FourKites lancia in Europa la soluzione universale di gestione delle fasce orarie per alleviare i problemi di carenza di manodopera nelle catene di fornitura e ridurre le emissioni di gas serra

FourKites today launches Slot Manager, its universal time slot booking solution, across Europe. (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FourKites®, la principale piattaforma al mondo per la visibilità delle catene di fornitura in tempo reale, ha lanciato oggi in Europa Slot Manager, la nuova soluzione universale di prenotazione delle fasce orarie. La soluzione basata sul cloud aiuterà magazzini, centri di distribuzione e impianti produttivi a collaborare in modo efficiente concordando fasce orarie per il prelievo e il ricevimento delle merci, con un notevole risparmio di tempo e il miglioramento delle operazioni quotidiane e dei rapporti con i partner. Questa soluzione altamente configurabile consentirà, inoltre, a spedizionieri e vettori di eliminare il tempo di permanenza in eccesso presso i vari siti, tagliando le spese di detenzione e riducendo significativamente le emissioni di carbonio.

La gestione delle fasce orarie è notoriamente un’attività lunga e impegnativa per spedizionieri e vettori. A fronte di un tempo di permanenza medio dei vettori di 4,35 ore giornaliere, o quasi la metà dell’orario di lavoro del conducente, Slot Manager migliora la produttività degli impianti e riduce i tempi di attesa dei vettori di oltre il 50%. Altamente configurabile sulla base di requisiti personalizzati, Slot Manager consente a spedizionieri e vettori di collaborare in tempo reale, permettendo ai vettori di prenotare personalmente le fasce orarie preferite sulla base delle condizioni reali di transito e riducendo di conseguenza le ore dedicate quotidianamente alla gestione amministrativa e a processi manuali più soggetti a errori.

Slot Manager è un’estensione di Appointment ManagerSM di FourKites, soluzione lanciata oltre due anni fa. La nuova soluzione è ora disponibile anche in diversi nuovi mercati della regione Asia-Pacifico, tra cui Australia, Nuova Zelanda e India.

In particolare, Slot Manager offre i seguenti vantaggi:

Gestione ottimizzata della manodopera : Utilizzando Dynamic ETA ® di FourKites per indicare con la massima precisione i tempi di arrivo, i team possono destinare meglio manodopera e risorse in base ai turni e ai dati forniti in tempo reale sui tempi di arrivo previsti.

: Utilizzando Dynamic ETA di FourKites per indicare con la massima precisione i tempi di arrivo, i team possono destinare meglio manodopera e risorse in base ai turni e ai dati forniti in tempo reale sui tempi di arrivo previsti. Semplicità e rispondenza alla programmazione dei vettori : Slot Manager crea un unico livello di designazione accessibile sia agli spedizionieri sia ai vettori allo scopo di razionalizzare le comunicazioni e facilitare la collaborazione. Le fasce orarie vengono definite da ciascun impianto per garantire l’aderenza alla propria programmazione, alle regole aziendali e a specifici requisiti delle merci.

: Slot Manager crea un unico livello di designazione accessibile sia agli spedizionieri sia ai vettori allo scopo di razionalizzare le comunicazioni e facilitare la collaborazione. Le fasce orarie vengono definite da ciascun impianto per garantire l’aderenza alla propria programmazione, alle regole aziendali e a specifici requisiti delle merci. Reale visibilità a tutto campo : Basata su dati relativi alla visibilità in tempo reale della catena di fornitura forniti da FourKites, Slot Manager amplia ulteriormente la visibilità fin dentro gli impianti stessi attraverso un’unica interfaccia semplificata. Attraverso FourKites, tutte le parti coinvolte ricevono una panoramica completa ed esauriente delle spedizioni, dal punto di origine ai dati previsionali, utile a organizzare le attività all’interno dell’impianto.

: Basata su dati relativi alla visibilità in tempo reale della catena di fornitura forniti da FourKites, Slot Manager amplia ulteriormente la visibilità fin dentro gli impianti stessi attraverso un’unica interfaccia semplificata. Attraverso FourKites, tutte le parti coinvolte ricevono una panoramica completa ed esauriente delle spedizioni, dal punto di origine ai dati previsionali, utile a organizzare le attività all’interno dell’impianto. Riduzione dei costi di detenzione dei vettori : Ottimizzando la programmazione, i tempi di permanenza dei vettori presso le sedi di consegna potranno essere virtualmente eliminati, aiutando gli spedizionieri a evitare spese di detenzione e multe per le code di camion sulle strade pubbliche.

: Ottimizzando la programmazione, i tempi di permanenza dei vettori presso le sedi di consegna potranno essere virtualmente eliminati, aiutando gli spedizionieri a evitare spese di detenzione e multe per le code di camion sulle strade pubbliche. Riduzione delle emissioni di carbonio: L’efficientamento operativo e della programmazione reso possibile da Slot Manager riduce fino al 50% il tempo trascorso dai vettori in attesa nei cortili, tagliando in media del 54% le emissioni di anidride carbonica.

“Siamo entusiasti di lanciare l’applicazione di prenotazione delle fasce orarie più semplice e flessibile del mercato”, ha dichiarato Mathew Elenjickal, fondatore e amministratore delegato di FourKites. “Questa rivoluzionaria soluzione aiuterà gli spedizionieri di tutto il mondo a ottimizzare a tutto campo la visibilità, l’efficienza e la sostenibilità, oltre che ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti della propria attività. Siamo elettrizzati di poter lanciare in Europa Slot Manager, in una versione appositamente personalizzata in funzione delle esigenze degli impianti locali.”

FourKites, inoltre, ha stretto un accordo di collaborazione con la società di soluzioni di trasporto IER, entità parte di Blue Systems (Gruppo Bolloré), per facilitare un’implementazione integrata della soluzione in Europa, aumentando l’efficienza sia dei vettori sia degli impianti di produzione. La partnership combina lo standard di riferimento della tecnologia hardware per gli impianti di IER con i processi produttivi per automatizzare le attività di check-in (ingresso) e check-out (uscita) delle merci. In abbinamento alle avanzate funzionalità di acquisizione e trattamento dei dati di FourKites, l’integrazione preconfigurata e combinata delle aziende offre ai clienti una soluzione rapida e completa per la gestione degli impianti.

“Abbiamo scelto di collaborare con FourKites sulla base dell’indiscussa qualità dei loro dati, riconosciuta a livello globale, nonché dell’impegno a restituire ai clienti i dati in questione corredati di informazioni preziose”, ha dichiarato Christophe Levy, amministratore delegato dell’unità aziendale Track & Trace di IER. “Combinando le avanzate funzionalità di gestione delle informazioni sulle catene di fornitura di FourKites con le nostre prestigiose competenze in materia di hardware aziendali, possiamo offrire una soluzione perfettamente integrata in grado di aiutare i clienti a ottenere risultati immediati per la propria attività.”

Informazioni su FourKites

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites monitora più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno tramite strada, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri, raggiungendo oltre 185 Paesi; grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 delle prime 10 aziende CPG e 18 delle prime 20 aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare https://www.fourkites.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.