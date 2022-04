i2c s’associe à la licorne du secteur des technologies financières, PingPong, pour favoriser l’offre de crédit Mastercard B2B en pleine croissance

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., fournisseur de premier plan dans le domaine des technologies bancaires et solutions de paiement numérique, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec PingPong, licorne du secteur des technologies financières, basée à Hangzhou, en Chine, afin de fournir aux propriétaires d’entreprise des solutions de paiement, modernes et transfrontalières pour le commerce électronique.

Tirant parti de la plateforme SaaS agile d’i2c, PingPong développera son offre existante de crédit commercial dans de nouvelles régions, en particulier dans la RAS de Hong Kong et en Europe. Le produit permet aux commerçants internationaux d’accéder à des paiements instantanés, et offre des frais de transaction de seulement 1 %, contre les 5 % traditionnellement facturés.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur une plateforme aussi innovante, qui redéfinit le commerce électronique mondial pour les vendeurs », a confié Aurangzaib Khan, directeur général d’i2C, pour la région Moyen-Orient et Afrique. « En fournissant une solution de paiements tout-en-un à un marché B2B gigantesque, grâce à des différenciateurs clés tels que les transactions en temps réel et la réduction significative des frais de transaction, PingPong brise les barrières du commerce international et place les besoins des vendeurs au premier plan. »

« Nous avons choisi de travailler avec i2c, en raison de sa solide implantation mondiale et de son expérience inégalée dans le domaine des paiements numériques », a déclaré pour sa part Yu Chen, fondateur et PDG de PingPong. « Ce partenariat ajoute un service intégré de premier ordre à notre portefeuille croissant ; et grâce à notre expansion collaborative, nous pouvons désormais renforcer la mission de PingPong consistant à redéfinir l’expérience de paiement numérique pour les vendeurs, les entrepreneurs, et les propriétaires d’entreprise, du monde entier. »

Ce partenariat permettra à PingPong d’utiliser d’une part les certifications Visa et Mastercard d’i2c, pour émettre et traiter des cartes sur les réseaux de carte des deux partenaires, dans la RAS de Hong Kong, d’autre part la certification Visa d’i2c pour émettre et traiter des paiements en Europe. La carte de crédit PingPong offre des transactions dans 15 devises différentes, et des transferts directs en temps réel auprès des fournisseurs, employés et prestataires, le tout, sans engendrer de frais de change au sein du portefeuille virtuel PingPong.

À propos de PingPong

Créée en 2015, PingPong est une société technologique de premier plan, dont la vision mondiale consiste à favoriser la croissance du commerce numérique transfrontalier. Nous sommes l’un des plus grands fournisseurs de solutions de paiement et de commerce numérique, desservant environ 1 million d’entreprises mondiales, de particuliers, de grandes entreprises et d’institutions financières. Notre plateforme technologique avancée permet de commercer sur tous les marchés et dans toutes les devises à travers le monde. Notre gamme de produits à guichet unique, conforme et complète inclut les paiements e-commerce, les paiements commerciaux B2B, les services d’acquisition, l’émission de cartes, la gestion des devises étrangères, la finance de la chaîne d’approvisionnement, les services de TVA, les solutions d’entreprise, les logiciels de veille économique, et bien plus encore.

Aujourd’hui, PingPong gère les flux commerciaux de plus de 170 pays/régions, et accueille localement des clients issus de 43 de ces pays ou régions. Notre infrastructure mondiale testée et éprouvée traite un volume de transactions de plus de 70 milliards USD, et connecte plus de 100 places de marché internationales de commerce électronique et partenaires d’écosystème, auxquels s’ajoutent plus de 100 institutions financières internationales, notamment le top 8 des 10 plus grandes banques commerciales au monde.

PingPong a établi plus de 20 bureaux mondiaux, et détient les licences et permis de paiements, de devises, de financement et d’opérations Internet, nécessaires au sein des plus grandes économies mondiales, telles que les États-Unis, l’Europe, la Chine élargie, le Japon et l’Inde.

À propos d’i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive « d’assemblage de blocs » d’i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme en tant que service (Platform as a service, PaaS) d’envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération, d’i2c prend en charge des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce à travers l’ensemble des fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

