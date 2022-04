Medline Adquire ASID BONZ

Medi-Globe Group CEO Martin Lehner: "The sale increases Medi-Globe’s focus on the core business - the development and marketing of innovative single-use products for minimally invasive diagnostic and therapeutic procedures”. (Photo: Medi-Globe Group)

Medi-Globe Group CEO Martin Lehner: "The sale increases Medi-Globe’s focus on the core business - the development and marketing of innovative single-use products for minimally invasive diagnostic and therapeutic procedures”. (Photo: Medi-Globe Group)

ROHRDORF/ACHENMUEHLE, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Medline International BV, líder na fabricação e distribuição de suprimentos de saúde na Europa, e o Medi-Globe Group, com sede na Alemanha, anunciaram hoje que a Medline assinou um contrato definitivo para adquirir 100% das ações da ASID BONZ GmbH do Medi-Globe Group.

A ASID BONZ é líder no fornecimento a hospitais na Alemanha, oferecendo produtos de alta qualidade para cirurgia, anestesia, enfermaria e urologia. A ASID BONZ foi fundada em 1811, sendo conhecida mundialmente pelo desenvolvimento do primeiro éter anestésico. Em 2021, a ASID BONZ registrou mais de 30 milhões de euros em receitas e atendeu mais de 1.100 hospitais na Alemanha.

Com modelos de negócios semelhantes e reputações de excelente atendimento ao cliente, as duas empresas têm uma excelente combinação estratégica. Ao olhar para frente, a Medline irá disponibilizar a marca ASID BONZ fora da Alemanha para sua ampla base de clientes na Europa. Na Alemanha, a força de vendas da ASID BONZ terá acesso aos produtos Medline para fortalecer sua parceria com os clientes.

"Estamos animados em aumentar nossa oferta de produtos e trabalhar com esta organização premiada com um renomado foco no cliente", disse Tripp Amdur, Presidente do Medline Europe Group. "A Medline é um participante relativamente novo em urologia e anestesia. Esta aquisição aumenta nossa presença nestas áreas do hospital. Os funcionários, produtos e serviços da ASID BONZ têm uma reputação de longa data e confiável, sendo que esta combinação nos permitirá atender melhor às necessidades de nossos clientes de saúde e nos tornarmos uma parceria mais valiosa."

Martin Lehner, Diretor Executivo do Medi-Globe Group acrescenta: "A ASID BONZ é conhecida por seu compromisso inabalável com seus clientes, fornecendo produtos médicos de alta qualidade que são utilizados para tratar pacientes todos os dias. Temos certeza de que sob a propriedade da Medline, a ASID BONZ irá fornecer vias substanciais de crescimento no futuro. A venda aumenta o foco do Medi-Globe no principal negócio - o desenvolvimento e comercialização de produtos inovadores de uso único para procedimentos diagnósticos e terapêuticos minimamente invasivos."

Detalhes da Transação

Prevemos que o investimento será concluído em maio de 2022, assim que a aprovação do controle da fusão seja obtida e outras condições de fechamento sejam cumpridas.

Sobre a Medline

Com 27.000 funcionários em todo o mundo e uma presença especialmente forte na América do Norte e na Europa, a Medline é uma empresa líder mundial de saúde que fabrica e distribui suprimentos médicos e cirúrgicos de qualidade com valor superior. A Medline se orgulha por atender às necessidades de seus clientes e melhorar a saúde em todo o mundo, todos os dias. A Medline Europe foi fundada em 2011. Desde então, a empresa se expandiu rapidamente em todo o continente, atendendo clientes em 27 países europeus e com escritórios, centros de fabricação e distribuição em todo o continente. Saiba mais sobre a Medline em medline.eu

Sobre o Medi-Globe Group

O Medi-Globe Group é um grupo inovador de tecnologia médica, rápido crescimento e orientação internacional nas áreas de urologia, gastroenterologia e pneumologia. A sede fica em Achenmuehle / Chiemgau, Baviera, aproximadamente 70 quilômetros ao sul de Munique. Cerca de 670 funcionários trabalham para o Medi-Globe Group, fundado em 1990, na Alemanha, França, República Checa, China, Brasil, Holanda e Áustria. Os clientes incluem clínicas universitárias, clínicas especializadas, unidades médicas especiais e especialistas em gastroenterologia, urologia e pneumologia em cerca de 120 países. Os diretores gerais são Martin Lehner (Diretor Executivo), Christian Klein (Diretor de Operação), Dr. Nikolaus König (Diretor Financeiro) e Marc Jablonowski (Diretor de Inovação Tecnológica). Mais informação em www.medi-globe.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.