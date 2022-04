FourKites lanceert universele timeslotoplossing in Europa om het leed van het tekort aan arbeidskrachten in de toeleveringsketen te verzachten en de broeikasgasemissie te reduceren

FourKites today launches Slot Manager, its universal time slot booking solution, across Europe. (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FourKites®, het nr.1 realtime toeleveringsketenzichtbaarheidsplatform heeft vandaag Slot Manager gelanceerd, hun universele timeslotboekingsoplossing, voor geheel Europa. De cloudgebaseerde oplossing helpt magazijnen, distributiecentra en productiefaciliteiten om efficiënt samen te werken bij ophalen en ontvangen van timeslots, waardoor belangrijke tijd wordt bespaard en de dagelijkse activiteiten en partnerrelaties worden verbeterd. Daarnaast stelt de in hoge mate configureerbare oplossing verzenders en vervoerders in staat extra bezoektijd op de site uit te sluiten, waardoor kosten voor oponthoud worden vermeden en de koolstofemissies aanzienlijk worden verminderd.

Timeslotbeheer is een beruchte tijdvergende taak voor zowel verzenders als vervoerders. Met oponthoud van vervoerders van gemiddeld tot 4,35 uur per dag of bijna de helft van de tijd van een chauffeur verbetert Slot Manager de faciliteitsproductiviteit en vermindert de wachttijd van de vervoerder met meer dan 50%. Slot Manager is in hoge mate configureerbaar voor vereisten op maat en stelt verzenders en vervoerders in staat in realtime samen te werken en maakt het vervoerders mogelijk hun timeslot van voorkeur zelf te boeken op basis van realtime vervoerscondities, waarbij zij uren voor het dagelijkse administratieve werk en voor fouten kwetsbare handmatige processen elimineren.

Slot Manager is een uitbreiding van FourKites’ Appointment ManagerSM, dat twee jaar geleden werd gelanceerd. De oplossing is nu ook beschikbaar in verscheidene nieuwe markten in Azië-Pacific, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland en India.

Slot Manager biedt specifiek de volgende voordelen:

Arbeidskrachtoptimalisering : Door het op een hoger plan brengen van FourKites’ Dynamic ETA ® om de meest accurate aankomsttijden te bieden, kunnen teams beter arbeidskrachten en middelen toewijzen gebaseerd op realtime gegevens en verschuivingen in verwachte aankomsttijd.

: Door het op een hoger plan brengen van FourKites’ Dynamic ETA om de meest accurate aankomsttijden te bieden, kunnen teams beter arbeidskrachten en middelen toewijzen gebaseerd op realtime gegevens en verschuivingen in verwachte aankomsttijd. Gemak en naleving met vervoerdersplanning : Slot Manager maakt één enkele afspraaklaag toegankelijk voor zowel verzenders als vervoerders, om de communicatie te stroomlijnen en de samenwerking te vergemakkelijken. Slots worden gemaakt door de faciliteit om trouw aan voorkeursplanning, bedrijfsregels en specifieke productvereisten te verzekeren.

: Slot Manager maakt één enkele afspraaklaag toegankelijk voor zowel verzenders als vervoerders, om de communicatie te stroomlijnen en de samenwerking te vergemakkelijken. Slots worden gemaakt door de faciliteit om trouw aan voorkeursplanning, bedrijfsregels en specifieke productvereisten te verzekeren. Echte end-to-end zichtbaarheid : Ondersteund door realtime toeleveringsketenzichtbaarheidsgegevens van FourKites, breidt Slot Manager de zichtbaarheid zelfs nog verder uit, tot in de faciliteit via één gestroomlijnde interface. Met FourKites ontvangen belanghebbenden een uitgebreid end-to-end zicht op zendingen vanaf het punt van oorsprong tot voorspellende inzichten die aktiviteiten in de faciliteit helpen orkestreren.

: Ondersteund door realtime toeleveringsketenzichtbaarheidsgegevens van FourKites, breidt Slot Manager de zichtbaarheid zelfs nog verder uit, tot in de faciliteit via één gestroomlijnde interface. Met FourKites ontvangen belanghebbenden een uitgebreid end-to-end zicht op zendingen vanaf het punt van oorsprong tot voorspellende inzichten die aktiviteiten in de faciliteit helpen orkestreren. Verminderde vervoerdersoponthoudkosten : Met geoptimaliseerde planning kan de bezoektijd op de site van de vervoerder virtueel worden geëlimineerd, waardoor oponthoudskosten voor verzenders en boetes voor truckfiles op openbare wegen worden vermeden.

: Met geoptimaliseerde planning kan de bezoektijd op de site van de vervoerder virtueel worden geëlimineerd, waardoor oponthoudskosten voor verzenders en boetes voor truckfiles op openbare wegen worden vermeden. Verminderde koolstofemissies: Plannings- en operationele efficiency gestuurd door Slot Manager verminderen de tijd die vervoerders doorbrengen op het terrein tot 50%, waardoor de kooldioxide-emissies met gemiddeld 54% worden gereduceerd.

“We zijn enthousiast dat we de meest flexibele automatische boekingstoepassing op de markt gaan introduceren,” aldus Mathew Elenjickal, oprichter en CEO van FourKites. “Deze baanbrekende oplossing helpt verzenders over de hele wereld end-to-end zichtbaarheid, efficiency en duurzaamheid te optimaliseren, alsmede om zich snel aan te passen als hun bedrijfsactiviteiten verandering nodig maken. We vinden het heel spannend om Slot Manager in Europa te introduceren, specifiek op maat gemaakt voor de behoeften van plaatselijke faciliteiten.”

Daarnaast is FourKites samenwerking aangegaan met de Franse transportoplossingenfirma IER, een entiteit van Blue Systems (Bolloré Group), om geïntegreerde implementatie in Europa te faciliteren, om grotere efficiency aan te te sturen voor zowel vervoerders als faciliteiten. Het partnerschap combineert IER’s leidende faciliteitshardwaretechnologie met facilitetsprocessen voor geautomatiseerd in- en uitchecken. Bij combinatie met de geavanceerde gegevensvastleggings- en verwerkingsmogelijkheden van FourKites biedt de gecombineerde voorgeconfigureerde integratie een snelle, alles-in-één faciliteitsoplossing voor klanten.

"We kozen ervoor om met FourKites samen te werken vanwege hun wereldwijd erkende datakwaliteit en hun inzet om die data aan klanten te leveren met volgbare inzichten," aldus Christophe Levy, Chief Executive Officer van IER’s Track & Trace Unit. "Door de geavanceerde toeleveringsketeninformatiemogelijkheden te combineren met onze toonaangevende faciliteitshardwaremogelijkheden, bieden we een naadloos geïntegreerde oplossing die klanten helpt onmiddellijk resultaten te behalen voor hun bedrijf."

