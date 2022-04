Stilla et Promega annoncent un accord de marketing conjoint pour proposer une solution complète de flux de travail PCR numérique

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Stilla Technologies, la société de PCR numérique multiplex, et Promega Corporation annoncent un accord de co-marketing alliant la préparation d'échantillons aux derniers systèmes Maxwell® et au PCR numérique sur le système naica® à six couleurs. Avec ce partenariat, les sociétés offriront un flux de travail optimisé pour un large éventail d'applications, y compris les biopsies liquides, les tests de pathogène sentinelle, les tests de maladies infectieuses, la recherche générale sur le cancer et la découverte médicamenteuse. Les données représentatives du flux de travail des biopsies liquides seront présentées lors du sommet annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR) le 10 avril 2022.

"Le partenariat stratégique avec Promega optimise notre proposition de valeur en apportant une solution exhaustive et entièrement validée pour les tests de biomarqueurs", déclare Philippe Mourère, président et chef de la direction, Stilla Technologies. "Promega a démontré une qualité exceptionnelle en termes de résultats d'échantillons traités avec ses réactifs éprouvés sur les systèmes Maxwell, qui ont été adoptés à l'échelle mondiale pour les biopsies liquides. Je suis ravi de la portée et de la puissance combinées que nous pouvons apporter sur le marché grâce à ce partenariat stratégique."

La plateforme naica® à six couleurs connaît une adoption rapide, avec des utilisateurs finaux développant des tests dPCR à grande capacité de multiplexage qui étaient jusque-là irréalisables. Cette collaboration étoffe l'ensemble de preuves étayant la nécessité d'étudier davantage de cibles moléculaires par échantillon afin de fournir des perspectives exploitables.

"Dans la recherche clinique de biopsies liquides, nous observons une volonté de réaliser davantage de tests de proximité avec des résultats plus rapides, des coûts réduits, une sensibilité accrue, et un processus hautement normalisé, de la préparation des échantillons jusqu'aux résultats", déclare Tom Livelli, VP, produits et services des sciences du vivant, Promega Corporation. "Cette nouvelle solutions de bout en bout, combinant le système Maxwell au système naica®, permettra de faire passer les signatures génomiques à haute capacité de multiplexage provenant de biopsies liquides, généralement réalisées par SPG dans des laboratoires centralisés, vers des tests décentralisés."

Lors du sommet annuel 2022 de l'AACR, les sociétés présenteront des données démontrant la détection 32 plex ultrasensible pour des échantillons de biopsie liquide des mutations de l'EGFR dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des mutations PIK3CA et de l'amplification HER2 dans le cancer du sein. Ces données seront présentées durant la session suivante, le 10 avril 2022, de 13h30 à 17h00:

Affiche n°527 / 2 – A streamlined workflow for liquid biopsy extraction and highplex digital PCR analysis using the Maxwell® system and 6-color Crystal Digital PCR™

Les équipes de Stilla et Promega présenteront également leur solution combinée à la communauté scientifique aux stands #1807 (Stilla) et #730 (Promega) durant tout le sommet annuel de l'AACR, du 10 au 13 avril 2022, à la Nouvelle-Orléans. Des données complémentaires seront publiées pour couvrir un vaste éventail de domaines d'application dans les prochains mois.

À propos de Stilla Technologies

Stilla Technologies est la société de PCR numérique multiplex qui transforme les données génomiques complexes en informations exploitables en une large gamme d'applications de recherche et cliniques, notamment les études sur le cancer et les biopsies liquides, les thérapies cellulaires et géniques, la détection des maladies infectieuses et les tests alimentaires et environnementaux. La solution révolutionnaire Crystal Digital PCR™ de Stilla, le système naica®, est le premier système PCR numérique du secteur à être doté de six canaux fluorescents, ce qui offre aux chercheurs biomédicaux et aux cliniciens la plus grande capacité de multiplexage et de détection disponible sur le marché. Le siège social américain de Stilla est situé à Boston, dans le Massachusetts, et son siège social européen à Paris, en France. La société a conclu des partenariats commerciaux et de distribution stratégiques en Chine et dans toute la région EMEA. Pour en savoir plus, visitez le site www.stillatechnologies.com et rejoignez Stilla sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

