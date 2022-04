Labeyrie Fine Foods nawiązuje współpracę z Rimini Street z myślą o ewolucji cyfrowej przedsiębiorstwa

Labeyrie Fine Foods Partners with Rimini Street to Enable the Company’s Digital Evolution (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i czołowy usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że mieszcząca się we Francji firma Labeyrie Fine Foods będzie korzystać z usług wsparcia wielokrotnie nagradzanej spółki Rimini Street w zakresie oprogramowania Oracle JD Edwards i Oracle Database.

Współpraca ta przyniosła Labeyrie Fine Foods znaczne korzyści operacyjne i zwiększyła jej efektywność kosztową, pozwalając na przesunięcie zasobów w celu przyspieszenia migracji jej kluczowych aplikacji biznesowych do chmury i sfinansowania kolejnego etapu ewolucji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Firma Labeyrie Fine Foods powstała w 1946 r. i była pierwszym podmiotem detalicznym, który wprowadził na masowy rynek dóbr konsumpcyjnych takie produkty delikatesowe jak foie gras. Obecnie firma w swojej ofercie ma 5 tys. wysokiej jakości produktów, w tym bliny, pasty i oliwki, jak również wędzone ryby i owoce morza do sushi, które wytwarzane są w 17 zakładach na terenie całej Francji oraz w 48 fabrykach na terenie innych państw.

Labeyrie Fine Foods korzysta z oprogramowania Oracle JD Edwards na potrzeby księgowości i zarządzania zamówieniami. Z ekosystemem Oracle połączonych jest 80 modułów aplikacyjnych firmy, która każdej doby przetwarza ponad 5 mln pakietów zleceń. Utrzymanie tego krytycznego systemu stało się problematyczne po zakończeniu kompleksowego wsparcia przez producenta oprogramowania. Firma Labeyrie Fine Foods zaczęła zatem szukać rozwiązania, które pozwoliłoby uzyskać większą wartość dla organizacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

„Oferta Rimini Street okazała się dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy – powiedział Louis Goffaux, dyrektor ds. informatyki w Labeyrie Fine Foods. - Rimini zapewnia wydajną i sprawną obsługę po dwa razy niższej cenie niż firma, z której wsparcia korzystaliśmy dotychczas. Decyzja o skorzystaniu z usług Rimini Street doskonale wpisuje się w nasze założenia i ograniczenia finansowe związane z transformacją cyfrową”.

Większa dostępność i wartość

„Poza udzielaniem wsparcia dla systemu ERP specjaliści Rimini Street doradzają nam w zakresie potencjalnych zmian w sposobie korzystania z platformy – powiedział Louis Goffaux. - Miesięczne i kwartalne spotkania mają niezwykle dużą wartość – jest to dokładnie ten rodzaj bliskiego i wszechstronnego wsparcia, którego szukaliśmy”.

Louis Goffaux i jego zespół mogą teraz korzystać ze wsparcia dostosowanego do specyficznych potrzeb firmy, które zapewnia główny specjalista ds. wsparcia, jak również zespół inżynierów funkcyjnych i technicznych, a wszytko to na podstawie nagradzanej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), która przewiduje 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o priorytecie 1. Średnia ocen Rimini Street w kategorii zadowolenia klienta wynosi 4,9 na 5,0 – jej główne usługi wsparcia pozwalają bowiem klientom na optymalizację systemów, a co za tym idzie zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania.

Poszerzając międzynarodową ofertę rozwiązań w ramach planu przekroczenia granicy 1 mld USD rocznego obrotu do 2026 r., Rimini Street stwarza dla firm takich jak Labeyrie Fine Foods możliwości wytyczenia przemyślanej ścieżki rozwoju poprzez udzielanie im wsparcia w procesie optymalizacji, ewolucji i transformacji ich środowisk technologicznych i systemów, który towarzyszy szerszym zmianom, jakie zachodzą w ich przedsiębiorstwach.

„Firmy produkcyjne już teraz mają trudności związane z funkcjonowaniem w warunkach rosnącej globalnej konkurencji, wysokimi kosztami pracy, niewielkimi marżami, przepisami o ochronie środowiska, automatyzacją, dynamicznie zmieniającymi się preferencjami konsumentów i powstawaniem nowych cyfrowych modeli działalności gospodarczej – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektorka generalna Rimini Street w regionie EMA. - Już setki najbardziej znanych producentów na całym świecie nawiązały współpracę z Rimini Street, aby poprawić swoje rezultaty w obszarze IT i stworzyć większe możliwości rozwoju. Jesteśmy dumni, że Labeyrie Fine Foods postanowiła korzystać z usług Rimini Street, aby efektywniej zagospodarować swoje zasoby i skupić się na kluczowych priorytetach z myślą o budowaniu odporności rynkowej i przewag konkurencyjnych”.

