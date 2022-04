Toluna et Harris réalisent un sondage hebdomadaire interactif dans le cadre des élections françaises de 2022

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Toluna, le principal fournisseur de perspectives de consommateurs et société-mère de Harris Interactive et de KuRunData, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une initiative conjointe avec Harris Interactive au service des élections présidentielles et législatives françaises.

Les sociétés réalisent un sondage hebdomadaire qui vise à mesurer l'opinion des Français au sujet de leurs candidats préférés, leurs intentions de vote, et les résultats à la sortie des bureaux de vote. Historiquement, Harris Interactive est reconnu comme chef de file de cette initiative en matière de sondage d'opinion. Cette année cependant, la société s'associe officiellement à sa société affiliée, Toluna, pour couvrir les événements. Les efforts déployés, cette année, incluent plus de 50 sondages pré-électoraux avec plus de 100 000 personnes interrogées, ainsi que 5 000 entretiens le jour même de l'élection.

Harris Interactive et Toluna s'associeront également à une chaîne de télévision et à une station de radio françaises de premier plan - M6 et RTL - tout au long de leur couverture des élections en France. Les experts de Harris Interactive et de Toluna fourniront tout d'abord des estimations de leurs sondages hebdomadaires pour les premier et second tours de l'élection présidentielle qui se tiendront les dimanches 10 et 24 avril 2022.

Diffusée en direct sur M6 et sur RTL, la couverture de l'événement sera également partagée sur les réseaux sociaux de Toluna et de Harris Interactive à partir de 0h00 Heure d'été d'Europe centrale, le jour de l'élection et tout au long de la journée suivante. La chronologie sera la suivante:

0h00: analyse initiale du taux de participation

17h00: estimations du taux de participation

20h00: estimation initiale des résultats de l'élection présidentielle

A partir de 20h30: aperçus exclusifs du "Jour du scrutin" recueillis sur le terrain par Harris Interactive et Toluna, pour comprendre les motivations des votants et des abstentionnistes

Plus tard dans la soirée: résultats affinés en temps réel

A l'issue du scrutin présidentiel, Harris Interactive et Toluna collaboreront à nouveau avec M6 et RTL pour fournir un sondage hebdomadaire lors des élections législatives françaises des 12 et 19 juin 2022. Les deux sociétés fourniront une analyse et des estimations exclusives sur la composition de l'Assemblée nationale française.

La couverture sera à nouveau diffusée en direct sur M6 et RTL, et disponible en ligne toute la soirée, ainsi que sur de nombreux canaux de réseaux sociaux y compris:

Harris Interactive: harris-interactive.fr / @HarrisInt_FR

harris-interactive.fr / @HarrisInt_FR Toluna: tolunacorporate.com / @TolunaCorporate

tolunacorporate.com / @TolunaCorporate M6: groupem6.fr/ @M6, @M6Info, @M6Pro

groupem6.fr/ @M6, @M6Info, @M6Pro RTL: rtl.fr / @RTLFrance

Frederic-Charles Petit, PDG de Toluna, a déclaré: "Nous sommes ravis de réunir Toluna et Harris Interactive pour fournir des aperçus sur demande en temps réel, dans le cadre de cette initiative cruciale du calendrier politique français. C'est un grand honneur et nous sommes impatients de fournir les données précises souhaitées par le public."

"Aujourd'hui, les gens sont bombardés d'une quantité importante d'informations pendant la période électorale. Il est donc essentiel pour eux d'avoir accès à des données de qualité alors qu'ils évaluent les candidats et les résultats. Depuis plus de 20 ans, Harris Interactive est fier de fournir certaines des mesures les plus précises sur les élections en France. Nous sommes impatients de poursuivre cette tradition en partenariat avec Toluna," a commenté Jean-Daniel Lévy, vice-président principal de Harris Interactive France et directeur de la Division politique et opinion.

Toluna fournit des perspectives de consommateurs à la vitesse de l'économie sur demande. Harris Interactive simplifie la prise de décisions complexes grâce à des informations critiques sur les consommateurs. En faisant fusionner l'expertise du secteur et les recherches primées de Harris, et les outils novateurs et la technologie de Toluna, nous nous efforçons de tendre vers un avenir meilleur grâce à nos études de marché.

