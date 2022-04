TDK soutient les Championnats du monde d'athlétisme Oregon22 à travers les activités des partenaires officiels

TDK produced its branding movie for the World Athletics Championships Oregon22, 'START BELIEVING IN YOURSELF'

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--TDK Corporation (TOKYO : 6762) annonce son partenariat officiel avec l'événement d'athlétisme le plus prestigieux au monde, les Championnats du monde d'athlétisme Oregon22 (ci-après les « WCH Oregon22 »). Dans 100 jours, des athlètes du monde entier se réuniront du 15 au 24 juillet au célèbre stade d’Hayward Field de l'Université de l'Oregon, situé à Eugene, pour une célébration de la diversité, du potentiel humain et de la réussite sportive. Ces dernières années, la technologie a transformé l'industrie du sport et le potentiel athlétique, grâce à des solutions électroniques et de capteurs qui aident à perfectionner les mouvements, suivre les performances et améliorer les communications.

C'est la première fois que les Championnats du monde d'athlétisme seront organisés aux États-Unis et TDK a une longue tradition de sponsoring du « WCH » depuis l'événement inaugural à Helsinki en 1983. Le « WCH » est une compétition d'athlétisme biennale connue pour ses records mondiaux et ses classements mondiaux d'événements, qui ont un impact significatif sur la qualification olympique. Environ 2 000 athlètes de haut niveau de plus de 200 pays s'affronteront au cours de 38 épreuves individuelles (19 femmes et 19 hommes), 6 épreuves sur route (3 femmes et 3 hommes) dont la nouvelle marche athlétique de 35 km (35km racewalking, RW) inscrite au programme, 5 relais dont le relais mixte 4 x 400 m.

TDK est fier de soutenir les athlètes du monde entier qui repoussent leurs limites, en sponsorisant les événements masculins avec dotation d’un prix de 100 000 $ à tout athlète masculin qui établit un nouveau record du monde. De plus, des panneaux à diodes électroluminescentes (LED) alimentés électriquement par un produit du fabricant TDK-Lambda seront présents sur la ligne de départ du 100 m et autour du stade.

Les principales activités de sponsoring de TDK incluent :

le convertisseur TDK-Lambda en courant alternatif/courant continu (Alternative current (AC)-Direct current (DC)) sera utilisé comme dispositif d'alimentation du panneau LED, sur la ligne de départ de la course pour le 100 mètres. Un film intitulé « Commencez à croire en vous-même » sera projeté sur les panneaux LED pour montrer le soutien de TDK non seulement aux athlètes, mais à tous ceux qui sont sur le point de prendre un nouveau départ. Une page sur le site Internet de TDK dédiée offre un contenu exclusif, y compris les vainqueurs actuels et passés, les records du monde et la relation entre l'athlétisme et les composants électroniques, ainsi que la vidéo mentionnée précédemment.

TDK continuera à tirer parti de la compétence technologique acquise dans le cadre de sa coopération avec les « WCH Oregon22 » pour de futurs projets. Un tirage au sort pour les billets aura lieu aux États-Unis ; de plus amples informations seront affichées dans les prochains jours. Pour plus d'informations sur l'événement et les billets, veuillez consulter notre site ici.

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial dans le domaine des solutions électroniques pour la société intelligente sis à Tokyo, au Japon. Bâtie sur un socle de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique pour délibérément « Attirer demain. » Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé utilisé dans les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et à systèmes micro-électromécaniques (Microelectromechanical systems, MEMS). De plus, TDK fournit des alimentations électriques et appareils d'énergie, des têtes magnétiques et bien plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques EPCOS, InvenSense, Micronas, TDK, TDK-Lambda et Tronics. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de l’automobile, de l'électronique grand public, de l’industrie, de la technologie de l'information et de la communication. La société exploite un réseau de bureaux d’études et sites de fabrication, ainsi que des bureaux de vente en Asie, en Europe, et en Amérique du Nord et du Sud. Au cours de l’exercice 2021, TDK a enregistré un chiffre d’affaires de 13,3 milliards USD et employait environ 129 000 personnes à travers le monde.

