Teledyne, Sierra Space et Nissan conçoivent un Véhicule de Terrain Lunaire (VTL) de nouvelle génération pour la NASA

COLORADO SPRINGS, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Teledyne Brown Engineering a annoncé aujourd’hui, au 37e Symposium de l’Espace à Colorado Springs, CO, qu’il dirige une équipe comprenant les partenaires Sierra Space et Nissan North America pour concevoir un Véhicule de Terrain Lunaire (VTL) pour de futures explorations sur la lune.

Avec près de 7 décennies d’expérience en conception et en développement de matériel spatial, Teledyne Brown Engineering dirigera le projet en dirigeant la gestion du programme, l’ingénierie, la fabrication, l’intégration, les opérations et le système d’alimentation. L’entreprise a récemment conçu, construit et livré le premier des 3 Launch Vehicle Stage Adapters (Appareils Spatiaux de Lancements de Véhicules) du véhicule Artemis de la NASA, dont le lancement initial est prévu au début de l’été. De plus, les efforts continus de Teledyne Brown Engineering pour développer la technologie dans l’espace ont entraîné la conception, le développement et l’exploitation de la plateforme Multi User Sensor for Earth Sensing (Capteur Multiple de Détection de la Terre), l’une des premières initiatives commerciales utilisant la Station spatiale internationale. En tant qu’entrepreneur principal, Teledyne a effectué des travaux d’intégration et d’exploitation des charges utiles pour la NASA pendant plus de 40 ans pour les missions de la navette spatiale et pour les charges utiles de la Station Spatiale Internationale. Teledyne a également fourni des systèmes d’alimentation pour les astromobiles Curiosity et Perseverance, actuellement en activité sur Mars.

« Teledyne Brown Engineering a construit le premier prototype d’astromobile pour le Dr Wernher von Braun dans les années 1960 et nous avons par la suite soutenu presque toutes les principales missions spatiales des États-Unis », a déclaré Reggie Spivey, vice-président du groupe Space Systems de l’entreprise. « Nous sommes fiers de poursuivre notre présence dans l’espace et nous sommes ravis de pouvoir transporter la première femme et la première personne de couleur sur la lune. »

Sierra Space, qui a une solide expérience dans le domaine des avancées spatiales, fournira un logiciel de vol, des mécanismes qualifiés pour l’espace, et des systèmes de communication, de pointage, de navigation et de synchronisation pour le Véhicule de Terrain Lunaire (VTL). Leur véhicule Dream Chaser®, qui effectuera des missions d’approvisionnement et de retour pour la NASA, en provenance et à destination de la Station Spatiale Internationale, fait partie de leur portefeuille robuste, qui comprend également l’habitat LIFE (Large Integrated Flexible Environment ou Grand Environnement Flexible Intégré) utilisé pour soutenir les astronautes et les expériences scientifiques dans l’espace.

« Sierra Space est à l'avant-garde du développement de la nouvelle économie spatiale et de la commercialisation de l'espace, et cette équipe possède tous les bons ingrédients pour concevoir le Véhicule de Terrain Lunaire (VTL) final pour les astronautes d'Artemis sur la Lune », a déclaré Steve Lindsey, cinq fois astronaute et directeur de la stratégie de Sierra Space. « La NASA a déjà développé un modèle de partenariat commercial pour les services de transport d'équipage et de fret en orbite terrestre basse - notamment notre avion spatial Dream Chaser pour le réapprovisionnement en fret de la Station Spatiale Internationale - et l’équipe du VTL est prête à répondre à l'appel alors que l'agence étend ce modèle commercial au transport des astronautes sur la surface lunaire. »

Nissan North America, Inc., apporte à l’équipe un savoir-faire en matière de conception automobile, d’innovation et de capacité. Le constructeur automobile offre des connaissances approfondies sur la conduite autonome et les systèmes de véhicules intelligents comme pierre angulaire pour une technologie plus sûre, transparente et plus intégrée, car elle facilite l’avenir de la mobilité. Avec quatre usines de fabrication aux États-Unis capables de produire 1 million de véhicules, 1,4 million de moteurs, 1,4 million de pièces forgées et 456 000 moulages annuellement, Nissan demeure engagée à investir, à fabriquer et à créer des emplois en Amérique; elle emploie plus de 20 000 personnes dans ses installations aux États-Unis.

