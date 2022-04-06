TDK： 关于第18届世界田径锦标赛的官方合作伙伴活动

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TDK株式会社（社长：斋藤 升）将作为官方合作伙伴，为在7月15日至24日期间于美国俄勒冈州尤金市举办的第18届世界田径锦标赛（以下简称田径世锦赛）提供赞助。

自2019年的多哈世锦赛以来已时隔3年的田径世锦赛将首次在具有陆上竞技强国之称的美国国内举办。从200多个国家和地区（超过奥运会规模）选拔的约2,000名顶尖运动员将在赛事期间参与共计49个项目的角逐。世锦赛对于各位选手而言拥有着比肩奥运会的价值，在此前的赛事中也创造了许多世界纪录，为大家奉献了许多精彩的比赛。今后，TDK也将继续为挑战自我极限的世界各地运动员加油助威。

今天（4月6日）距田径世锦赛开幕还有100天。TDK将通过如下的赞助与宣传活动为田径世锦赛增光添彩。

1． TDK的主要赞助活动

男子运动员号码布赞助商（在号码布上印制TDK标识）

对新世界纪录项目提供赞助（在男子比赛世界纪录被刷新时，行使捐赠10万美元与颁奖的权利）

在百米起跑LED显示屏上展示TDK标识

在体育场内设置LED广告牌

在内场设置广告牌

在赛道设置广告牌（马拉松/竞走路线沿线）

在内场设置广告牌 在赛道设置广告牌（马拉松/竞走路线沿线） 在体育场大型显示屏上播放TDK公司品牌宣传视频

2． 本公司通过本次赛事开展的宣传活动

（1）首次为百米起跑LED显示屏提供“TDK-Lambda品牌”电源产品

从本次首次采用了TDK-Lambda品牌的AC输入电源（AC-DC转换器）作为LED显示屏供电产品。TDK将利用长期积累的技术实力，助力田径世锦赛。

（2）发布品牌宣传短片‘START BELIEVING IN YOURSELF’视频

从1983年的首次赛事开始，TDK一直在关注着田径世锦赛的比赛，运动员不断挑战记录和自我，努力描绘未来，TDK也在通过独有技术描绘科技的未来，为社会贡献力量，努力实现两者的融会贯通。从展示有TDK标识的百米起跑显示屏开始，宣传短片传达了想对运动员、以及对即将跨过起跑线的每个人加油鼓劲的愿望。从今天开始，您可以通过如下的特设网页观看。

（3）在TDK的网站上开设了田径世锦赛的特设网页

TDK x田径世锦赛官方特设网页现已开通。包括首次赛事以来所有比赛项目的冠军、各种世界纪录、田径比赛与电子元件之间意想不到的关联性等等，本网页刊载了极其丰富的独家内容，期待您的浏览。

【TDK网站 田径世锦赛特设网页】

URL： https://www.tdk.com.cn/zh/athletic/index.html

此外，本公司还计划实施仅限举办地美国的附有纪念品的观赛门票赠礼活动。活动具体开始时间将在下次的新闻稿中通知。

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关于TDK公司

TDK株式会社总部位于日本东京，是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上，始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技，吸引未来”，迎接社会的变革。公司成立于1935年，主营铁氧体，是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件，如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统（如：温度和压力、磁性和MEMS传感器）。此外，TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2021财年，TDK的销售总额为133亿美元，全球雇员约为129,000人。

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