Medi-Globe Group CEO Martin Lehner: "The sale increases Medi-Globe’s focus on the core business - the development and marketing of innovative single-use products for minimally invasive diagnostic and therapeutic procedures”. (Photo: Medi-Globe Group)

ROHRDORF/ACHENMUEHLE, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Medline International BV, een toonaangevende fabrikant en distributeur van medische benodigdheden in Europa, en Medi-Globe Group, met hoofdkantoor in Duitsland, hebben vandaag aangekondigd dat Medline een definitieve overeenkomst is aangegaan om 100% over te nemen van aandelen van ASID BONZ GmbH van Medi-Globe Group.

ASID BONZ is een toonaangevende leverancier van ziekenhuizen in Duitsland en biedt hoogwaardige producten voor chirurgie, anesthesie, verpleegafdelingen en urologie. ASID BONZ is opgericht in 1811 en staat wereldwijd bekend om de ontwikkeling van de eerste verdovende ether. In 2021 boekte ASID BONZ meer dan 30 miljoen euro aan inkomsten en bedient het meer dan 1.100 ziekenhuizen in Duitsland.

