全球电子商务的创新平台，通过为规模巨大的B2B市场提供一体化支付解决方案，以及实时交易、显著降低的交易费用等关键差异化优势，PingPong正在打破国际商业壁垒，并将卖家的需求放在首位。”

PingPong创始人兼首席执行官陈宇表示：“我们选择与i2c合作，是因为他们在全球的广泛影响力以及在数字支付方面无与伦比的经验。双方的合作为我们不断增长的产品组合提供了一流的综合服务。通过此次合作性业务扩张，让我们现在能够进一步推进PingPong的使命——为全球卖家、企业家和企业主重新定义数字支付体验。”

通过与i2c合作，PingPong将能够利用i2c的Visa和万事达卡认证，在香港地区的两个合作伙伴卡网络上发行和处理卡片；并利用i2c的Visa认证在欧洲发行和处理卡片。PingPong信用卡支持15种货币的交易，具备向供应商、员工和商户直接实时转账功能，同时PingPong虚拟钱包内还可实现零费率外汇交易。

关于PingPong

杭州乒乓智能技术有限公司（简称PingPong）成立于2015年，是一家领先的技术公司，基于为跨境数字商务发展赋能的全球愿景而创立。我们是全球规模领先的支付和数字化贸易解决方案提供商之一，为大约100万家全球企业、个人、大型企业和金融机构提供服务。我们先进的技术平台支持在全球任何市场以任何币种开展业务。我们拥有符合监管规定的一站式综合产品套件，包括电子商务支付、B2B贸易支付、收单服务、发卡、外汇管理、供应链金融、增值税税务服务、企业解决方案、商业智能软件等功能。

当前，PingPong已连接来自170多个国家/地区的业务流，并为其中43个国家/地区的本地客户提供服务。我们经过测试和验证的全球基础设施已处理超过700亿美元的交易量，并对接100多个国际电子商务市场和生态系统合作伙伴，以及100多家国际金融机构，包括世界十大商业银行中的前8家。

PingPong在全球设立了20多个办事处，在美国、欧洲、大中华区、日本和印度等全球排名前列的经济体内持有相关支付、外汇、融资和互联网运营牌照和许可。

关于i2c Inc.

i2c是全球高度可配置支付和银行解决方案提供商。利用i2c专有的“构建块”处理技术，客户可以轻松创建和管理一套全面的解决方案，包括信贷、借记、预付和贷款等，而且具有速度快、成本效益高的优势。i2c通过单个全球软件即服务(SaaS)平台提供无与伦比的灵活性、敏捷性、安全性和可靠性。i2c成立于2001年，总部位于硅谷，其下一代技术可为200多个国家和地区以及所有时区的数百万用户提供支持。如需了解更多信息，请访问www.i2cinc.com并通过@i2cinc关注我们。

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