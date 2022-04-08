雪佛龙加入全球海事脱碳中心

加州圣拉蒙和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雪佛龙(Chevron, NYSE: CVX)宣布已签署加入全球海事脱碳中心(GCMD)的协议。雪佛龙的参与旨在帮助GCMD开发具有潜在可扩展性的低碳技术——包括那些能够将氨用作海上燃料的技术——以及使这些技术能够得到应用的商业手段。

GCMD是一家独立的非营利组织，在新加坡海事及港务管理局的支持下成立。它与海事行业合作，计划开展试点项目和试验，倡导精心设计的气候政策和标准。

全球海事脱碳中心首席执行官Lynn Loo教授表示：“航运业是一个难减排行业，要实现国际海事组织的气候目标，就需要在整个价值链上进行合作。我们期待着与雪佛龙合作，利用其作为燃料生产商、供应商和最终用户的经验来实施试点项目，我们相信这将最终缩短部署和采用脱碳解决方案的时间。这种伙伴关系将使两个组织能够在未来的燃料和碳捕获技术方面密切合作，这两方面的技术都是有助于该行业实现净零排放目标的关键促成因素。”

作为追求低碳未来的一部分，雪佛龙航运公司正在继续探索新技术、节能设备和低碳燃料，并与行业组织就这些潜在的解决方案开展合作。

雪佛龙航运公司总裁Mark Ross表示：“降低航运业的碳排放强度需要整个海运价值链发生根本性变化。这是一项极为复杂的任务，需要全行业的合作、创新和精心设计的政策。GCMD将知识和专长集中在一起，以帮助应对这一挑战。我们期待着与我们的合作伙伴携手前行，推动实现降低碳排放的共同目标。”

2021年，雪佛龙成立了雪佛龙新能源(Chevron New Energies, CNE)事业部，以加速氢、碳捕获、利用和储存、抵消，以及新兴能源领域的低碳商业机会，并支持雪佛龙在可再生燃料和产品领域的持续增长。作为其战略的一部分，CNE将重点放在减排难度较大的经济行业客户身上。

雪佛龙新能源公司氢气部副总裁Austin Knight表示：“雪佛龙正在利用我们的能力、资产和客户关系来寻找降低自身业务碳排放量的机会，同时也在寻找使海运业等重要经济行业实现低碳目标的途径。我们与雪佛龙航运公司一起，期待着与GCMD及其合作伙伴在这方面开展合作。”

关于雪佛龙

雪佛龙是世界领先的综合能源公司之一。我们认为，负担得起、可靠和更清洁的能源对于实现一个更加繁荣和可持续的世界至关重要。雪佛龙生产原油和天然气；制造运输燃料、润滑油、石化产品和添加剂；并开发可提升我们的业务和行业的技术。我们专注于降低运营中的碳强度，并寻求在传统业务的基础上发展低碳业务。如需了解有关雪佛龙的更多信息，请访问www.chevron.com。

关于全球海事脱碳中心

全球海事脱碳中心(GCMD)成立于2021年8月1日，由新加坡海事及港务管理局(MPA)和六位创始合伙人（即BHP、BW、DNV Foundation、Eastern Pacific Shipping、Ocean Network Express和Sembcorp Marine）提供资金。该中心的使命是通过制定标准、部署解决方案、资助项目和促进跨部门合作，帮助海运业尽快减少碳排放。该中心位于新加坡这个全球首屈一指的海上加油枢纽和第二大集装箱港口，战略位置优越，将协调地区和全球的脱碳工作。今年1月，该中心将其氨燃料补给安全研究项目授予一个由挪威船级社牵头的财团，盛裕控股集团和新加坡海事学院是该财团的合作伙伴。如需了解更多信息，请访问www.gcformd.org。

与《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款界定的前瞻性信息有关的警戒性陈述

本新闻稿包含有关雪佛龙运营和能源转型计划的前瞻性陈述，这些陈述基于管理层对石油、化学品和其他能源相关行业的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“指标”、“进展”、“承诺”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“预计”、“认为”、“接近”、“寻求”、“预定”、“估计”、“定位”、“追求”、“能够”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指引”、“专注”、“有望”、“目标”、“目的”、“策略”、“机会”、“准备好”、“潜力”、“雄心”、“希望”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是未来业绩的保证，而且受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，难以预测。因此，实际结果和成果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此等陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，否则无论是由于新信息的出现、未来事件或其他原因，雪佛龙均没有义务公开更新任何前瞻性陈述。

一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在较大差异，其中包括：原油和天然气价格以及对公司产品的需求发生变化，以及因市场条件而导致的生产减少；石油输出国组织和其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动；技术进步；公司运营所在国政府政策的变更；公共卫生危机，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；公司全球供应链中断，包括供应链限制和货物及服务成本上升；公司运营所在国经济、监管和政治环境的变化；国内外一般经济和政治状况；炼油、营销和化学品利润率的变化；竞争对手或监管机构的行为；勘探支出的时间；原油提升的时机；替代能源或替代产品的竞争力；大型碳捕获和抵消市场的发展；公司供应商、厂商、合作伙伴和股权关联公司的经营业绩和财务状况，特别是在新冠肺炎疫情期间的业绩和状况；公司的合资伙伴无法或未能为其运营和开发活动提供资金；现有和未来的原油和天然气开发项目可能无法实现预期的净产量；计划项目的开发、建设或启动可能发生延误；由于战争、意外事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为，或公司无法控制的其他自然或人为原因，可能导致公司运营受到干扰或中断；根据现行或未来的环境规例及诉讼，采取补救行动或进行评估的潜在责任；在运营、投资或产品方面已经发生的或现行或未来的环境法规和条例，包括限制或减少温室气体排放的国际协定、国家或地区立法和监管措施要求发生的重大变化，以限制或减少温室气体排放量；因未决或未来诉讼而产生的潜在责任；公司未来收购或处置资产或股份，或此类交易延迟或未能根据要求的成交条件完成；资产处置或减值可能产生的收益和损失；政府强制销售、资产剥离、资本重组、税收和税务审计、关税、制裁、财务条款的变化或对公司经营范围的限制；外汇兑美元汇率的波动；公司流动性和债务市场准入的重大减少；获得执行资本分配策略所需的董事会授权，包括未来的股票回购计划和股息支付；根据规则制定机构颁布的公认会计原则，变更会计规则的影响；公司识别和减轻全球能源行业运营中固有的风险和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度报告第20至25页“风险因素”标题下列出的因素，以及随后提交美国证券交易委员会的文件中列出的因素。本新闻稿中未讨论的其他不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。

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