Alvotech et STADA ouvrent la voie au lancement de HUKYNDRA® (AVT02), un biosimilaire de l'Humira® haute concentration sans citrate, en réglant le litige de brevet européen qui les opposait à AbbVie

REYKJAVIK, Islande et BAD VILBEL, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Alvotech Holdings S.A. ("Alvotech"), une société biopharmaceutique internationale qui se consacre exclusivement au développement et à la fabrication de médicaments biosimilaires destinés aux patients du monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir réglé l'ensemble des litiges de propriété intellectuelle qui l'opposaient à AbbVie en Europe et dans des marchés hors d'Europe, portant sur son candidat biosimilaire l'AVT02. Cette annonce ouvre la voie à la mise sur le marché de l'AVT02, un biosimilaire de l'Humira® haute concentration (100 mg/mL) sans citrate, par le partenaire stratégique exclusif d'Alvotech STADA, dans les pays européens, sous le nom de marque HUKYNDRA®.

Selon les termes du règlement européen du litige en matière de brevet, AbbVie a accordé à Alvotech une licence non-exclusive, moyennant redevance, de la propriété intellectuelle d'AbbVie sur l'Humira® en Europe et dans des marchés choisis hors d'Europe, jetant ainsi les bases d'un meilleur accès des patients à adalimumab.

"Ce règlement constitue une étape importante dans la mission d'Alvotech visant à apporter des soins de santé plus durables aux patients dans le besoin. Nous sommes impatients de lancer notre premier biosimilaire sur le marché européen avec STADA," a déclaré Robert Wessman, fondateur et président d'Alvotech.

L'ensemble des questions de propriété intellectuelle étant désormais réglées, STADA se prépare à lancer largement, en Europe, le biosimilaire haute concentration sans citrate de HUKYNDRA. STADA est le partenaire stratégique exclusif d'Alvotech dans le cadre de la commercialisation de l'AVT02 en Europe et dans d'autres territoires choisis.

"HUKYNDRA sera le premier de ce qui, nous croyons, sera un flux continu de lancement de biosimilaires dans tout un éventail de domaines thérapeutiques, par l'intermédiaire de notre partenariat avec Alvotech," a affirmé Peter Goldschmidt, PDG de STADA. "Nous nous engageons à collaborer avec des partenaires pour faire jouer la concurrence dans le secteur des médicaments biologiques, offrant ainsi de la valeur et facilitant l'accès des patients," a-t-il ajouté.

HUKYNDRA est l'une des sept molécules couvertes par un accord exclusif sur les biosimilaires qui a été signé entre Alvotech et STADA en novembre 2019. Ce partenariat élargi inclut des candidats biosimilaires visant à traiter des affections auto-immunes, oncologiques et ophtalmologiques.

En décembre 2021, les partenaires ont annoncé avoir reçu l'approbation de la Commission européenne pour l'AVT02 (adalimumab), désormais appelé HUKYNDRA en Europe, le biosimilaire de l'Humira® haute concentration (100 mg/mL) sans citrate pour les 27 pays membres de l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

HUKYNDRA est autorisé pour une utilisation dans le cadre du traitement de tout un ensemble d'affections inflammatoires y compris la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis en plaques et la maladie de Crohn. Adalimumab inhibe le facteur de nécrose tumorale (TNF) alpha, une protéine du corps impliquée dans l'inflammation. Humira® est le médicament ayant enregistré les plus grosses recettes au monde en 2021 (à l'exception des vaccins contre la COVID-19) avec des ventes mondiales dépassant 20 milliards USD.

En février 2022, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté pour examen une demande de licence pour produit biologique (BLA) pour l'ATV02 (100 mg/mL), le biosimilaire haute concentration sans citrate d'Alvotech, qui inclut de nouvelles données appuyant l'interchangeabilité entre l'ATV02 et Humira®, pour le marché américain. La demande était appuyée par les résultats positifs d'une étude de transition démontrant la bioéquivalence et l'efficacité comparable, l'innocuité et l'immunogénicité d'alternances répétées entre l'administration de l'Humira® et de l'AVT02.

Le 7 décembre 2021, Alvotech et Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE: OACB.U, OACB, OACB WS), une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) sponsorisée par une filiale d'Oaktree Capital Management, L.P., a annoncé avoir conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises. À l'issue de la transaction, les titres de la société fusionnée devraient être négociés sur le NASDAQ sous le symbole "ALVO."

À propos d'Alvotech

Alvotech est une entreprise biopharmaceutique fondée par Robert Wessman et axée exclusivement sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires destinés aux patients du monde entier. Alvotech a pour ambition de devenir un leader mondial du segment des biosimilaires, en proposant des produits et des services de haute qualité à des prix compétitifs, grâce une approche entièrement intégrée et à ses vastes capacités internes. Le pipeline actuel d’Alvotech contient huit candidats biosimilaires destinés au traitement de maladies auto-immunes, de troubles oculaires, de l’ostéoporose, de l'asthme et de certains cancers. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.alvotech.com.

À propos de STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG a son siège à Bad Vilbel, en Allemagne. La société se concentre sur une stratégie en trois piliers - médicaments génériques, spécialités pharmaceutiques et produits de santé grand public. STADA Arzneimittel AG vend ses produits dans environ 120 pays du globe. Au cours de l'exercice 2021, STADA a réalisé 3 249,5 millions EUR de ventes du groupe et enregistré un bénéfice avant intérêts, amortissement et impôts sur les bénéfices (BAIIA) de 776,5 millions EUR. Au 31 décembre 2021, STADA employait 12 520 personnes à travers le monde.

