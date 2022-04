CoStar Group neemt Business Immo over, een toonaangevende nieuwsdienst voor commercieel onroerend goed in Frankrijk

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), een toonaangevende leverancier van online vastgoedmarktplaatsen, -informatie en -analyses in de commerciële en residentiële vastgoedmarkten, kondigde vandaag de overname aan van Business Immo, de belangrijkste nieuwsdienst voor commercieel vastgoed van Frankrijk.

Business Immo werd opgericht in 2004 en is snel gegroeid als online nieuwsbron voor onroerend goed met landelijke dekking van de Franse commerciële vastgoedmarkt. Vandaag de dag wordt Business Immo algemeen erkend als een toonaangevende nieuwsaanbieder op het gebied van digitaal commercieel vastgoed in Frankrijk, met meer dan 300.000 unieke bezoekers per maand, waaronder makelaars, investeerders, ontwikkelaars en kredietverstrekkers. Business Immo staat bekend om zijn impactvolle online nieuws- en druktijdschriften en heeft zijn productportfolio uitgebreid met trainingen, opleidingen en industrieconferenties. De publicatie heeft meer dan 2.000 geabonneerde bedrijven en 100.000 volgers op sociale media.

De overname van Business Immo is een belangrijke toevoeging aan het groeiende wereldwijde nieuwsteam van CoStar Group, dat dagelijkse berichtgeving biedt in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en via Hotel News Now, de internationale nieuwsdienst van CoStar voor de horeca. Met meer dan 235.000 abonnees en 19.000 artikelen gepubliceerd in 2021, is CoStar-nieuws een van de grootste nationale en internationale vastgoednieuwsnetwerken ter wereld. CoStar-journalisten ontvingen onlangs acht onderscheidingen, waaronder drie gouden medailles, van de National Association of Real Estate Editors, de grootste organisatie voor vastgoedjournalistiek in de Verenigde Staten.

"De overname van Business Immo voegt opnieuw een hoogwaardige troef toe aan onze groeiende internationale aanwezigheid," aldus Andrew C. Florance, oprichter en Chief Executive Officer van CoStar Group. “We bouwen actief aan onze nieuws-, informatie- en marktplaatsen in Europa, en Frankrijk is een van de belangrijkste vastgoedmarkten ter wereld met een geschatte jaarlijkse waarde van € 40 miljard aan investeringstransacties. Er is een nauwe kruising van commercieel vastgoednieuws en -informatie en deze verbinding is erg belangrijk voor CoStar Group, omdat de waarde van ons nieuws de mensen naar het platform brengt. Business Immo levert geweldige onafhankelijke nieuwsdiensten en heeft een uitstekende reputatie bij makelaars, eigenaren, kredietverstrekkers en andere vastgoedmarktdeelnemers. We kijken ernaar uit om het Business Immo-team te verwelkomen bij CoStar Group, waaronder het zeer gerespecteerde leiderschapsteam dat het bedrijf zal blijven leiden.”

“Door zich te voegen bij CoStar Group, begint Business Immo aan een nieuwe fase in zijn ontwikkeling,” stelde Sandra Roumi, Président Déléguée van Business Immo. "Onze strategie op basis van nieuws, evenementen en commerciële vastgoedtraining past perfect bij CoStar Group, en samen zullen we groei in onze activiteiten nastreven met een focus op best-in-class informatietechnologie."

Ga voor meer informatie over Business Immo naar BusinessImmo.com.

