Medline将收购ASID BONZ

Medi-Globe Group首席执行官Martin Lehner表示：“这次出售使Medi-Globe更加聚焦核心业务，即面向微创诊断和治疗程序的一次性创新产品的开发和营销。”（照片： Medi-Globe Group）

Medi-Globe Group首席执行官Martin Lehner表示：“这次出售使Medi-Globe更加聚焦核心业务，即面向微创诊断和治疗程序的一次性创新产品的开发和营销。”（照片： Medi-Globe Group）

德国罗尔多夫/阿亨穆勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--欧洲领先的医疗保健用品制造商和分销商Medline International B.V.与总部位于德国的Medi-Globe Group今天宣布，Medline已达成一项最终协议，将从Medi-Globe Group手中收购ASID BONZ GmbH的全部股份。

ASID BONZ是德国医院的主要供应商，提供高质量的外科、麻醉、病房用品和泌尿科产品。ASID BONZ成立于1811年，因率先开发出麻醉剂乙醚而闻名世界。2021年，ASID BONZ的营收超过3000万欧元，为德国1100多家医院提供服务。

两家公司有着相似的业务模式和出色的客户服务声誉，因此在战略上非常契合。展望未来，Medline将使ASID BONZ品牌向德国以外的地区的广泛欧洲客户群开放。在德国境内，ASID BONZ的销售队伍将有机会利用Medline的产品加强与客户的合作关系。

Medline欧洲集团总裁Tripp Amdur表示：“我们很高兴能够增加我们的产品方案，并与这家以客户为中心的屡获殊荣的机构合作。Medline是泌尿和麻醉领域的一个相对较新的参与者。这次收购壮大了我们在这些医院科室的影响力。ASID BONZ的员工、产品和服务拥有值得信赖的长久声誉，这种结合将使我们能够更好地满足医疗客户的需求，并成为一个更有价值的合作伙伴。”

Medi-Globe Group首席执行官Martin Lehner补充道：“ASID BONZ以其对客户坚定不移的承诺而闻名，并提供用于日常患者治疗的高质量医疗产品。我们坚信，在Medline的管理下，ASID BONZ将在未来提供大量的增长途径。这次出售使Medi-Globe更加聚焦核心业务，即面向微创诊断和治疗程序的一次性创新产品的开发和营销。”

交易细节

一旦获得合并控制批准并满足其他交割条件，我们预计这项投资将于2022年5月完成。

关于 Medline

Medline是一家全球领先的医疗保健公司，生产和销售具有卓越价值的优质医疗和手术用品，在全球拥有2.7万名员工，在北美和欧洲的影响力尤为突出。Medline每天都以服务客户需求和改善全球各地的医疗保健服务为荣。Medline欧洲公司成立于2011年。从那时起，公司在整个欧洲大陆迅速扩张，为27个欧洲国家的客户提供服务，并在欧洲大陆设有办事处、制造和分销中心。如需了解更多信息，访问Medline网站：medline.eu。

关于Medi-Globe Group

Medi-Globe Group是一家快速发展的创新型国际医疗技术集团，业务范围包括泌尿学、肠胃病学和肺病学。集团总公司位于巴伐利亚州基姆高地区的阿亨穆勒，位于慕尼黑以南约70公里处，在德国、法国、捷克、中国、巴西、荷兰和奥地利，约有670名员工供职于这家创始于1990年的企业。客户包括全球约120个国家的大学诊所、专科诊所、特殊医疗机构以及胃肠病学、泌尿学和肺病学专家。常务董事包括Martin Lehner（首席执行官）、Christian Klein（首席运营官）、Nikolaus König博士（首席财务官）和Marc Jablonowski（首席技术创新官）。如需了解更多信息，请访问www.medi-globe.com。

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