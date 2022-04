Sopra Steria indexe sa ligne de crédit de 1,1Md€ sur un objectif de réduction de son empreinte carbone aligné avec l’Accord de Paris

MONTROUGE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Sopra Steria (Paris:SOP), l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, renforce son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique en annonçant l’intégration d’un indicateur extra-financier structuré par Crédit Agricole CIB et LCL dans les conditions de refinancement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,1Md€.

Cette opération, qui a été sursouscrite et soutenue par l'ensemble des principaux partenaires bancaires historiques de Sopra Steria, prévoit une indexation annuelle du coût de financement sur un indicateur de performance ("KPI") extra-financier au cœur de la stratégie Responsabilité d’Entreprise du Groupe Sopra Steria : la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe.

Cette ligne de crédit à impact (« Sustainability-Linked Loan ») devrait permettre à Sopra Steria de renforcer ses actions en faveur du climat et de l'environnement. Aligné sur la trajectoire de limitation du réchauffement mondial à 1,5°C, cet engagement de réduction de 85% des émissions de gaz à effet de serre par collaborateur, sur les Scope 1, 2 et 3 partiel(1) à horizon 2040, est validé par le Science Based Target Initiative (SBTi), et s’inscrit dans la stratégie bas carbone de Sopra Steria initiée il y a près de dix ans. En tant que membre de l’European Climate Pact of the EU et de la European Green Digital Coalition (EGDC), Sopra Steria s’engage pour la transition écologique du secteur digital afin d’accompagner ses clients et la Société dans la lutte contre le changement climatique et de soutenir la transformation de l’économie.

Sopra Steria a par ailleurs été reconnu, pour la cinquième année consécutive en 2021, parmi les leaders mondiaux en matière d’action en faveur du climat des entreprises en figurant sur la liste "A" du CDP Climate Change.

Accompagné par Crédit Agricole CIB et LCL, Sopra Steria a rédigé un document cadre décrivant l’allocation de la contribution liée à un critère environnemental selon les quatre piliers des Green Bond Principles(2). Ainsi, les prêteurs et Sopra Steria se sont engagés à financer des projets digitaux à impact, contribuant aux deux premiers objectifs de la Taxonomie Européenne : l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Les projets seront sélectionnés selon plusieurs critères d’éligibilité par un comité de sélection constitué d’experts. Les reportings d’allocation et d’impact seront communiqués aux prêteurs chaque année.

« Nous nous félicitons de cette transaction innovante qui renforce notre stratégie de développement durable, en ligne avec notre vision et nos valeurs, et démontre la capacité du Groupe Sopra Steria à anticiper et intégrer les grands enjeux et défis environnementaux et sociétaux auxquels nous devons collectivement faire face. » indique Cyril Malargé, Directeur Général de Sopra Steria.

« Crédit Agricole CIB est fier d’avoir accompagné le Groupe Sopra Steria avec LCL dans la structuration de cette opération qui reflète ses engagements en faveur de la décarbonation de l’ensemble de sa chaîne de valeur. Au-delà de cet objectif ambitieux, Sopra Steria a ouvert la voie à un nouveau standard de marché, à travers un document cadre qui définit les modalités du reversement de la contribution liée à un critère environnemental à des projets digitaux innovants à impact, en ligne avec les recommandations des Green Bond Principles. » ajoute Nathalie Sarel, Responsable Sustainable Banking ETI chez Crédit Agricole CIB.

« Nous remercions Sopra Steria de nous avoir accordé sa confiance, en tant que coordinateur ESG de cette opération de refinancement importante, tant de par son montant que par l’ambition et l’exigence qu’elle incarne en matière de réduction de son empreinte carbone. Cette ambition se doit d’être valorisée et diffusée le plus largement possible, pour relever l’immense défi de l’urgence climatique. Ce crédit indexé y participe » ajoute Björn de Fos, Responsable des Financements Durables chez LCL.

(1) Les émissions de gaz à effet de serre du Scope 3 partiel du Groupe Sopra Steria comprennent les émissions liées aux déplacements professionnels et aux data centers hors-site, telles que définies par les catégories 3.6 et 3.8 du GHG Protocol.

(2) Les Green Bond Principles sont des recommandations et lignes directrices publiées par l’International Capital Market Association (ICMA) qui s’adressent aux émetteurs d’Obligations Vertes et reposent sur quatre piliers : l’utilisation des fonds, le processus d’évaluation et de sélection des projets financés, la gestion des fonds et le reporting.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.

The world is how we shape it

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

A propos de Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.

Crédit Agricole CIB s’est engagée en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des banques les plus actives sur le marché des obligations vertes. Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr

LinkedIn Twitter

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l’une des plus grandes banques de détail en France. LCL a fait de la satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d’être la banque n°1 en terme de satisfaction d’ici fin 2022. Combinant humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 216 000 clients Banque privée, 380 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels, une relation omnicanale forte de ses 1 500 agences au cœur des villes, de ses centres de relation clients à distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de ses sites et applis dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients. Avec une gamme complète de solutions bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie. Fidèle à sa stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui veulent agir concrètement et participer à la lutte contre le dérèglement climatique

LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le « corporate finance ». LCL Banque des Entreprises est régulièrement classée banque numéro 1 des financements LBO Mid-Cap.

Suivez-nous sur LinkedIn via la page LCL Banque des Entreprises.

LCL Élu Service Client de l’Année 2022 dans la catégorie Banque Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr.