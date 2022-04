FourKites lance une solution universelle de réservation de créneaux horaires en Europe, pour atténuer les pénuries de main-d'œuvre de la chaîne logistique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FourKites®, la 1ère plate-forme au monde de visibilité en temps réel de la chaîne d’approvisionnement, lance aujourd'hui « Slot Manager », sa solution universelle de réservation de créneaux, à travers l’Europe. Cette solution basée sur le cloud permet aux entrepôts, centres de distribution et unités de fabrication de collaborer efficacement dans l’attribution des créneaux d’enlèvement et de réception des marchandises, en offrant un gain de temps important tout en améliorant l’exploitation au quotidien et les relations avec les partenaires. En outre, cette solution hautement configurable permet aux expéditeurs et transporteurs d’éliminer les temps d'arrêt excessifs sur site, en supprimant les frais d’immobilisation et en réduisant significativement les émissions de carbone.

La gestion des créneaux horaires est une tâche très clairement chronophage pour les expéditeurs et les transporteurs. Les transporteurs étant confrontés à des temps de pause pouvant atteindre jusqu’à 4,35 heures par jour, soit près de la moitié du temps de travail d’un chauffeur, « Slot Manager » améliore la productivité de l’installation, et réduit les temps d’attente des transporteurs de plus de 50 %. Hautement configurable pour répondre à des besoins personnalisés, « Slot Manager » offre aux expéditeurs et transporteurs la possibilité de collaborer en temps réel, et permet aux transporteurs d’auto-réserver leur créneau horaire favori en fonction des conditions de circulation en temps réel, éliminant ainsi plusieurs heures de tâches administratives quotidiennes, et autres processus manuels sujets aux erreurs.

« Slot Manager » est une extension de la solution de prise de rendez-vous, Appointment ManagerSM de FourKites, lancée il y a plus de deux ans. La solution est désormais également disponible sur plusieurs nouveaux marchés d’Asie-Pacifique, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde.

Plus précisément, « Slot Manager » offre les avantages suivants :

Optimisation du travail : En tirant parti de la solution Dynamic ETA ® de FourKites pour obtenir les heures d'arrivée les plus précises, les équipes peuvent répartir au mieux la main-d'œuvre et les ressources, en fonction des données en temps réel et des changements d’heures d'arrivées estimées (Estimated Time of Arrival, ETA).

: En tirant parti de la solution Dynamic ETA de FourKites pour obtenir les heures d'arrivée les plus précises, les équipes peuvent répartir au mieux la main-d'œuvre et les ressources, en fonction des données en temps réel et des changements d’heures d'arrivées estimées (Estimated Time of Arrival, ETA). Facilité et conformité avec le planning des transporteurs : « Slot Manager » crée une structure de rendez-vous unique, accessible à la fois aux expéditeurs et aux transporteurs, permettant de simplifier la communication et faciliter la collaboration. Les créneaux sont créés par l’installation afin de garantir le respect des plannings préférentiels, des règles commerciales et des besoins spécifiques en marchandises.

: « Slot Manager » crée une structure de rendez-vous unique, accessible à la fois aux expéditeurs et aux transporteurs, permettant de simplifier la communication et faciliter la collaboration. Les créneaux sont créés par l’installation afin de garantir le respect des plannings préférentiels, des règles commerciales et des besoins spécifiques en marchandises. Véritable visibilité de bout en bout : Alimentée par les données de visibilité de la chaîne d’approvisionnement en temps réel de FourKites, « Slot Manager » étend la visibilité encore plus loin dans l’installation, grâce à une interface simplifiée. Grâce à FourKites, les parties prenantes bénéficient d’un aperçu de bout en bout complet sur les expéditions, qu’il s’agisse d’obtenir des informations sur le point d’origine, ou des renseignements prédictifs qui permettent de coordonner les activités au sein de l’installation.

: Alimentée par les données de visibilité de la chaîne d’approvisionnement en temps réel de FourKites, « Slot Manager » étend la visibilité encore plus loin dans l’installation, grâce à une interface simplifiée. Grâce à FourKites, les parties prenantes bénéficient d’un aperçu de bout en bout complet sur les expéditions, qu’il s’agisse d’obtenir des informations sur le point d’origine, ou des renseignements prédictifs qui permettent de coordonner les activités au sein de l’installation. Réduction des coûts d’immobilisation des transporteurs : Grâce à une planification optimisée, les temps de pause des transporteurs sur site sont quasiment éliminés, ce qui permet aux expéditeurs d’éviter les frais d’immobilisation et les amendes relatives aux files de camions sur la voie publique.

: Grâce à une planification optimisée, les temps de pause des transporteurs sur site sont quasiment éliminés, ce qui permet aux expéditeurs d’éviter les frais d’immobilisation et les amendes relatives aux files de camions sur la voie publique. Réduction des émissions de carbone : La planification et les efficiences opérationnelles qu’offre « Slot Manager » réduisent jusqu’à 50 % le temps passé par le transporteur au dépôt, réduisant de 54 % en moyenne les émissions de dioxyde de carbone.

« Nous sommes ravis de lancer l’application de réservation de créneaux la plus simple et la plus flexible qui existe sur le marché », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Cette solution révolutionnaire permet aux expéditeurs du monde entier d’optimiser la visibilité de bout en bout, l’efficience et la durabilité, ainsi que de s’adapter rapidement en fonction de l’évolution de leurs besoins commerciaux. Nous sommes heureux de lancer « Slot Manager » en Europe, une solution particulièrement adaptée aux besoins locaux. »

En outre, FourKites s’associe avec la société française de solutions de transport IER, entité de Blue Systems (Groupe Bolloré), afin de faciliter la mise en œuvre intégrée en Europe, en améliorant les efficiences à la fois pour les transporteurs et les installations. Le partenariat combine la norme de référence en matière de technologies matérielles destinées aux installations, et les processus des installations destinés à l’enregistrement et au départ automatisés d’IER. En les combinant aux capacités avancées de capture et traitement des données de FourKites, l’intégration préconfigurée combinée des deux entreprises offre aux clients une solution rapide et clé en main destinée aux installations.

« Nous avons choisi de nous associer avec FourKites pour la qualité, mondialement reconnue, des données qu’elle fournit, et de son engagement consistant à restituer ces données aux clients, accompagnées de recommandations exploitables », a déclaré ChristopheLevy, président-directeur général de l’unité commerciale Track & Trace d’IER. « En combinant les fonctionnalités avancées liées à la chaîne d'approvisionnement de FourKites avec nos capacités matérielles de premier plan conçues pour les installations, nous offrons une solution parfaitement intégrée, qui permet aux clients d’obtenir des résultats immédiats adaptés à leur entreprise. »

À propos de FourKites

FourKites® est la 1ère plate-forme au monde de visibilité de la chaîne d’approvisionnement, qui élargit la visibilité au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d’expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant plus de 185 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d’approvisionnement, de bout en bout. Plus de 1 000 marques parmi les plus connues dans le monde, dont 9 des 10 principaux géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d’approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site https://www.fourkites.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.