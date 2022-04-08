Labeyrie Fine Foods攜手Rimini Street推動公司的數位化轉型

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品的領先協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，總部位於法國的Labeyrie Fine Foods已改由屢獲殊榮的服務提供者Rimini Street為其Oracle JD Edwards和Oracle Database提供支援服務。

透過此次合作，Labeyrie Fine Foods實現了巨大的營運價值，同時提高了成本效益，使資源能夠得到重新部署，進而加速其業務關鍵型應用程式向雲端移轉，有助於為其下一階段數位化演進提供資金。

Labeyrie Fine Foods成立於1946年，是首家將鵝肝等美食帶入大眾消費市場的零售商。如今，該公司提供薄餅、塗抹醬、橄欖以及燻魚和壽司級海鮮等5,000種高品質產品，這些產品在法國的17個生產據點和其他48個國家的工廠生產。

該公司利用Oracle JD Edwards進行會計和銷售訂單管理。Labeyrie Fine Foods有80個應用程式模組連接到甲骨文生態系統，每晚處理超過500萬批訂單。在供應商終止為該任務關鍵型系統提供全面支援服務後，維護該系統變得頗具挑戰性。於是，Labeyrie Fine Foods尋求一種解決方案，以便能夠為組織創造更多價值，同時降低成本。

Labeyrie Fine Foods資訊長Louis Goffaux表示：「事實證明，Rimini Street提供的支援服務正是我們所需的。他們提供高效率、靈活的服務，而價格僅為我們之前的一半。鑒於我們的數位化轉型目標和財政緊縮，這是一個完美的選擇。」

提高可用性，提升價值

Louis Goffaux表示：「除了為我們的企業資源規劃(ERP)系統提供支援之外，Rimini Street的專家還就我們如何使用該平臺可能面臨的變化提供指導。這些每月和每季會議是非常值得的，而這正是我們之前一直在尋找的那種全方位的大力支援。」

Louis Goffaux及其團隊現在可獲得滿足其特定需求的全面客製化支援服務，擁有一名指派的首席支援工程師，並由功能和技術工程師組成的團隊作為堅強後盾。除此之外，他們還獲得Rimini Street屢獲殊榮的服務層級協定，即針對一級優先(P1)重大問題的回應時間不超過10分鐘。Rimini Street的平均客戶滿意度為4.9（滿分5.0），其核心支援服務最佳化了客戶系統，有助於降低總持有成本。

Rimini Street正在擴充其全球解決方案組合，力爭到2026年實現10億美元的年營收。該公司也在幫助Labeyrie Fine Foods等客戶在建立和執行未來業務的過程中最佳化、演進和轉變技術格局和系統，使他們能夠制定出一條合理的發展之路。

Rimini Street集團副總裁兼歐洲、中東和非洲業務區區域總經理Emmanuelle Hose表示：「製造組織已經在努力應對日益激烈的全球競爭、高昂的勞動力成本、微薄的利潤、環境法規、自動化、快速變化的消費者期望，以及新的數位化商業模式。全球數百家知名製造商已經與Rimini Street攜手合作，以改善IT成果並幫助實現成長。Labeyrie Fine Foods選擇了Rimini Street，有效將其資源集中到重點工作上，幫助建立恢復力並推動競爭優勢，對此我們備感自豪。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業超過4,400家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，股票回購計畫（如有）下的回購數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和向任何其他利率基準過渡的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響，以及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對持續的新冠疫情所採取的措施；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅收狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營結果的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的合約續簽週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊技術系統，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年3月2日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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