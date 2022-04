Cybertrust déploie les solutions de sécurité IoT de Verimatrix pour le compte de ses clients au Japon

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Cybertrust Co., Ltd. Ltd. basée à Tokyo, intègre désormais les technologies Code Shield et Key Shield de Verimatrix, composantes de la gamme de produits Verimatrix threat defense, aux solutions EMLinux et Secure IoT Platform de certains de ses clients.

Depuis plus de deux décennies, Cybertrust accompagne un grand nombre de ses clients afin de sécuriser leurs solutions de manière rapide et efficace, permettant ainsi de déjouer les tentatives de piratage lors de la phase de développement et au-delà. Aujourd'hui, alors que le nombre d'appareils connectés ne cesse de croître, les technologies de Verimatrix offrent aux clients de Cybertrust une protection additionnelle sur ce marché en pleine expansion qu'est l'IoT.

"En tant que fournisseur principal de solutions de sécurité à destination des développeurs et des fabricants des domaines de l'IoT et des systèmes embarqués, Cybertrust Japon privilégie les partenariats avec des acteurs innovants en matière de sécurité tels que Verimatrix", a déclaré Masahiro Sano, Vice President, Director de Cybertrust Japon. "Nos solutions EMLinux et Secure IoT Platform bénéficient du savoir-faire éprouvé de Verimatrix en matière de sécurité et apportent une garantie supplémentaire à nos clients - leur permettant de se concentrer sur le développement d'applications tandis que nous renforçons ensemble leurs dispositifs de sécurité."

"Nous sommes heureux d'annoncer que Cybertrust, spécialiste de l'IoT, compte parmi les toutes dernières organisations à choisir les solutions Threat Défense de Verimatrix" a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Face aux très nombreuses applications IoT et embarquées qui nécessitent aujourd'hui une sécurité puissante et cohérente, cette alliance Cybertrust-Verimatrix constitue une réponse à la fois puissante et adaptée pour les clients des secteurs de l'industrie, du commerce et des biens de consommation.”

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.