« La participation à ce projet permet d’étendre la technologie et les capacités de conception de notre industrie à la technologie spatiale, et inversement », a déclaré Maarten Sierhuis, directeur mondial de l’Alliance Innovation Laboratory de Nissan à Silicon Valley, en Californie. « Grâce à ce partenariat, nous explorerons les possibilités d’autonomie et de téléopération, de systèmes de gestion de l’alimentation, de connectivité des véhicules et d’interface personne-machine pour aider à façonner l’avenir des astromobiles intelligentes. Nous allons ensuite transposer sur terre les leçons tirées du Véhicule de Terrain Lunaire (VTL) fonctionnant sur la surface de la lune»

Textron Specialized Vehicles apporte à l'équipe les capacités hors route d’Arctic Cat en matière de conception de châssis, de dynamique du véhicule et d’ajustement de la suspension. Arctic Cat possède une riche histoire en matière de performances innovantes des véhicules et d'ingénierie de précision. Parmi les autres partenaires stratégiques, citons Relative Dynamics, qui possède l'expérience en matière de systèmes de communication spatiale, et QSTC (anciennement AQST), qui apporte ses capacités en matière de communication, de roues et de contrôle de la traction, pour compléter l'équipe Teledyne.

« Nous pensons avoir créé une équipe dynamique, à la fine pointe de la technologie et éprouvée pour cette initiative », a déclaré Scott Hall, président de Teledyne Brown Engineering. « Ensemble, cette équipe livrera un véhicule robuste, polyvalent et intuitif pour soutenir notre avenir dans l’espace. »

À propos de Teledyne Brown Engineering

Teledyne Brown Engineering est un chef de file de l’industrie en matière d’ingénierie dans l’ensemble du spectre et de solutions de fabrication avancées pour les environnements difficiles dans les industries de l’espace, de la défense, de l’énergie et maritimes. Depuis près de 7 décennies, l’entreprise livre avec succès des systèmes innovants, d’intégration, d’opérations et de technologie dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Teledyne Brown Engineering, visitez le site : www.tbe.com.

À propos de Teledyne Technologies Incorporated

Teledyne Technologies est un fournisseur de premier plan d’instrumentation sophistiquée, de produits et de logiciels d’imagerie numérique, d’électronique aérospatiale et de défense et de systèmes techniques. Les activités de Teledyne Technologies sont principalement situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe de l’Ouest et du Nord. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Teledyne Technologies à l’adresse www.teledyne.com.

À propos de Sierra Space

Sierra Space (www.sierraspace.com) est une entreprise spatiale commerciale de premier plan, forte d'un héritage de plus de 30 ans et de 500 missions spatiales, qui cherche à mener la nouvelle économie spatiale et à favoriser la vie sur Terre. Sierra Space est le développeur de l'habitat LIFETM (Large Integrated Flexible Environment ou Grand environnement flexible intégré), une plate-forme scientifique et d'habitation commerciale modulaire de trois étages. Conçue pour le marché florissant de l'orbite terrestre basse, l'entreprise progresse rapidement vers le lancement prévu au début de 2023 de l'avion spatial Dream Chaser®, le seul véhicule spatial commercial ailé au monde. Dream Chaser est réutilisable et uniquement capable d'effectuer une rentrée en douceur à faible gravité (1,5) pour le transport de l'équipage et du fret, avec la possibilité d'atterrir sur les pistes d'aéroports commerciaux existants. L'avion spatial Dream Chaser et la plateforme LIFE sont des éléments centraux de la station spatiale commerciale et du parc commercial à usage mixte Orbital Reef, en cours de développement en partenariat avec Blue Origin.

À propos de Nissan U.S.

