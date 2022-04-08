雪佛龍加入全球海事脫碳中心

加州聖拉蒙和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雪佛龍(Chevron, NYSE: CVX)宣佈已簽署加入全球海事脫碳中心(GCMD)的協議。雪佛龍的參與旨在幫助GCMD開發具有潛在可擴充性的低碳技術——包括那些能夠將氨用作海上燃料的技術——以及使這些技術能夠得到應用的商業手段。

GCMD是獨立的非營利組織，在新加坡海事及港務管理局的支持下成立。它與海事產業合作，計畫從事試行專案和試驗，宣導精心設計的氣候政策和標準。

全球海事脫碳中心執行長Lynn Loo教授表示：「航運業是難減排產業，欲達到國際海事組織的氣候目標，需要整個價值鏈的合作。我們期待與雪佛龍合作，利用其作為燃料生產商、供應商和最終用戶的經驗來實施試行專案，我們相信這將最終縮短部署和採用脫碳解決方案的時間。這種夥伴關係將使兩個組織能夠在未來的燃料和碳捕集技術方面密切合作，這兩方面的技術都是有助於該產業達成淨零排放目標的關鍵促成因素。」

作為追求低碳未來的一部分，雪佛龍航運公司正在繼續探索新科技、節能裝置和低碳燃料，並與產業組織就這些潛在的解決方案展開合作。

雪佛龍航運公司總裁Mark Ross表示：「降低航運業的碳排放強度需要整個海運價值鏈發生根本性變化。這是極為複雜的任務，需要整個產業的合作、創新和精心設計的政策。GCMD將知識和專長集中在一起，以幫助應付這一挑戰。我們期待與合作夥伴攜手前行，邁向降低碳排放的共同目標。」

2021年，雪佛龍成立雪佛龍新能源(Chevron New Energies, CNE)事業部，以促進氫、碳捕集、利用和儲存、補償，以及新興能源領域的低碳商業機會，並支援雪佛龍在再生燃料和產品領域的持續成長。作為其策略的一部分，CNE聚焦於經濟領域中減排難度較大的產業客戶。

雪佛龍新能源公司氫氣部副總裁Austin Knight表示：「雪佛龍正在利用我們的能力、資產和客戶關係來尋找降低自身業務碳排放量的機會，同時也在尋找使海運業等經濟中的重要產業部門達成低碳目標的途徑。我們與雪佛龍航運公司一起，期待與GCMD及其合作夥伴在這方面展開合作。」

關於雪佛龍

雪佛龍是全球首屈一指的整合型能源公司之一。我們認為，平價、可靠和更清潔的能源對於創造更加繁榮和永續的世界至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的技術。我們專注於降低業務營運中的碳強度，並尋求在傳統業務的基礎上發展低碳業務。如欲瞭解有關雪佛龍的更多資訊，請造訪www.chevron.com。

關於全球海事脫碳中心

全球海事脫碳中心(GCMD)成立於2021年8月1日，由新加坡海事及港務管理局(MPA)和六位創始合夥人（即BHP、BW、DNV Foundation、Eastern Pacific Shipping、Ocean Network Express和Sembcorp Marine）提供資金。該中心的使命是制定標準、部署解決方案、資助專案和促進跨部門合作，以幫助海運業儘快減少碳排放。該中心位於新加坡這個全球首屈一指的海上加油樞紐和第二大貨櫃港口，戰略位置優越，將協調區域和全球的脫碳工作。今年1月，該中心將其氨燃料補給安全性研究交給由挪威船級社領導的財團進行，盛裕控股集團和新加坡海事學院是該財團的合作夥伴。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gcformd.org。

與《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性聲明

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述是根據管理層目前對石油、化學品和其他能源相關產業的預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出公司的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於出現新資訊、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟和政治狀況；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時機；原油提取的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和碳補償市場的發展；公司的供應商、廠商、合作夥伴和股權關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法達到預期的淨產量；已規劃專案的開發、建造或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為因素，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規例及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或區域立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、撤資、資本重組、稅負和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外幣兌美元匯率的波動；公司流動性和接觸債務市場的管道大幅減少；獲得執行資金分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕在全球能源產業中運作的固有風險和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度報告第20至25頁「風險因素」標題下列出的因素，以及隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。