Medline將收購ASID BONZ

Medi-Globe Group執行長Martin Lehner表示：「這次出售可使Medi-Globe更加聚焦於核心業務，即針對非侵入性診斷和治療程序的一次性創新產品的開發和行銷。」（照片： Medi-Globe Group）

Medi-Globe Group執行長Martin Lehner表示：「這次出售可使Medi-Globe更加聚焦於核心業務，即針對非侵入性診斷和治療程序的一次性創新產品的開發和行銷。」（照片： Medi-Globe Group）

德國羅爾多夫/阿亨穆勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--歐洲首屈一指的醫療保健用品製造商和分銷商Medline International B.V.與總部位於德國的Medi-Globe Group今天宣佈，Medline已達成最終協定，將從Medi-Globe Group手中收購ASID BONZ GmbH的全部股份。

ASID BONZ是德國醫院的主要供應商，提供優質的外科、麻醉、病房用品和泌尿科產品。ASID BONZ成立於1811年，因率先開發出麻醉劑乙醚而聞名世界。2021年，ASID BONZ的營收超過3000萬歐元，為德國1100多家醫院提供服務。

兩家公司擁有相似的業務模式和出色的客戶服務聲譽，因此在策略上非常契合。展望未來，Medline將使ASID BONZ品牌能夠在德國以外的地區對廣泛歐洲客戶群提供。在德國境內，ASID BONZ的銷售隊伍將有機會利用Medline的產品來強化與客戶的合作關係。

Medline歐洲集團總裁Tripp Amdur表示：「我們很高興能增加自身的產品方案，並與這家以客戶為中心且屢獲殊榮的機構合作。Medline是泌尿和麻醉領域相對較新的參與者。這次收購可壯大我們在醫院這些領域中的影響力。ASID BONZ的員工、產品和服務擁有值得信賴的長久聲譽，這種結合將使我們能夠加強因應醫療客戶的需求，並成為更有價值的合作夥伴。」

Medi-Globe Group執行長Martin Lehner補充道：「ASID BONZ以其對客戶堅定不移的承諾而聞名，並提供用於日常病患治療的優質醫療產品。我們堅信，在Medline的管理下，ASID BONZ將在未來提供大量的成長途徑。這次出售可使Medi-Globe更加聚焦於核心業務，即針對非侵入性診斷和治療程序的一次性創新產品的開發和行銷。」

交易細節

一旦獲得合併控制批准並滿足其他成交條件，我們預期這項投資將於2022年5月完成。

關於 Medline

Medline是全球首屈一指的醫療保健公司，生產和銷售具有卓越價值的優質醫療和手術用品，在全球擁有2.7萬名員工，在北美和歐洲的影響力尤為突出。Medline每天都以服務客戶需求和改善全球各地的醫療保健服務為榮。Medline歐洲公司成立於2011年。從那時起，公司在整個歐洲大陸迅速擴張，為27個歐洲國家的客戶提供服務，並在歐洲大陸設有辦事處、製造和分銷中心。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽Medline網站：medline.eu。

關於Medi-Globe Group

Medi-Globe Group是快速成長的創新型國際醫療科技集團，業務範圍包括泌尿學、腸胃病學和肺病學。集團總公司位於巴伐利亞州基姆高地區的阿亨穆勒，位於慕尼黑以南約70公里處，在德國、法國、捷克、中國、巴西、荷蘭和奧地利，約有670名員工任職於這家創始於1990年的企業。客戶包括全球約120個國家的大學診所、專科診所、特殊醫療機構以及胃腸病學、泌尿學和肺病學專家。常務董事包括Martin Lehner（執行長）、Christian Klein（營運長）、Nikolaus König博士（財務長）和Marc Jablonowski（科技創新長）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.medi-globe.com。

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