À propos de l'AVT02

L’AVT02 est un anticorps monoclonal et un biosimilaire de l’Humira® (adalimumab). L’AVT02 n’est pas approuvé en dehors de l’UE (Hukyndra®), du Canada (Simlandi™) et du Royaume-Uni (Hukyndra®). Les dossiers concernant l’AVT02 sont en cours d’examen dans plusieurs pays; aux États-Unis, la décision sur la BLA est reportée, dans l’attente d’inspection(s) de la FDA.

Informations supplémentaires

Dans le cadre du regroupement d'entreprises envisagé (le "Regroupement d'entreprises") entre OACB et Alvotech, OACB et Alvotech ont déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 (la "Déclaration d'Enregistrement") contenant une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire de l'OACB et un prospectus provisoire d'Alvotech Lux Holdings S.A.S.

Participants à la sollicitation

OACB, Alvotech et leurs administrateurs et hauts dirigeants peuvent être considérés comme étant des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’OACB eu égard au Regroupement d’entreprises envisagé. Une liste des noms de ces administrateurs et hauts dirigeants et une description de leurs intérêts dans OACB figurent dans le rapport annuel d’OACB sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui a été déposé auprès de la SEC et est disponible gratuitement sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou en envoyant une demande écrite à OACB, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, Californie 90071. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus du Regroupement d’entreprises envisagé, lorsqu’ils seront disponibles.

Alvotech Lux Holdings S.A.S. et ses administrateurs et hauts dirigeants peuvent également être considérés comme étant des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’OACB dans le cadre du Regroupement d’entreprises envisagé. Une liste des noms de ces administrateurs et hauts dirigeants ainsi que des informations concernant leurs intérêts dans le Regroupement d’entreprises envisagé seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus du Regroupement d’entreprises envisagé, dès que ces informations seront disponibles.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent être considérées comme des "énoncés prospectifs". Les énoncés prospectifs portent généralement sur des événements futurs ou sur les futures performances financières d'OACB ou d'Alvotech et peuvent avoir trait, par exemple, aux attentes d'Alvotech concernant la croissance future, les résultats d'exploitation, les performances, les dépenses en capital et autres dépenses futures, notamment eu égard au développement d'infrastructures critiques pour les marchés mondiaux de la santé, aux avantages concurrentiels, aux perspectives et opportunités commerciales, y compris le développement de produits en cours, les plans et intentions futurs, les résultats, le niveau des activités, les performances, les objectifs ou les réalisations ou d'autres événements futurs, ainsi que l'approbation et le lancement commercial potentiels de l'AVT02. Dans certains cas, il est possible d’identifier les énoncés prospectifs par l’emploi de mots tels que "pourrait", "devrait", "s’attendre à", "avoir l’intention de", "fera", "estimer", "anticiper", "croire", "prédire", "potentiel", "continuer", ou les formes négatives de ces termes, leurs variantes ou une terminologie similaire. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par OACB et sa direction ainsi que par Alvotech et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines et sont soumises à des risques, à des fluctuations et à des contingences, de nombreux cas échappant au contrôle d’OACB et d’Alvotech. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les attentes actuelles et les résultats réels incluent, sans toutefois s'y limiter: (1) la survenue de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait entraîner la fin des négociations et la résiliation de tout accord définitif ultérieur concernant le Regroupement d'entreprises; (2) le résultat de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre OACB, la société issue du regroupement ou d'autres entités à la suite de l'annonce du Regroupement d'entreprises et de tout accord définitif à cet égard; (3) l'incapacité de réaliser le Regroupement d'entreprises en raison de l'incapacité d'obtenir l'approbation des actionnaires d'OACB, d'obtenir un financement pour réaliser le Regroupement d'entreprises ou de satisfaire à d'autres conditions de clôture; (11) les estimations par Alvotech de ses dépenses et de sa rentabilité; (12) les litiges en cours liés à l'AVT02; (13) l'impact potentiel de l'actuelle pandémie de Covid-19 sur les délais d'examen de la FDA, y compris sa capacité à terminer dans les délais l'inspection des sites de fabrication; (14) le lancement commercial de l'AVT02 au Canada, aux États-Unis, en Europe ou dans un autre pays. Il pourrait exister des risques supplémentaires dont OACB et Alvotech n’ont pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’OACB et Alvotech considèrent actuellement comme négligeables, et qui pourraient également entraîner une variation entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Rien dans le présent communiqué ne doit être considéré comme une déclaration par quiconque que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué seront réalisés ni que l’un quelconque des résultats envisagés par les présents énoncés prospectifs sera atteint. Le lecteur est invité à ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs qui ne sont valables qu’à la date de leur formulation. Ni OACB ni Alvotech ne s’engagent à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à informer le destinataire de tout élément dont l’une ou l’autre des deux sociétés prendrait connaissance et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur toute question mentionnée dans le présent communiqué. Alvotech et OACB déclinent toute responsabilité pour toute perte ou dommage (prévisibles ou non) subis ou encourus par toute personne ou entité du fait qu’un quelconque élément soit contenu ou omis dans le présent communiqué, cette responsabilité étant expressément déclinée. Le destinataire s’engage à ne pas chercher à poursuivre ou à tenir autrement Alvotech, OACB ou n’importe lequel de leurs administrateurs, dirigeants, employés, filiales, agents, conseillers ou représentants respectifs comme responsables à quelque égard que ce soit concernant la fourniture du présent communiqué, les informations contenues dans le présent communiqué, ou l’omission de toute information dans le présent communiqué.

Aucune offre

Le présent communiqué de presse est diffusé uniquement à titre d'information. Il ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'aucune valeur mobilière dans le cadre de la transaction envisagée ou autre.

